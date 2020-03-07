8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные памятники музея под открытым небом

Ваганьковский некрополь — большое кладбище, где легко заблудиться и пропустить главное. Мы составили маршрут, помогающий увидеть все ключевые места и оценить необычные решения известных скульпторов: Рукавишникова, Франгуляна, Неизвестного и Клыкова. Экскурсия начнется у памятника Высоцкому и продолжится на центральной аллее, где похоронены знаменитые спортсмены, тренеры и артисты: Анатолий Тарасов, Олег Даль, Виктор Тихонов, Александр Абдулов, Андрей Миронов и Людмила Пахомова. А еще: поэт-песенник Михаил Танич, основатель клуба «Спартак» Николай Старостин и певец Игорь Тальков.

Истории о знаменитых людях

Вы узнаете, какие художники, архитекторы, естествоиспытатели, революционеры и скульпторы покоятся на Ваганьковском. Кроме того, мы расскажем любопытные факты об известном булочнике Филиппове, устроителе московского зоопарка Усове, составителе толкового словаря Дале, основателе театрального музея Бахрушине и «московском утешителе» отце Валентине Амфитеатрове. Завершится прогулка у могилы Есенина, «поэта русской души».