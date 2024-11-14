Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в Подмосковную Швейцарию — так называли Звенигород на дореволюционных открытках.



История одного из старейших городов Подмосковья наполнена значимыми событиями, героями которых были: Преподобный Савва Сторожевский, Мария Мнишек, царь Алексей Михайлович Романов и его супруга Мария Ильинична Милославская, Антон Павлович Чехов и Любовь Орлова. 4 1 отзыв

Александр Ваш гид в Москве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 14 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4 1 отзыв 3 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Здесь Чехов писал свои рассказы, а Левитан — картины Звенигород — весьма живописный город, Вместе мы пройдемся по главным улицам и площадям города, где вы сможете посетить музей русского десерта, побывать на экспозиции «Назад в СССР», или зайти в музей, посвященной творчеству Любови Орловой. Подмосковный Звенигород, получивший многовековую историю, не оставит равнодушным, даже самого искушенного путешественника, а в сопровождении с опытным гидом этот город станет для вас незабываемым маршрутом, теплые воспоминания о котором захочется дарить своим родным и близким еще долгое время. Древняя обитель Преподобного Саввы Вместе мы отправимся в Саввино-Сторожевский монастырь. Здесь мы посмотрим Церковь Рождества Богородицы — памятник раннемосковского зодчества, Царские палаты Алексея Михайловича Романова и Марии Ильичны Милославской, где воссоздан интерьер XVII столетия, фрески Андрея Рублева, колодец Преподобного Саввы — источник, сохранивший свои целебные свойства. Побываем в монастырской трапезной, где до сих пор пекут хлеб по старинным рецептам и готовят квас на изюме, благодаря чему напиток приобретает вкусовые свойства вина и это не случайно! Ведь само имя Савва переводится как вино, напоминая нам о Тайной Вечери, о последней трапезе Христа с апостолами. Важная информация: Дополнительно мы посетим «Звенигородский городок» — уникальный памятник археологии, бывшая резиденция звенигородских удельных князей, где сохранился Успенский белокаменный собор, построенный на рубеже XIV-XV веков.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Центр Звенигорода

Больница и дом, где жил и работал А.П. Чехов

Пень от липы, под которой отдыхал А.П. Чехов

Дом фельдшера Барминцева

Древний Звенигород - городок

Успенский собор начала XV века на городке

Москва-река

Саввино-Сторожевский монастырь Что включено Услуги гида Что не входит в цену В случае поездки из Москвы оплачиваются транспортные услуги:

2000 рублей в одну сторону Где начинаем и завершаем? Начало: Звенигород, ул. Московская 11 Завершение: Саввино-Сторожевский монастырь Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.