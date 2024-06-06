🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе метро «Кропоткинская» 6450 5 805 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Булгаковская Москва: путеводитель по роману Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи Начало: В районе метро Парк культуры 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Фасады и лица московского модерна Знакомство с уникальным архитектурным стилем на прогулке по Старой Конюшенной Начало: М. Кропоткинская, выход к Гоголевскому бульвару 6 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 12 отзывов Обзорная экскурсия Москвы: культура и история Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Москвы в увлекательной групповой экскурсии Начало: СТ.М. Парк Победы Расписание: В 10:00 3 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Пречистенка, её переулки и дома Прогуляться по одной из самых светских улиц Москвы и найти дом из «Собачьего сердца» Начало: В районе метро «Кропоткинская» 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 12 отзывов Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке Начало: В районе метро Кропоткинская 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Загадочные линии московского модерна Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века Начало: М. Кропоткинская 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 10 отзывов Секреты посольских особняков в Москве Познакомиться с историей и архитектурой прекрасных зданий, с работой послов и дипломатией Начало: в районе метро Парк культуры Расписание: в субботу в 16:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов По Царской дороге: Пречистенка и Новодевичий монастырь Узнать об истории красивейшего района Москвы и «обители девичьих слёз» на групповой прогулке Начало: Возле станции метро «Кропоткинская» 6 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 4 отзыва Булгаковская Пречистенка в воспоминаниях и произведениях (мини-группа) Переулками вокруг Пречистенки и Арбата - вслед за писателем и его персонажами Начало: Возле станции метро «Кропоткинская» Расписание: в среду в 13:30, в субботу в 16:00 990 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 4 отзыва «Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья Исследовать престижный квартал рядом с Кремлём, объединяющий роскошные дома разных эпох Начало: У метро Кропоткинская 7500 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Открыть Пречистенку с детьми Научиться замечать красоту вокруг и различать архитектурные стили на прогулке по Золотой миле Москвы от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Золотой век Пречистенки Увидеть дома, которые у всех на слуху, и разузнать, что творилось за их стенами Начало: возле метро «Кропоткинская» от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 4 отзыва Групповая экскурсия «Пречистенка в военной шинели» Узнать о жизни «московского Сен-Жермена» в свете войн и революций Начало: в районе СТ.М. «Кропоткинская» 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов В окрестностях Кремля: Пречистенка и Волхонка По главным улицам музейного квартала в Хамовниках в поисках архитектурных чудес Начало: возле станции метро «Парк Культуры» от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 5 отзывов Прогулка по Москве с кофе и lifestyle-фотосессией Получить естественный, но стильный контент для соцсетей - в одном из атмосферных районов города Начало: у метро Парк культуры (или по договоренности) 5 990 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2.5 часа 8 отзывов АрхДуэль: купцы vs дворяне - интеллектуальный квест по Москве Откройте тайны московской архитектуры в увлекательном квесте и определите, кто вы - купец или дворянин Начало: У метро «Кропоткинская» от 7200 6 480 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube Начало: У павильона станции метро Кропоткинская Расписание: пятница до 17.00, суббота выходной 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви» Погрузиться в водоворот рассказов о счастливых и сломленных судьбах знаменитостей Начало: Гоголевском бульваре Расписание: в воскресенье в 14:00 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Яркий модерн Москвы Узнать, что такое модерн Кекушева, ар-нуво и сецессион Начало: У метро «Смоленская» 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Прогулка по золотой миле Москвы с гидом и галерея Церетели Вас ждет погружение в атмосферу роскоши и искусства на экскурсии по знаменитым местам Москвы Начало: в районе станции метро «Кропоткинская» 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа Мистика, романтика и реализм Гоголевского бульвара Погрузиться в волшебство былых времён и узнать, почему бульвар был окутан густым туманом Начало: У метро «Кропоткинская» Расписание: в четверг в 12:00, в пятницу в 17:00 900 ₽ за человека