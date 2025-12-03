Приглашаем проехать по старому Владимирскому тракту и навестить усадьбы царских приближённых. Эти живописные места застраивали с большим вкусом и небывалым размахом.
Вы услышите о жизни знаменитых владельцев, полюбуетесь прекрасно сохранившимися шедеврами архитектуры, увидите здание домашнего театра со статуей улыбающегося льва и фаянсовый иконостас.
Описание экскурсии
Владимирский тракт
Вы отправитесь по исторической дороге, овеянной легендами и художественными образами. В пути гид расскажет о владельцах этих земель, императорских визитах и судьбах знаменитых дворянских семейств.
Усадьба Горенки — райский сад графа Разумовского
- Мы побываем в изящном камерном дворце, который современники называли чудом Москвы
- Вы осмотрите Золотой зал с мраморными колоннами, Петровский зал, Малую мраморную гостиную и бальный зал
- Познакомитесь с историей владельцев — от стольников Петровской эпохи до графа-ботаника Разумовского
- Прогуляетесь по парку с гротом и руинами колоннады
- Услышите о легендарных оранжереях, где выращивали растения Азии, Африки, Сибири и даже Бразилии
Усадьба Пехра-Яковлевское — владения Голицыных
- Мы расскажем о хозяевах особняка, которым благоволила Екатерина Великая
- Вы зайдёте в барский дом, Преображенскую церковь и на парадный двор, а также снаружи осмотрите гостевые флигели и колоннаду
Усадьба Троицкое-Кайнарджи — парадный турецкий дворец фельдмаршала Румянцева
- Выясните, как усадьба получила двойное название и какие приёмы здесь устраивали
- Полюбуетесь часовней-мавзолеем в стиле ампир, а также церковью Троицы Живоначальной с двумя колокольнями
Саввино — храм Преображения с фаянсовым иконостасом
- Вы осмотрите каменный храм начала 20 века
- Раскроете, в чём уникальность знаменитого иконостаса
- Услышите о фарфоровом короле и редкой технике, благодаря которой краски не теряют яркость
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе или микроавтобусе Mercedes Sprinter или подобном
- Дорога до первой усадьбы займёт около получаса в одну сторону
- Дополнительно по желанию при заказе экскурсии оплачивается обед — 650 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды с использованием системы радиогид, чтобы всем было хорошо слышно — мы выдадим вам одноразовые наушники
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Партизанская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
Входит в следующие категории Москвы
