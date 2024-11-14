Приглашаем вас в Подмосковную Швейцарию — так называли Звенигород на дореволюционных открытках.
История одного из старейших городов Подмосковья наполнена значимыми событиями, героями которых были: Преподобный Савва Сторожевский, Мария Мнишек, царь Алексей Михайлович Романов и его супруга Мария Ильинична Милославская, Антон Павлович Чехов и Любовь Орлова.
История одного из старейших городов Подмосковья наполнена значимыми событиями, героями которых были: Преподобный Савва Сторожевский, Мария Мнишек, царь Алексей Михайлович Романов и его супруга Мария Ильинична Милославская, Антон Павлович Чехов и Любовь Орлова.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Здесь Чехов писал свои рассказы, а Левитан — картины Звенигород — весьма живописный город, Вместе мы пройдемся по главным улицам и площадям города, где вы сможете посетить музей русского десерта, побывать на экспозиции «Назад в СССР», или зайти в музей, посвященной творчеству Любови Орловой. Подмосковный Звенигород, получивший многовековую историю, не оставит равнодушным, даже самого искушенного путешественника, а в сопровождении с опытным гидом этот город станет для вас незабываемым маршрутом, теплые воспоминания о котором захочется дарить своим родным и близким еще долгое время. Древняя обитель Преподобного Саввы Вместе мы отправимся в Саввино-Сторожевский монастырь. Здесь мы посмотрим Церковь Рождества Богородицы — памятник раннемосковского зодчества, Царские палаты Алексея Михайловича Романова и Марии Ильичны Милославской, где воссоздан интерьер XVII столетия, фрески Андрея Рублева, колодец Преподобного Саввы — источник, сохранивший свои целебные свойства. Побываем в монастырской трапезной, где до сих пор пекут хлеб по старинным рецептам и готовят квас на изюме, благодаря чему напиток приобретает вкусовые свойства вина и это не случайно! Ведь само имя Савва переводится как вино, напоминая нам о Тайной Вечери, о последней трапезе Христа с апостолами. Важная информация: Дополнительно мы посетим «Звенигородский городок» — уникальный памятник археологии, бывшая резиденция звенигородских удельных князей, где сохранился Успенский белокаменный собор, построенный на рубеже XIV-XV веков.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр Звенигорода
- Больница и дом, где жил и работал А.П. Чехов
- Пень от липы, под которой отдыхал А.П. Чехов
- Дом фельдшера Барминцева
- Древний Звенигород - городок
- Успенский собор начала XV века на городке
- Москва-река
- Саввино-Сторожевский монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- В случае поездки из Москвы оплачиваются транспортные услуги:
- 2000 рублей в одну сторону
Где начинаем и завершаем?
Начало: Звенигород, ул. Московская 11
Завершение: Саввино-Сторожевский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Посетили много мест, но хотелось бы побольше информации об исторических памятниках (например, содержание надписи на колоколе). Очень интересный маршрут, комфортное перемещение между точками маршрута, прекрасные виды и пейзажи. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Звенигород и Саввино-Сторожевский монастырь с гидом-историком»
Групповая
Из Москвы - в Звенигород и Новый Иерусалим (в группе)
Прикоснуться к истории и духовности, посмотреть святыни Израиля, не уезжая далеко от столицы
Начало: У станции метро Волоколамская
22 авг в 09:15
6 сен в 09:15
4390 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия «Звенигород и его сокровища»
Прокатиться по старинному городу и приоткрыть «дверь в прошлое» на его улочках
9 авг в 08:00
18 авг в 09:00
от 19 800 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Подмосковные усадьбы вдоль старого Владимирского тракта
Из Москвы - в Горенки, Пехра-Яковлевское, Троицкое-Кайнарджи и к храму Преображения в Саввино
Начало: У СТ.М. «Партизанская»
15 авг в 09:00
20 сен в 09:00
4870 ₽ за человека
Групповая
Звенигород - Новый Иерусалим
Начало: Россия, Москва, Северо-Западный административный о...
4390 ₽ за человека
14 000 ₽ за экскурсию