Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: история на каждом шагу
Путешествие в сердце православия, где история и легенды переплетаются на каждом шагу. Уникальная возможность увидеть скиты и насладиться видами
Начало: В Сергиевом Посаде
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
Отправиться по древнему паломническому пути и совершать омовение с пользой для души и тела
Начало: У м. ВДНХ
Завтра в 06:00
27 июн в 06:00
14 800 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
Из Москвы в Дмитров - на мотоцикле
Почувствовать себя мототуристом, прокатиться по подмосковным трассам и посетить Дмитровский кремль
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 910 ₽
19 900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 июня 2025Все понравилось, спасибо Ирине за вдохновение на окунание в купель и собственный пример, это было круто!
- ИИрина2 января 2025Были на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебя в историю этих мест. Ирина увлеченный, любознательный и легкий в общении человек, нам очень повезло! Спасибо большое!
- ООксана3 ноября 2024Спасибо Ирине и вашей команде за замечательную экскурсию! Мы с сыном были настолько ошеломлены всем, что жалею, что задавали мало вопросов. Ирина очень тактичный и хороший собеседник. В следующий раз обязательно поедем с Ириной.
- ТТатьяна9 августа 2023Экскурсия содержательная и насыщенная. Сергей, рассказывая об истории города, воссоздает атмосферу прошлого, связывая его с современностью. Экскурсовод обладает свободной, выразительной речью и умением непринуждённо общаться. Большое спасибо!
- ГГалина2 марта 2023Нашим экскурсоводом был Дмитрий. Прекрасная, насыщенная и очень живая экскурсия. Без экскурсовода никогда бы не увидела и не узнала столько
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ярославль»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2025
Сейчас в Москве в категории "Ярославль" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 17 910 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Ярославль», 20 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август