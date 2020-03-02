8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина

Посетить захоронение у стен Кремля, увидеть вождя и узнать, какие истории хранит это место

Ольга
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Ольга – экскурсионное агентство
Наша экскурсия начнется на Красной площади — здесь, между Спасской и Никольской башнями, захоронены люди, известные каждому в СССР.

Мы пройдем вдоль Некрополя и посетим Мавзолей Ленина.

Я расскажу, что такое «огненные похороны», объясню, почему усыпальница вождя пролетариата сделана именно в форме куба и какова функция научно-исследовательской лаборатории, созданной при Мавзолее.

Вы услышите истории о личностях, чьи могилы находятся в самом сердце столицы.
700 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Охотный ряд/Площадь революции
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина

Что вас ожидает

Захоронения великих людей
На Красной площади, у стен Московского Кремля, есть известный мемориальный комплекс — Кремлевский Некрополь. С 1974 года он является государственным памятником культуры. Здесь похоронены политические и военные деятели, участники Октябрьской революции 1917 года, коммунисты-революционеры и великие ученые. Вы услышите о таких личностях, как Свердлов, Фрунзе, Дзержинский, Буденов, Ворошилов, и, конечно, Сталин. Узнаете о четырех видах захоронений и о том, что за «12 апостолов» захоронены на этой территории.

Загадки Мавзолея
Мавзолей В.И. Ленина — уникальное архитектурное сооружение Алексея Щусева, знаменитая усыпальница, где находится тело самого известного вождя нашей страны. Вы поймете, как менялся музей, увидите, каким он был изначально. Мы спустимся на три метра под землю, посетим траурный зал и рассмотрим саркофаг с телом вождя мирового пролетариата. Я помогу различить вымысел и реальность в историях о том, кто и когда решил бальзамировать тело Ленина. Открою тайны, которыми всегда было окутано это место, и расскажу, какие споры ведутся вокруг Мавзолея в наши дни.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды, каждый из которых профессионал и истинный москвовед

Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина

Экскурсия проводится в четверг и воскресенье в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Охотный ряд/Площадь революции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Очень понравилась экскурсия. Ольга знает все тонкости, отвечает на все вопросы. Сына 12-ти лет удалось заинтересовать, ещё день обсуждали увиденное и услышанное. Рекомендую всем!
22 февраля 2020
Я осталась в восторге от экскурсовода! Она очень интересно и понятно рассказывает. Одно дело, когда просто приходишь в мавзолей, и совершенно другое, когда тебя сопровождает гид. Спасибо Вам большое!
31 января 2020
Спасибо огромное за экскурсию..все было на высшем уровне...Прекрасный гид.интересный рассказ .хотелось слушать еще и еще и узнавать для себя много нового..Будем в столице.Только к вам за экскурсиями.
28 января 2020
Все понравилось
16 декабря 2019
Спасибо Ольге за интересную и познавательную экскурсию, очень много интересных фактов, что захотелось сесть и самостоятельно прочитать историю того периода.
5 августа 2019
Шикарный гид Ольга. Очень интересно. Рекомендую. Спасибо.
5 августа 2019
Нам не очень повезло с погодой, но наш экскурсовод, Ольга,
Скомпенсировала это своим рассказом! Очередь в Мавзолей прошла незаметно!
Рекомендуем к посещению обязательно с экскурсоводом! Тогда сложится полная картина того, что происходило, почему и зачем! Спасибо.
2 августа 2019
Желаю успехов!

Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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