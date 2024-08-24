За историей - на Ваганьковский некрополь

Пройти меж захоронений известных личностей, узнать об их судьбах и памятниках на их могилах
На Ваганьковском кладбище покоится полмиллиона человек.

Я вас проведу к захоронениям тех людей, которых вы можете знать по советским фильмам, музыке, поэзии и другим сферам российской культуры. Суриков, Есенин, Высоцкий, Абдулов, Тальков и многие другие выдающиеся творцы похоронены здесь. Мы поговорим об их судьбах, памятниках на их могилах, также об истории самого кладбища.
5
2 отзыва
За историей - на Ваганьковский некрополь
За историей - на Ваганьковский некрополь
За историей - на Ваганьковский некрополь
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 12:00, 14:30

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • кто жил на территории кладбища до его образования
  • какая императрица не разрешила хоронить москвичей в городе и почему
  • кто такой Толстой-Американец и за что его оставили на Канарских островах во время экспедиции
  • как сложилась судьба клоуна-мима, который здесь захоронен

Вы увидите:

  • статую без головы и рук, стоящую под пальмой
  • восьмиконечный православный крест, на котором разместилась стая голубей
  • большой чёрный ящик на могиле популярного человека
  • могилы московского святого, Василия Сурикова, Сергея Есенина, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Александра Абдулова, Михаила Пуговкина, Игоря Талькова и других
  • самое старое захоронение на кладбище — Марины Васильевны Вишняковой, 1706 года
  • помпезный памятник на могиле целительницы Джуны

Организационные детали

  • Рекомендованный возраст — от 14 лет
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого последующего составит 2000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот Ваганьковского кладбища
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Л
24 авг 2024
Замечательный экскурсовод, грамотно поставленная речь, глубокие знания темы экскурсии. Ни один из заданных дополнительных вопросов не остался без ответа. Все было очень интересно! Экскурсию однозначно рекомендую.
Д
5 авг 2024
Если вы хотите получить великолепную индивидуальную экскурсию и провести время в удивительном месте, наполненном историей, необычными памятниками, то не ройтесь в интернете, а обязательно обратитесь к этому Гиду. Светлана -
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настоящий профессионал своего дела! Экскурсия прошла динамично, познавательно и с учётом наших интересов.
Во-время экскурсии, Светлана, рассказывает разные завораживающие истории и легенды, а не просто сухие исторические факты. Очень приятно было провести с Вами время — мы с мамой в восторге! Спасибо Вам огромное за массу впечатлений, эмоций. Мы с радостью будем рекомендовать вас всем нашим друзьям и знакомым!

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