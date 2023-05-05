Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика

Отправиться в старинный некрополь на поиски семейных тайн и городских легенд

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Введенское кладбище существует более двухсот лет, и за это время оно стало культурным феноменом. Надгробия и усыпальницы, выполненные знаменитыми скульпторами и архитекторами. Места памяти исторических личностей, чьи имена у всех на слуху. И — часовни и склепы, где исполняются желания. Я проведу вас по некрополю, раскрою его секреты и научу ритуалам на удачу.
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Ближайшие даты:
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Описание

В тени, в тиши, вдали от сует
Стоит одиноко с древних времён,
В веках зачарован, магический склеп.
Исполнит желанье, что будет на нём.

Что вас ожидает

Герои вчерашних дней

Загадочное, притягивающее к себе всё больше и больше посетителей — на Введенском кладбище найдётся что посмотреть и чему удивиться. Вы узнаете, как первое в Москве чумное кладбище превратилось в элитный некрополь. Посетите могилы величайших людей, послуживших на благо нашего Отечества. Услышите истории захоронений, достойные целого романа.

Тайны Введенского погоста

Мы пройдем тихими аллеями, любуясь изящными скульптурами из мрамора и гранита. Прочитаем надписи на надгробиях, чтобы составить свою «книгу имён» и своеобразный «путеводитель» по Москве сквозь века. И непременно поговорим о мистике и поверьях, существующих о кладбище. Вот некоторые из загадок, которые нам предстоит решить:

  • Какие послания и зачем оставляют на склепах?
  • Чем знамениты легендарные цепи на ограде могилы доктора Гааза?
  • Какие любовные тайны хранит надгробие Софи и Леона Пло?
  • Что объединяет мозаики в часовне Эрлангеров и станцию метро «Маяковская»?
  • О ком говорили: «Где церковь, там и поп, а где фабрика — там…»?

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Лефортово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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