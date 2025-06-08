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Ярославль – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Ярославль» в Москве, цены от 8000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Путешествие в сердце православия, где история и легенды переплетаются на каждом шагу. Уникальная возможность увидеть скиты и насладиться видами
Начало: В Сергиевом Посаде
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
На машине
6 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
Отправиться по древнему паломническому пути и совершать омовение с пользой для души и тела
Начало: У м. ВДНХ
Завтра в 06:00
27 июн в 06:00
14 800 ₽ за всё до 4 чел.
Из Москвы в Дмитров - на мотоцикле
На мотоцикле
4.5 часа
-
10%
Индивидуальная
Из Москвы в Дмитров - на мотоцикле
Почувствовать себя мототуристом, прокатиться по подмосковным трассам и посетить Дмитровский кремль
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 910 ₽19 900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    8 июня 2025
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    Все понравилось, спасибо Ирине за вдохновение на окунание в купель и собственный пример, это было круто!
  • И
    Ирина
    2 января 2025
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    Были на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебя в историю этих мест. Ирина увлеченный, любознательный и легкий в общении человек, нам очень повезло! Спасибо большое!
    Были на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебя
  • О
    Оксана
    3 ноября 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    Спасибо Ирине и вашей команде за замечательную экскурсию! Мы с сыном были настолько ошеломлены всем, что жалею, что задавали мало вопросов. Ирина очень тактичный и хороший собеседник. В следующий раз обязательно поедем с Ириной.
  • Т
    Татьяна
    9 августа 2023
    Сергиев Посад: история на каждом шагу
    Экскурсия содержательная и насыщенная. Сергей, рассказывая об истории города, воссоздает атмосферу прошлого, связывая его с современностью. Экскурсовод обладает свободной, выразительной речью и умением непринуждённо общаться. Большое спасибо!
  • Г
    Галина
    2 марта 2023
    Сергиев Посад: история на каждом шагу
    Нашим экскурсоводом был Дмитрий. Прекрасная, насыщенная и очень живая экскурсия. Без экскурсовода никогда бы не увидела и не узнала столько
    читать дальше

    интересного. Особенно поразил храм Ильи Пророка и посещение Гремячего ключа. Благодарю экскурсовода Дмитрия. И очень советую индивидуальную экскурсию - это увлекательное и познавательное путешествие.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ярославль»

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  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Китай-город
  7. Зарядье
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Никольская улица
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
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