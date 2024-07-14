Введенское кладбище – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «Введенское кладбище» в Москве, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Введенское кладбище - готическое, иноверческое, чумное
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Введенское кладбище - готическое, иноверческое, чумное
Начало: Наличная ул., 1, стр. 2
Завтра в 15:00
16 окт в 14:00
6 500 за всё до 5 чел.
Русские имена Немецкого кладбища
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Русские имена Немецкого кладбища
Начало: Наличная ул., 1, стр. 2
Завтра в 15:00
16 окт в 14:00
6 500 за всё до 5 чел.
О чем молчат надгробия Введенского кладбища
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
О чем молчат надгробия Введенского кладбища
Начало: Наличная ул., 1, стр. 2
Расписание: по средам в 14.00
Завтра в 15:00
16 окт в 14:00
6 500 за всё до 5 чел.
Введенский некрополь: немцы на службе государства Российского
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Введенский некрополь: немцы на службе государства Российского
Начало: Наличная ул., 1, стр. 2
Завтра в 15:00
16 окт в 14:00
6 500 за всё до 5 чел.
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Отправиться в старинный некрополь на поиски семейных тайн и городских легенд
Начало: Возле станции метро «Лефортово»
2 ноя в 11:00
4 ноя в 13:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    14 июля 2024
    Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
    Всё прошло на высшем уровне, огромное спасибо! Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод. Всем настоятельно рекомендую!
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
    Огромное спасибо Ольге, всё очень понравилось, элегантно, по-московски, интеллигентно, великолепно.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
    Экскурсия с гидом Ольгой всем понравилась! Увлекательно, много интересных историй, о которых хочется размышлять, возвращаться к ним. Ольга прекрасно владеет материалом, рассказывает очень интересно, общается с позитивом и желанием открыть новое для нас. Спасибо!
  • И
    Ирина
    10 июля 2023
    Кино и немцы
    Все очень понравилось, спасибо большое Анастасии!
  • О
    Ольга
    25 июня 2023
    Кино и немцы
    Это была отличная и насыщенная экскурсия. Узнали много интересного и познавательного про еще один уголок нашего любимого города! Спасибо Вам огромное!!!
  • М
    Мария
    5 мая 2023
    Кино и немцы
    Спасибо большое экскурсоводу Анастасии! Экскурсия очень интересная, много информации, само кладбище завораживает своей готичностью и таинственной красотой. Настоящий памятник искусства!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Введенское кладбище»

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  1. Введенское кладбище - готическое, иноверческое, чумное
  2. Русские имена Немецкого кладбища
  3. О чем молчат надгробия Введенского кладбища
  4. Введенский некрополь: немцы на службе государства Российского
  5. Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
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  2. Кремль
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  5. Храм Христа Спасителя
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  7. Храм Василия Блаженного
  8. Воробьевы Горы
  9. Зарядье
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в октябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Введенское кладбище" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 6 500 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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