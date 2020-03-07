8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Тайны Ваганьковского некрополя

Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях

Елена
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Елена – представитель гидов
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей.

Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
1500 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Встреча в районе метро Улица 1905 года
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Тайны Ваганьковского некрополя
Тайны Ваганьковского некрополя

Что вас ожидает

Главные памятники музея под открытым небом
Ваганьковский некрополь — большое кладбище, где легко заблудиться и пропустить главное. Мы составили маршрут, помогающий увидеть все ключевые места и оценить необычные решения известных скульпторов: Рукавишникова, Франгуляна, Неизвестного и Клыкова. Экскурсия начнется у памятника Высоцкому и продолжится на центральной аллее, где похоронены знаменитые спортсмены, тренеры и артисты: Анатолий Тарасов, Олег Даль, Виктор Тихонов, Александр Абдулов, Андрей Миронов и Людмила Пахомова. А еще: поэт-песенник Михаил Танич, основатель клуба «Спартак» Николай Старостин и певец Игорь Тальков.

Истории о знаменитых людях
Вы узнаете, какие художники, архитекторы, естествоиспытатели, революционеры и скульпторы покоятся на Ваганьковском. Кроме того, мы расскажем любопытные факты об известном булочнике Филиппове, устроителе московского зоопарка Усове, составителе толкового словаря Дале, основателе театрального музея Бахрушине и «московском утешителе» отце Валентине Амфитеатрове. Завершится прогулка у могилы Есенина, «поэта русской души».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В одном из действующих храмов некрополя есть трапезная, где можно вкусно и недорого пообедать
Тайны Ваганьковского некрополя
Тайны Ваганьковского некрополя
Тайны Ваганьковского некрополя
Тайны Ваганьковского некрополя
Тайны Ваганьковского некрополя
Тайны Ваганьковского некрополя
Тайны Ваганьковского некрополя
Тайны Ваганьковского некрополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Улица 1905 года.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных, увлеченных своим делом гидов. Приглашаем вас на душевные экскурсии по знаковым местам и тайным уголкам Москвы. До скорой встречи!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Здравствуйте! Мне очень понравилась экскурсия.В таких местах приходят мысли о жизни,о том,какая она разная. У каждого своя.Об итогах прожитых лет.И чем заканчивается жизненный путь.У каждого он свой. И путь, и конец.
Хотелось бы по времени экскурсию подольше.
3 марта 2020
Очень интересная экскурсия! Экскурсовод просто молодец! Утончила наши интересы и провела тур специально на наш вкус ) решили продолжить изучение интересных мест Москвы с этим экскурсоводом. Рекомендую
Александра
1 марта 2020
Великолепная экскурсия, наш гид Светлана - очень приятная, образованная и знающая дама; отличное знание и подача материла! Море интересных фактов, историй и судеб! Нам очень понравилось, время пролетело незаметно! Большое спасибо!!!
24 февраля 2020
Посетили экскурсию 17/02/2020. Могу сказать, что без экскурсии на кладбище очень сложно ориентироваться. Но благодаря Елене узнали очень многого нового. Нас было пятеро, разные поколения и каждый для себя нашел и узнал много интересных фактов, рассказов. получили колоссальные впечатления. Елена отвела и показала захоронения тех, которые мы хотели увидеть и без труда рассказала о каждом. Однозначно рекомендую. Спасибо Вам большое.
2 февраля 2020
Экскурсия интересная и познавательная, полтора часа проходят незаметно. Единственное , лучше илти на неё в теплое время года.
8 января 2020
Увлекательно, познавательно! Спасибо Елене за интересную экскурсию « Тайны Ваганьковского некрополя». Рекомендую!
7 января 2020
Экскурсия очень понравилась.яГид рассказывала очень интересно.Узнали много нового.Спасибо.
6 января 2020
Не ожидала такого положительного впечатления от экскурсии по кладбищу. Конечно, легкая грусть от того, что стольких талантливых людей уже нет, присутствовала. Но жизнь конечна. И здорово, что можно вспомнить великих людей, увидеть памятники им, а также услышать интересные факты о их жизни, уходе, разгадать мысль, заложенную в памятник... огромное спасибо экскурсоводу Елене. Неожиданно эта экскурсия оказалась лучшей из всех экскурсий в Москве.

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