На Ваганьковском кладбище покоится полмиллиона человек.
Я вас проведу к захоронениям тех людей, которых вы можете знать по советским фильмам, музыке, поэзии и другим сферам российской культуры. Суриков, Есенин, Высоцкий, Абдулов, Тальков и многие другие выдающиеся творцы похоронены здесь. Мы поговорим об их судьбах, памятниках на их могилах, также об истории самого кладбища.
Я вас проведу к захоронениям тех людей, которых вы можете знать по советским фильмам, музыке, поэзии и другим сферам российской культуры. Суриков, Есенин, Высоцкий, Абдулов, Тальков и многие другие выдающиеся творцы похоронены здесь. Мы поговорим об их судьбах, памятниках на их могилах, также об истории самого кладбища.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 12:00, 14:30
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- кто жил на территории кладбища до его образования
- какая императрица не разрешила хоронить москвичей в городе и почему
- кто такой Толстой-Американец и за что его оставили на Канарских островах во время экспедиции
- как сложилась судьба клоуна-мима, который здесь захоронен
Вы увидите:
- статую без головы и рук, стоящую под пальмой
- восьмиконечный православный крест, на котором разместилась стая голубей
- большой чёрный ящик на могиле популярного человека
- могилы московского святого, Василия Сурикова, Сергея Есенина, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, Александра Абдулова, Михаила Пуговкина, Игоря Талькова и других
- самое старое захоронение на кладбище — Марины Васильевны Вишняковой, 1706 года
- помпезный памятник на могиле целительницы Джуны
Организационные детали
- Рекомендованный возраст — от 14 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого последующего составит 2000 руб.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Ваганьковского кладбища
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 480 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я коренная москвичка и аккредитованный гид. Много лет интересуюсь историей родного города и всегда стараюсь сделать экскурсии захватывающими и увлекательными. Надеюсь на скорую встречу с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
24 авг 2024
Замечательный экскурсовод, грамотно поставленная речь, глубокие знания темы экскурсии. Ни один из заданных дополнительных вопросов не остался без ответа. Все было очень интересно! Экскурсию однозначно рекомендую.
Д
Дарья
5 авг 2024
Если вы хотите получить великолепную индивидуальную экскурсию и провести время в удивительном месте, наполненном историей, необычными памятниками, то не ройтесь в интернете, а обязательно обратитесь к этому Гиду. Светлана -
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