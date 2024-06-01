1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
Начало: Аллея Архитектора Шехтеля
Сегодня в 16:00
16 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
Расписание: Субботы и воскресенья
15 июня в 15:30
22 июня в 14:30
2 299₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Бульварное кольцо Москвы: Тверской бульвар
Начало: М. Пушкинская
Расписание: ежедневно, кроме среды, субботы и воскресенья, см. расписание.
Завтра в 18:00
17 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера1 июня 2024Экскусовод Дмитрий познакомил нас с особнчком Морозова. Очень интересно и доходчиво рассказал об истории рода Морозовых, о строительстве особняка, архитектуре. Большое впечатление произвел готичесеий кабинет Алексея Морозова: лестница, фигурка дракона, часы в готическом стиле, росписи Врубеля. Спасибо большое за экскурсию.
- NNatalygs27 мая 2024Отличный гид Дмитрий, очень интересно рассказывает.
- ЕЕлена4 октября 2023Патрики - самый богемный район МосквыПатрики-замечательное место для прогулки в теплый осенний день. Наш гид Екатерина рассказала историю создания богемного района, много интересного о прошлой и настоящей жизни его знаменитых обитателей. Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!
- ЛЛика25 сентября 2023Готика Патриарших прудовЭкскурсия прошла по переулкам в центре,, по особнякам архитектора модного на тот период времени архитектора Франца Шехтеля. А также по
- ГГригорий24 сентября 2023Патрики - самый богемный район МосквыВсе понравилось, отличная экскурсия! Гиду Екатерине спасибо! Темп экскурсии комфортный, очень понравилось что экскурсии в мини группе, а не дов толпе людей. Узнали парочку новых мест, в которых в дальнейшем с удовольствием сходим
- ООльга14 сентября 2023Патриаршие пруды - маленькое чудо большого городаЭкскурсия очень понравилась. Спасибо Ларисе за интересный рассказ.
- KKisillud3 сентября 2023Патрики - самый богемный район МосквыВчера посетила экскурсию по Патриаршим прудам и окрестностям, с экскурсоводом Екатериной Феоктистовой, благодарна вам Екатерина, за увлекательную прогулку по одному
- ТТатьяна20 августа 2023Патрики - самый богемный район МосквыСупер экскурсия, для людей, незнакомых с районом, очень интересно. Спасибо Екатерине, молодец!
- ООльга17 августа 2023Патрики - самый богемный район МосквыЭкскурсия очень понравилась. Место встречи нашла быстро. Гид был со мной на связи постоянно, поэтому вряд ли потерялась. Гид Катя очень
- ЕЕвгения17 июля 2023Особняк Смирнова, который построил Шехтель: в гости к «водочному королю»все было супер, интересный экскурсовод рассказала про историю особняка и семьи Смирнова, очень информативно, познавательно
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Московский модерн Шехтеля»
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