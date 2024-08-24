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настоящий профессионал своего дела! Экскурсия прошла динамично, познавательно и с учётом наших интересов.

Во-время экскурсии, Светлана, рассказывает разные завораживающие истории и легенды, а не просто сухие исторические факты. Очень приятно было провести с Вами время — мы с мамой в восторге! Спасибо Вам огромное за массу впечатлений, эмоций. Мы с радостью будем рекомендовать вас всем нашим друзьям и знакомым!