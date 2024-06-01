Московский модерн Шехтеля – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Московский модерн Шехтеля» в Москве, цены от 2 299 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
Начало: Аллея Архитектора Шехтеля
Сегодня в 16:00
16 июня в 14:00
6 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
91 отзыв
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
Расписание: Субботы и воскресенья
15 июня в 15:30
22 июня в 14:30
2 299 за человека
Бульварное кольцо Москвы: Тверской бульвар
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Бульварное кольцо Москвы: Тверской бульвар
Начало: М. Пушкинская
Расписание: ежедневно, кроме среды, субботы и воскресенья, см. расписание.
Завтра в 18:00
17 июня в 18:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    1 июня 2024
    Экскурсия в закрытый особняк Морозова
    Экскусовод Дмитрий познакомил нас с особнчком Морозова. Очень интересно и доходчиво рассказал об истории рода Морозовых, о строительстве особняка, архитектуре. Большое впечатление произвел готичесеий кабинет Алексея Морозова: лестница, фигурка дракона, часы в готическом стиле, росписи Врубеля. Спасибо большое за экскурсию.
  • N
    Natalygs
    27 мая 2024
    Экскурсия в закрытый особняк Морозова
    Отличный гид Дмитрий, очень интересно рассказывает.
  • Е
    Елена
    4 октября 2023
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Патрики-замечательное место для прогулки в теплый осенний день. Наш гид Екатерина рассказала историю создания богемного района, много интересного о прошлой и настоящей жизни его знаменитых обитателей. Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!
  • Л
    Лика
    25 сентября 2023
    Готика Патриарших прудов
    Экскурсия прошла по переулкам в центре,, по особнякам архитектора модного на тот период времени архитектора Франца Шехтеля. А также по
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    некоторым местам Булгакова из Мастера и Маргариты. У нас была индуивидуальная экскурсия с прекрасным гидом Владсилавом, кстати, являющегося коренным жителем одного из этих центровых переулков. Очень понравилась подача гида. Реклмендуем👍👍👍

  • Г
    Григорий
    24 сентября 2023
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Все понравилось, отличная экскурсия! Гиду Екатерине спасибо! Темп экскурсии комфортный, очень понравилось что экскурсии в мини группе, а не дов толпе людей. Узнали парочку новых мест, в которых в дальнейшем с удовольствием сходим
  • О
    Ольга
    14 сентября 2023
    Патриаршие пруды - маленькое чудо большого города
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо Ларисе за интересный рассказ.
  • K
    Kisillud
    3 сентября 2023
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Вчера посетила экскурсию по Патриаршим прудам и окрестностям, с экскурсоводом Екатериной Феоктистовой, благодарна вам Екатерина, за увлекательную прогулку по одному
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    из интереснейших районов Москвы, оказалось Патрики это не только тусовочное место, тут такое историческое место с историческими особняками, особая богемная атмосфера. Екатерина спасибо вам, что открылт для меня много новой информации.

  • Т
    Татьяна
    20 августа 2023
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Супер экскурсия, для людей, незнакомых с районом, очень интересно. Спасибо Екатерине, молодец!
  • О
    Ольга
    17 августа 2023
    Патрики - самый богемный район Москвы
    Экскурсия очень понравилась. Место встречи нашла быстро. Гид был со мной на связи постоянно, поэтому вряд ли потерялась. Гид Катя очень
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    приятная девушка, рассказывала все чётко и понятно, на планшете показывала соответствующие рассказу фото. Рассказала и про историю Патриков и его обитателей, и про современность. Интересно будет, как взрослым, так и молодёжи. Я узнала много нового и посетила новые для себя локации. Было очень интересно! Спасибо Екатерине!

  • Е
    Евгения
    17 июля 2023
    Особняк Смирнова, который построил Шехтель: в гости к «водочному королю»
    все было супер, интересный экскурсовод рассказала про историю особняка и семьи Смирнова, очень информативно, познавательно

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Московский модерн Шехтеля»

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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Московский модерн Шехтеля" можно забронировать 3 экскурсии от 2 299 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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