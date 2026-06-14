8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
Ваганьковский некрополь — большое кладбище, где легко заблудиться и пропустить главное. Мы составили маршрут, помогающий увидеть все ключевые места и оценить необычные решения известных скульпторов: Рукавишникова, Франгуляна, Неизвестного и Клыкова. Экскурсия начнется у памятника Высоцкому и продолжится на центральной аллее, где похоронены знаменитые спортсмены, тренеры и артисты: Анатолий Тарасов, Олег Даль, Виктор Тихонов, Александр Абдулов, Андрей Миронов и Людмила Пахомова. А еще: поэт-песенник Михаил Танич, основатель клуба «Спартак» Николай Старостин и певец Игорь Тальков.
Истории о знаменитых людях
Вы узнаете, какие художники, архитекторы, естествоиспытатели, революционеры и скульпторы покоятся на Ваганьковском. Кроме того, мы расскажем любопытные факты об известном булочнике Филиппове, устроителе московского зоопарка Усове, составителе толкового словаря Дале, основателе театрального музея Бахрушине и «московском утешителе» отце Валентине Амфитеатрове. Завершится прогулка у могилы Есенина, «поэта русской души».
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В одном из действующих храмов некрополя есть трапезная, где можно вкусно и недорого пообедать
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Улица 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3104 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных, увлеченных своим делом гидов. Приглашаем вас на душевные экскурсии по знаковым местам и тайным уголкам Москвы. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 124 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Руслан
Хорошая экскурсия, спасибо Елене. Будьте готовы провести 2 часа на ногах
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Елена
Очень интересная экскурсия. В такие места нужно ходить только с экскурсоводом! Познавательно и содержательно! Можно гулять целый день!
+2
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Татьяна
Спасибо Елене за завораживающие погружение в историю. Экскурсия потрясающая. в ней есть всё - судьбы великих людей, красота и символизм скульптуры и памятников, удивительные факты об истории и совеременнности. Это читать дальшеуменьшить
ни на что не похоже. Впечатления потрясающие. Хочется вернуться и ещё раз исследовать некрополь. Ходить там можно бесконечно…
Далее стихи Д. Мельникова, которые и сподвигли меня отправиться на необычную экскурсию…
В белые губы целует зима Сергея, снегом заметает цветы в железной корзине, ночью полнолунной по ледяной аллее снова он приходит на камень к Зине. Зина спит в сосновом своем конверте в бархатном со складками черном платье, ей плевать на стихи о любви и смерти и на мужа с похмельной тоской во взгляде, и тогда Сергей призывает сына: «Что у вас в раю, зацветают вербы? Как там ваши ангелы-херувимы? Я не пьяный, Костя, я трезв без меры…
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Марина
Экскурсия отличная. Прикоснулись к легендам нашей страны. Елене большое спасибо!
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Анна
Выражаем огромную благодарность Елене за нашу прогулку! Именно прогулку, ведь это были более двух часов интереснейших рассказов, малоизвестных фактов, слез и смеха, и, конечно - это больше про жизнь, чем про смерть. Елена очаровательный человек и прекрасный рассказчик! P.S. Супруг сказал, что это одна из лучших экскурсий в его жизни))
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Ольга
Я почему то давно хотела посетить Ваганьковское кладбище. Скорее всего это желание возникло после прочтения Кладбищенских историй. И вот наконец то и повод появился. Приехала подруга в гости из Санкт-Петербурга и мы решили сходить на необычную экскурсию. Спасибо большое Елене за прекрасные истории. Время пролетело незаметно.
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