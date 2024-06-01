В Вера Экскурсия в закрытый особняк Морозова Экскусовод Дмитрий познакомил нас с особнчком Морозова. Очень интересно и доходчиво рассказал об истории рода Морозовых, о строительстве особняка, архитектуре. Большое впечатление произвел готичесеий кабинет Алексея Морозова: лестница, фигурка дракона, часы в готическом стиле, росписи Врубеля. Спасибо большое за экскурсию.

N Natalygs Экскурсия в закрытый особняк Морозова Отличный гид Дмитрий, очень интересно рассказывает.

Е Елена Патрики - самый богемный район Москвы Патрики-замечательное место для прогулки в теплый осенний день. Наш гид Екатерина рассказала историю создания богемного района, много интересного о прошлой и настоящей жизни его знаменитых обитателей. Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!

Л Лика Готика Патриарших прудов читать дальше некоторым местам Булгакова из Мастера и Маргариты. У нас была индуивидуальная экскурсия с прекрасным гидом Владсилавом, кстати, являющегося коренным жителем одного из этих центровых переулков. Очень понравилась подача гида. Реклмендуем👍👍👍 Экскурсия прошла по переулкам в центре,, по особнякам архитектора модного на тот период времени архитектора Франца Шехтеля. А также по

Г Григорий Патрики - самый богемный район Москвы Все понравилось, отличная экскурсия! Гиду Екатерине спасибо! Темп экскурсии комфортный, очень понравилось что экскурсии в мини группе, а не дов толпе людей. Узнали парочку новых мест, в которых в дальнейшем с удовольствием сходим

О Ольга Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города Экскурсия очень понравилась. Спасибо Ларисе за интересный рассказ.

K Kisillud Патрики - самый богемный район Москвы читать дальше из интереснейших районов Москвы, оказалось Патрики это не только тусовочное место, тут такое историческое место с историческими особняками, особая богемная атмосфера. Екатерина спасибо вам, что открылт для меня много новой информации. Вчера посетила экскурсию по Патриаршим прудам и окрестностям, с экскурсоводом Екатериной Феоктистовой, благодарна вам Екатерина, за увлекательную прогулку по одному

Т Татьяна Патрики - самый богемный район Москвы Супер экскурсия, для людей, незнакомых с районом, очень интересно. Спасибо Екатерине, молодец!

О Ольга Патрики - самый богемный район Москвы читать дальше приятная девушка, рассказывала все чётко и понятно, на планшете показывала соответствующие рассказу фото. Рассказала и про историю Патриков и его обитателей, и про современность. Интересно будет, как взрослым, так и молодёжи. Я узнала много нового и посетила новые для себя локации. Было очень интересно! Спасибо Екатерине! Экскурсия очень понравилась. Место встречи нашла быстро. Гид был со мной на связи постоянно, поэтому вряд ли потерялась. Гид Катя очень