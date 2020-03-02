8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Захоронения великих людей

На Красной площади, у стен Московского Кремля, есть известный мемориальный комплекс — Кремлевский Некрополь. С 1974 года он является государственным памятником культуры. Здесь похоронены политические и военные деятели, участники Октябрьской революции 1917 года, коммунисты-революционеры и великие ученые. Вы услышите о таких личностях, как Свердлов, Фрунзе, Дзержинский, Буденов, Ворошилов, и, конечно, Сталин. Узнаете о четырех видах захоронений и о том, что за «12 апостолов» захоронены на этой территории.

Загадки Мавзолея

Мавзолей В.И. Ленина — уникальное архитектурное сооружение Алексея Щусева, знаменитая усыпальница, где находится тело самого известного вождя нашей страны. Вы поймете, как менялся музей, увидите, каким он был изначально. Мы спустимся на три метра под землю, посетим траурный зал и рассмотрим саркофаг с телом вождя мирового пролетариата. Я помогу различить вымысел и реальность в историях о том, кто и когда решил бальзамировать тело Ленина. Открою тайны, которыми всегда было окутано это место, и расскажу, какие споры ведутся вокруг Мавзолея в наши дни.