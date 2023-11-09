Введенское (Немецкое) кладбище — один из самых интересных некрополей Москвы, окруженный не только историей, но и многими тайнами, легендами, настоящий музей под открытым небом. Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по этому легендарному месту.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Введенское кладбище
- Важнейшие захоронения Введенского кладбища:
- Рина Зелёная
- Братья Васнецовы
- Михаил Пришвин
- Святой Доктор Гааз
- Мавзолей Эрлангеров
- Захоронения семей Фульда, Кноппов, Пло
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: По легенде на Введенском кладбище был похоронен сподвижник Петра Великого — Патрик Гордон. Правда ли это? Разберёмся! Хотите увидеть работы Конёнкова, Шехтеля, Кекушева? Да, они творили для Иноверческого кладбища. Чью могилу украшают кандалы? А чью — мозаика великого Фролова? Именно здесь захоронены Рина Зелёная, святой доктор Гааз, братья Васнецовы и другие…
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Билеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Наличная ул., 1, стр. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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