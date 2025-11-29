Ограбленные промышленники, проигравшиеся купцы, сумасбродные поэты и немного символизма — все это ждет нас в обманчиво тихих, уютных переулках между Пречистенкой и Арбатом.
Описание экскурсии
На экскурсии-прогулке мы:
- Увидим доходный дом, лепные украшения которого крайне провокационны и одиозны даже по меркам XXI века.
- Обнаружим небольшой островок Сен-Жермен в Москве, и представим, как могли бы выглядеть известные литературные и светские сюжеты 150-летней давности, связанные с ним.
- Узнаем, в каких домах произошли судьбоносные для нашей страны и всей Европы события.
Найдем самый старый подземный пешеходный переход в России, и также вход в «секретный» вестибюль Московского метро. Кроме того, нас ждет много интересных деталей — от стального супрематизма и дореволюционных вывесок, до псевдо-масонских символов и статуй иберийских цариц. Важная информация:.
- Экскурсия — прогулка: мы мало стоим, больше (но не быстро) двигаемся.
- Я использую радиогид, поэтому рекомендую взять свои проводные (!) наушники. Если их нет — не беда, я выдам.
- Я стараюсь минимизировать бумажные материалы, поэтому перед началом прогулки нужно будет вступить во временную группу в Telegram — туда будут приходить материалы и фотографии. Пожалуйста, зарядите смартфон и убедитесь, что работает сканер QR-кодов.
- Одежда — по погоде, зонт — по желанию.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арбат
- Пречистенка
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Смоленская площадь
Завершение: М. Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия - прогулка: мы мало стоим, больше (но не быстро) двигаемся
- Я использую радиогид, поэтому рекомендую взять свои проводные (!) наушники. Если их нет - не беда, я выдам
- Я стараюсь минимизировать бумажные материалы, поэтому перед началом прогулки нужно будет вступить во временную группу в Telegram - туда будут приходить материалы и фотографии. Пожалуйста, зарядите смартфон и убедитесь, что работает сканер QR-кодов
- Одежда - по погоде, зонт - по желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
