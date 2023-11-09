Что общего между кандалами, мукой «Сокольническая», фабрикой «Красный Октябрь», аптекой на Никольской и российским футболом? Конечно, их немецкие создатели, жившие и работавшие в России и нашедшие последний приют на московском иноверческом кладбище.

Описание

Что вас ожидает: О известных немцах, а также о многих других я расскажу на моей авторской тематической экскурсии. За 2 часа вы узнаете, какая семья могла бы сегодня возглавить список Forbes, увидите легендарную статую Чёрного Христа и узнаете, кого оплакивает Пьета. Обратите внимание! Это тематическая экскурсия. На ней говорится только о немцах, похороненных на Введенском кладбище. О других захоронениях я рассказываю на других экскурсиях