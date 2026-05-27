Давайте взглянем на космос как на истории людей — их гениальных прорывов, горьких поражений, страха и юмора. Будем говорить об инженерии и подвигах, жизни вдали от дома и лунном грунте.
Увидим солнечную батарею, следы от метеорита на спускаемом аппарате и личные вещи, что бывали на орбите. Увидим за металлом человеческую волю, а за триумфом — драму.
Описание экскурсии
Я ваш проводник в закулисье космической эпохи. Без меня вы увидите лишь блестящие витрины. Со мной — дыхание, пот и гений тех, кто открыл человечеству дорогу к звёздам.
Мы не будем пытаться объять необъятное — я проведу вас к ключевым экспонатам, раскрывая их контекст:
- Монумент «Покорителям космоса». Поговорим, почему он выглядит именно так и какие политические и инженерные тайны хранит
- Первый отряд космонавтов. Остановимся у личных вещей и фотографий Гагарина, Титова, Леонова
- Спускаемый аппарат, в котором Белка и Стрелка вернулись на Землю живыми и невредимыми
- Подлинный лунный грунт. Вы поймёте, почему мы так и не высадились на Луну
- Быт на орбите — самый увлекательный раздел. Вы увидите космическую еду, тренажёр и многое другое
А ещё:
- поговорим про Циолковского, Королёва, Гагарина и Леонова
- вспомним первых путешественников в космос
- выясним, как стать космонавтом
Организационные детали
- В стоимость включена экскурсионная путёвка — 1000 ₽ за всю группу. Оплату за неё надо перевести мне заранее
- Дополнительные расходы — билеты в музей: взрослый — 490 ₽, дети от 7 лет — 350 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 20, а также для школьного класса. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На аллее Космонавтов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 287 туристов
Я окончила факультет искусств РУДН и курсы гидов. Более 10 лет была сотрудником Музеев Московского Кремля. Сейчас провожу экскурсии. Москва — это город, в котором я родилась и живу. Столица не перестаёт меня удивлять и вдохновлять. С удовольствием поделюсь своими знаниями. Уверена, что гид — это не работа, это жизнь!
