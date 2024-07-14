2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Введенское кладбище - готическое, иноверческое, чумное
Начало: Наличная ул., 1, стр. 2
Завтра в 15:00
16 окт в 14:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Русские имена Немецкого кладбища
Начало: Наличная ул., 1, стр. 2
Завтра в 15:00
16 окт в 14:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
О чем молчат надгробия Введенского кладбища
Начало: Наличная ул., 1, стр. 2
Расписание: по средам в 14.00
Завтра в 15:00
16 окт в 14:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Введенский некрополь: немцы на службе государства Российского
Начало: Наличная ул., 1, стр. 2
Завтра в 15:00
16 окт в 14:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Отправиться в старинный некрополь на поиски семейных тайн и городских легенд
Начало: Возле станции метро «Лефортово»
2 ноя в 11:00
4 ноя в 13:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила14 июля 2024Всё прошло на высшем уровне, огромное спасибо! Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод. Всем настоятельно рекомендую!
- ААнна3 июня 2024Огромное спасибо Ольге, всё очень понравилось, элегантно, по-московски, интеллигентно, великолепно.
- ЕЕлена28 мая 2024Экскурсия с гидом Ольгой всем понравилась! Увлекательно, много интересных историй, о которых хочется размышлять, возвращаться к ним. Ольга прекрасно владеет материалом, рассказывает очень интересно, общается с позитивом и желанием открыть новое для нас. Спасибо!
- ИИрина10 июля 2023Кино и немцыВсе очень понравилось, спасибо большое Анастасии!
- ООльга25 июня 2023Кино и немцыЭто была отличная и насыщенная экскурсия. Узнали много интересного и познавательного про еще один уголок нашего любимого города! Спасибо Вам огромное!!!
- ММария5 мая 2023Кино и немцыСпасибо большое экскурсоводу Анастасии! Экскурсия очень интересная, много информации, само кладбище завораживает своей готичностью и таинственной красотой. Настоящий памятник искусства!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Введенское кладбище»
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