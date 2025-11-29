На экскурсии-прогулке мы:

Увидим доходный дом, лепные украшения которого крайне провокационны и одиозны даже по меркам XXI века.

Обнаружим небольшой островок Сен-Жермен в Москве, и представим, как могли бы выглядеть известные литературные и светские сюжеты 150-летней давности, связанные с ним.

Узнаем, в каких домах произошли судьбоносные для нашей страны и всей Европы события.

Найдем самый старый подземный пешеходный переход в России, и также вход в «секретный» вестибюль Московского метро. Кроме того, нас ждет много интересных деталей — от стального супрематизма и дореволюционных вывесок, до псевдо-масонских символов и статуй иберийских цариц. Важная информация:.

Найдем самый старый подземный пешеходный переход в России, и также вход в «секретный» вестибюль Московского метро. Кроме того, нас ждет много интересных деталей — от стального супрематизма и дореволюционных вывесок, до псевдо-масонских символов и статуй иберийских цариц. Важная информация:.

• Найдем самый старый подземный пешеходный переход в России, и также вход в «секретный» вестибюль Московского метро. Кроме того, нас ждет много интересных деталей — от стального супрематизма и дореволюционных вывесок, до псевдо-масонских символов и статуй иберийских цариц. Важная информация: