Звенигород - маленький городок близ Москвы, миниатюрный кремль, уютный Саввино-Сторожевский монастырь, какая то утонченная и деликатная природа... воистину подмосковная Швейцария!А совсем рядом Река Иордан, гора Голгофа, Гефсиманский сад, Храм Воскресения Христа над Гробом Господним.

Звенигород – Саввино-Сторожевский монастырь. Более шести веков минуло с той поры, как замер, очарованный открывшимися перед ним красотами, игумен Савва, пришедший сюда, чтобы основать святую Обитель. Много воды утекло с тех пор, но картина эта мало изменилась: всё так же живописны берега Москвы-реки, убегают в даль деревушки, а наполненный ароматами хвои воздух пьянит особой свежестью. Не случайно эту местность часто называют «русской Швейцарией». Тем, кто поднимается от берега реки на гору Сторожу, открывается вид величественных стен и башен древнего Саввино-Сторожевского монастыря. Прикоснуться к хранящимся здесь святыням издавна стекались и цари, и патриархи, и простолюдины. А над звенигородским Кремлем, называемом здесь Городок, возвышается еще один прекрасный памятник архитектуры – Успенский собор, донесший до нас творения преподобного Андрея Рублева. Мы предлагаем Вам удивительное путешествие. Вы сможете убедиться в правоте Н. М. Карамзина, который писал, что «дорога оттуда к Москве есть самая приятная для глаз, гориста, но какие виды...

Отправление в г. Истру, Новоиерусалимский монастырь.

Удивительная природная красота и величественное очарование пейзажей привлекли сюда, в далеком 1656 году святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России. Именно здесь, на берегах красавицы-реки Истры, в окружении девственных лесов, пойменных лугов и перелесков, патриарх-реформатор решает воссоздать точное подобие Святой Земли. Все прежние названия окрестностей Истры были изменены на евангельские. Так река Истра становится Иорданом, холм под мужским монастырем стал горой Сион, появляются холмы Елеонский и Фавор, "появляется" Гефсиманский сад, а небольшой женский монастырь неподалеку получает название Вифания. Центром и главной святыней новой Палестины становится грандиозный Воскресенский собор, созданный по точному образу и подобию Иерусалимского Храма Гроба Господня. И сегодня вам не нужно пересекать границы, чтобы побывать на Святой Земле - сходство необыкновенное!

Обед или свободное время. Желающие смогут пообедать в антуражном ресторане с великолепным венецианским интерьером "Старая мельница" (доп. плата). Остальные смогут перекусить вкуснейшими монастырскими пирожками с картошкой, яблоками, капустой и попить чайку в монастыре. (доп. плата)

Новоиерусалимский монастырь - грандиозный центр православия, место массового паломничества и поклонения православного люда, возводившийся на протяжении двух веков целыми поколениями самых выдающихся архитекторов, зодчих и иконописцев. Это ярчайшее созвездие святынь и наша, русская, Палестина.

Сегодня Новый Иерусалим обрел вторую жизнь. Реставрация монастыря почти полностью завершена, уже нет строительных лесов, любовно восстановлены практически все уникальные реликвии православия. Вот и нам выпадет возможность неторопливого знакомства и наслаждения Благодатной атмосферой этого веками намоленного оазиса святости…

Экскурсия в грандиозный Воскресенский собор - главное «детище» мятежного патриарха Никона и величайшую святыню всего православного мира. Воскресенский собор ошеломляет своей красотой и мощью! Храм Воскресения Христова построен по подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме, и в нем обретены копии всех главных святынь иерусалимского храма, включая Голгофу, Кувуклию (часовню) над Гробом Господним, Камень Помазания. Вам будет предоставлено время для посещения Пещерного храма и поклонению главным святыням всего христианского мира - уникальная возможность приложиться к Камню Помазания и спуститься в Пещерный храм ко Гробу Господню!