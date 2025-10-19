Звенигород — небольшой, но очень важный для русской истории город. Я покажу вам его старинные улочки с уникальными образцами деревянного зодчества. Объясню, как преподобный Савва Сторожевский спас царя от медведя.
И раскрою, почему окрестности Звенигорода хотели сделать подмосковной Швейцарией и какое отношение к городу имеет Чехов, любивший его всем сердцем.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Мы начнём разговаривать о взаимоотношениях Москвы и Звенигорода уже в дороге — программа понравится и тем, кто в Звенигороде впервые, и тем, кто уже бывал здесь, но решил съездить ещё раз.
Вы увидите:
- Звенигородский манеж — краеведческий интерактивный музей в старинном здании 19 века, где история города открывается с помощью новейших мультимедийных технологий
- Купчий двор — здесь вы увидите русский быт таким, как он был в прошлые века, и сможете представить, как жили горожане
- Центр города — жилые дома 19 века, храмы старые и новые. Будем удивляться мастерству зодчих прошлого, а также увидим памятники известных людей, так или иначе имевших отношение к Звенигороду
- Городок и Успенский собор — самая древняя часть города с сохранившимся собором 14 века
- Саввино-Сторожевский монастырь — внутри его древних стен я раскрою историю святого Саввы Сторожевского, покажу царские палаты, а также старинные храмы и соборы с древними фресками и иконами
И узнаете:
- Что такое «птичий» архив и как его нашли
- Как выглядел старинный колокол и почему он был уничтожен
- Что обнаружили в Звенигороде и почему его хотели сделать курортным городом
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном легковом автомобиле
- К участию допускаются дети старше 8 лет
- Посещение музеев в стоимость не входит — входные билеты вы оплачиваете на месте самостоятельно. По предварительной договорённости можно взять индивидуальную экскурсию «Звенигородском манеже».
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 299 туристов
Я дипломированный гид. Родилась в Москве и живу здесь всю жизнь. Хорошо знаю город и могу интересно о нём рассказать. Экскурсия проходит с радиогидами, чтобы всем участникам было комфортно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
19 окт 2025
Добрый день. Были с Марией на экскурсии в Звенигороде. Нам очень понравилось. Мария прекрасно подает информацию, много знает и очень приятный в общении человек. Будем рекомендовать друзьям
