Отправиться в старинный некрополь на поиски семейных тайн и городских легенд
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Описание
В тени, в тиши, вдали от сует
Стоит одиноко с древних времён,
В веках зачарован, магический склеп.
Исполнит желанье, что будет на нём.
Что вас ожидает
Герои вчерашних дней
Загадочное, притягивающее к себе всё больше и больше посетителей — на Введенском кладбище найдётся что посмотреть и чему удивиться. Вы узнаете, как первое в Москве чумное кладбище превратилось в элитный некрополь. Посетите могилы величайших людей, послуживших на благо нашего Отечества. Услышите истории захоронений, достойные целого романа.
Тайны Введенского погоста
Мы пройдем тихими аллеями, любуясь изящными скульптурами из мрамора и гранита. Прочитаем надписи на надгробиях, чтобы составить свою «книгу имён» и своеобразный «путеводитель» по Москве сквозь века. И непременно поговорим о мистике и поверьях, существующих о кладбище. Вот некоторые из загадок, которые нам предстоит решить:
- Какие послания и зачем оставляют на склепах?
- Чем знамениты легендарные цепи на ограде могилы доктора Гааза?
- Какие любовные тайны хранит надгробие Софи и Леона Пло?
- Что объединяет мозаики в часовне Эрлангеров и станцию метро «Маяковская»?
- О ком говорили: «Где церковь, там и поп, а где фабрика — там…»?
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Лефортово»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.