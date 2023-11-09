Введенский некрополь: немцы на службе государства Российского

Введенский некрополь

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Что общего между кандалами, мукой «Сокольническая», фабрикой «Красный Октябрь», аптекой на Никольской и российским футболом? Конечно, их немецкие создатели, жившие и работавшие в России и нашедшие последний приют на московском иноверческом кладбище.
Введенский некрополь: немцы на службе государства Российского
Введенский некрополь: немцы на службе государства Российского
Введенский некрополь: немцы на службе государства Российского
Введенский некрополь: немцы на службе государства Российского
Введенский некрополь: немцы на службе государства Российского
Введенский некрополь: немцы на службе государства Российского
Введенский некрополь: немцы на службе государства Российского
Ближайшие даты:
9
ноя
10
ноя
11
ноя
12
ноя
13
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ноя
15
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Что вас ожидает:

  • Введенское кладбище
  • Святой доктор Гааз
  • Кноппы
  • Кельхи
  • Мавзолей Эрлангеров
  • Семейное захоронение Фульда
  • Могила кондитера Эйнема
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: О известных немцах, а также о многих других я расскажу на моей авторской тематической экскурсии. За 2 часа вы узнаете, какая семья могла бы сегодня возглавить список Forbes, увидите легендарную статую Чёрного Христа и узнаете, кого оплакивает Пьета. Обратите внимание! Это тематическая экскурсия. На ней говорится только о немцах, похороненных на Введенском кладбище. О других захоронениях я рассказываю на других экскурсиях

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Билеты
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Наличная ул., 1, стр. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Это тематическая экскурсия. На ней говорится только о немцах
  • Похороненных на Введенском кладбище. О других захоронениях я рассказываю на других экскурсиях
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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