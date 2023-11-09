Введенское кладбище - готическое, иноверческое, чумное

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Введенское (Немецкое) кладбище — один из самых интересных некрополей Москвы, окруженный не только историей, но и многими тайнами, легендами, настоящий музей под открытым небом. Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по этому легендарному месту.
Введенское кладбище - готическое, иноверческое, чумное
Введенское кладбище - готическое, иноверческое, чумное
Введенское кладбище - готическое, иноверческое, чумное
Введенское кладбище - готическое, иноверческое, чумное
Введенское кладбище - готическое, иноверческое, чумное
Введенское кладбище - готическое, иноверческое, чумное
Введенское кладбище - готическое, иноверческое, чумное
Ближайшие даты:
9
ноя
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ноя
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15
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Что вас ожидает:

  • Введенское кладбище
  • Важнейшие захоронения Введенского кладбища:
  • Рина Зелёная
  • Братья Васнецовы
  • Михаил Пришвин
  • Святой Доктор Гааз
  • Мавзолей Эрлангеров
  • Захоронения семей Фульда, Кноппов, Пло
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: По легенде на Введенском кладбище был похоронен сподвижник Петра Великого — Патрик Гордон. Правда ли это? Разберёмся! Хотите увидеть работы Конёнкова, Шехтеля, Кекушева? Да, они творили для Иноверческого кладбища. Чью могилу украшают кандалы? А чью — мозаика великого Фролова? Именно здесь захоронены Рина Зелёная, святой доктор Гааз, братья Васнецовы и другие…

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Билеты
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Наличная ул., 1, стр. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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