Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Вы увидите жемчужину древнерусского зодчества — Ростовский кремль, окажетесь среди многовековых храмов и особняков, бережно отреставрированных в наши дни.
Посетите мастер-класс по изготовлению украшения с финифтью и костюмированную интерактивную программу в пряничном заведении купцов Смысловых, а трапезничать будете национальными блюдами.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Ростов Великий и Ярославль
Встретимся в Москве и отправимся к жемчужине Золотого кольца — Ростову Великому, богатому памятниками каменной и деревянной архитектуры. Пообедаем в старинной усадьбе мецената Плешанова, чтобы погрузиться во времена русского купечества.
Затем посетим старейшее здание города — знаменитый Ростовский кремль, созданный в соответствии с библейским описанием райского сада. Побываем за работой мастеров по росписи украшения финифтью, за доплату желающие смогут сами взять в руки кисти и краски и поучиться этому искусству на практике. Заглянем в заведение купцов Смысловых и увидим интерактивное костюмированное шоу о роли пряников в семейных и свадебных традициях.
После поедем в следующий пункт Золотого кольца России — Ярославль. Полюбуемся многовековыми церквями, ажурной резьбой по дереву на старинных особняках, увидим храм, изображённый на 1000-рублёвой купюре, и любимый монастырь Ивана Грозного. Вечером прибудем в Вятское и отдохнём после дороги.
Село Вятское
Позавтракав, отправимся в готический замок Понизовкина. Основатель этой династии был крестьянином, сказочно разбогатевшим на производстве патоки и получившим вольную задолго до отмены крепостного права.
Позже поближе познакомимся с Вятским. Первые упоминания о нём относятся к 15-му веку, а в наши дни село называют одним из красивейших в России. Пообедаем русскими блюдами: в меню будет борщ, бефстроганов, солёные огурцы и толчёный картофель, пирожки. Желающие смогут посетить дегустацию разносолов в купеческой лавке.
Подкрепившись, заглянем в Музей русской предприимчивости, где собраны диковинные предметы быта. Затем вернёмся в Москву и попрощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 07:15Завершение: Москва, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.