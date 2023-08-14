Введенское кладбище существует более двухсот лет, и за это время оно стало культурным феноменом. Надгробия и усыпальницы, выполненные знаменитыми скульпторами и архитекторами. Места памяти исторических личностей, чьи имена у всех на слуху. И — часовни и склепы, где исполняются желания. Я проведу вас по некрополю, раскрою его секреты и научу ритуалам на удачу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В тени, в тиши, вдали от сует

Стоит одиноко с древних времён,

В веках зачарован, магический склеп.

Исполнит желанье, что будет на нём.

Что вас ожидает

Герои вчерашних дней

Загадочное, притягивающее к себе всё больше и больше посетителей — на Введенском кладбище найдётся что посмотреть и чему удивиться. Вы узнаете, как первое в Москве чумное кладбище превратилось в элитный некрополь. Посетите могилы величайших людей, послуживших на благо нашего Отечества. Услышите истории захоронений, достойные целого романа.

Тайны Введенского погоста

Мы пройдём тихими аллеями, любуясь изящными скульптурами из мрамора и гранита. Прочитаем надписи на надгробиях, чтобы составить свою «книгу имён» и своеобразный «путеводитель» по Москве сквозь века. И непременно поговорим о мистике и поверьях, существующих о кладбище. Вот некоторые из загадок, которые нам предстоит решить:

Какие послания и зачем оставляют на склепах?

Чем знамениты легендарные цепи на ограде могилы доктора Гааза?

Какие любовные тайны хранит надгробие Софи и Леона Пло?

Что объединяет мозаики в часовне Эрлангеров и станцию метро «Маяковская»?

О ком говорили: «Где церковь, там и поп, а где фабрика — там…»?

Организационные детали

Важно: проведение экскурсии требует согласования с администрацией кладбища, поэтому бронировать её нужно строго за 6 дней. Ответ администрация даёт за сутки до экскурсии: могут как разрешить, так и отказать.