О Ольга Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением Все понравилось, спасибо Ирине за вдохновение на окунание в купель и собственный пример, это было круто!

И Ирина Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением Были на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебя в историю этих мест. Ирина увлеченный, любознательный и легкий в общении человек, нам очень повезло! Спасибо большое!

О Оксана Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением Спасибо Ирине и вашей команде за замечательную экскурсию! Мы с сыном были настолько ошеломлены всем, что жалею, что задавали мало вопросов. Ирина очень тактичный и хороший собеседник. В следующий раз обязательно поедем с Ириной.

Т Татьяна Сергиев Посад: история на каждом шагу Экскурсия содержательная и насыщенная. Сергей, рассказывая об истории города, воссоздает атмосферу прошлого, связывая его с современностью. Экскурсовод обладает свободной, выразительной речью и умением непринуждённо общаться. Большое спасибо!