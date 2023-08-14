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Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика

Отправиться в старинный некрополь на поиски семейных тайн и городских легенд
Введенское кладбище существует более двухсот лет, и за это время оно стало культурным феноменом. Надгробия и усыпальницы, выполненные знаменитыми скульпторами и архитекторами. Места памяти исторических личностей, чьи имена у всех на слуху. И — часовни и склепы, где исполняются желания. Я проведу вас по некрополю, раскрою его секреты и научу ритуалам на удачу.
5
10 отзывов
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика

Описание экскурсии

В тени, в тиши, вдали от сует
Стоит одиноко с древних времён,
В веках зачарован, магический склеп.
Исполнит желанье, что будет на нём.

Что вас ожидает

Герои вчерашних дней

Загадочное, притягивающее к себе всё больше и больше посетителей — на Введенском кладбище найдётся что посмотреть и чему удивиться. Вы узнаете, как первое в Москве чумное кладбище превратилось в элитный некрополь. Посетите могилы величайших людей, послуживших на благо нашего Отечества. Услышите истории захоронений, достойные целого романа.

Тайны Введенского погоста

Мы пройдём тихими аллеями, любуясь изящными скульптурами из мрамора и гранита. Прочитаем надписи на надгробиях, чтобы составить свою «книгу имён» и своеобразный «путеводитель» по Москве сквозь века. И непременно поговорим о мистике и поверьях, существующих о кладбище. Вот некоторые из загадок, которые нам предстоит решить:

  • Какие послания и зачем оставляют на склепах?
  • Чем знамениты легендарные цепи на ограде могилы доктора Гааза?
  • Какие любовные тайны хранит надгробие Софи и Леона Пло?
  • Что объединяет мозаики в часовне Эрлангеров и станцию метро «Маяковская»?
  • О ком говорили: «Где церковь, там и поп, а где фабрика — там…»?

Организационные детали

Важно: проведение экскурсии требует согласования с администрацией кладбища, поэтому бронировать её нужно строго за 6 дней. Ответ администрация даёт за сутки до экскурсии: могут как разрешить, так и отказать.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Лефортово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2224 туристов
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов.
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Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
А
Очень атмосферно, для прогулки выбраны интереснейшие факты, возможность прикоснуться к истории, спасибо Ольге за экскурсию, все прошло отлично ❤️
Очень атмосферно, для прогулки выбраны интереснейшие факты, возможность прикоснуться к истории, спасибо Ольге за экскурсию, все прошло отлично ❤️
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Светлана
Чудесная экскурсия и эксурсовод Ольга. На Введенском кладбище похоронено несколько поколений наших родственников, вроде, чувствовали себя старожилами там, а оказалось, большинство интересных и исторических мест даже не посещали и уж
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тем более ничего о них не знали! Ольга прекрасный рассказчик, два часа экскурсии пролетели на одном дыхании, эрудированная, знающая, а главное, умеющая увлечь и погрузить в атмосферу места! Настоящий профессионал своего дела! Большое спасибо, у нас остались только самые лучшие впечатления! Теперь, мы со знанием дела и истории будем посещать наше родовое место)))

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Е
Экскурсия с гидом Ольгой всем понравилась! Увлекательно, много интересных историй, о которых хочется размышлять, возвращаться к ним. Ольга прекрасно владеет материалом, рассказывает очень интересно, общается с позитивом и желанием открыть новое для нас. Спасибо!
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А
Посетили экскурсию всей семьей. Ольга отличная рассказчица, показала самые знаковые захоронения, поведала о захватывающих судьбах великих людей. Спасибо! Буду рекомендовать друзьям👍🏻
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Н
Введенское кладбище богато артефактами, гид выбрала самые интересные. Ольга структурировано и ярко доносит информацию. Мы многое узнали, но при этом не успели устать.
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Л
Всё прошло на высшем уровне, огромное спасибо! Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод. Всем настоятельно рекомендую!
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