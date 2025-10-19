Звенигород — небольшой, но очень важный для русской истории город. Я покажу вам его старинные улочки с уникальными образцами деревянного зодчества. Объясню, как преподобный Савва Сторожевский спас царя от медведя. И раскрою, почему окрестности Звенигорода хотели сделать подмосковной Швейцарией и какое отношение к городу имеет Чехов, любивший его всем сердцем.

Описание экскурсии

Мы начнём разговаривать о взаимоотношениях Москвы и Звенигорода уже в дороге — программа понравится и тем, кто в Звенигороде впервые, и тем, кто уже бывал здесь, но решил съездить ещё раз.

Вы увидите:

Звенигородский манеж — краеведческий интерактивный музей в старинном здании 19 века, где история города открывается с помощью новейших мультимедийных технологий

— краеведческий интерактивный музей в старинном здании 19 века, где история города открывается с помощью новейших мультимедийных технологий Купчий двор — здесь вы увидите русский быт таким, как он был в прошлые века, и сможете представить, как жили горожане

— здесь вы увидите русский быт таким, как он был в прошлые века, и сможете представить, как жили горожане Центр города — жилые дома 19 века, храмы старые и новые. Будем удивляться мастерству зодчих прошлого, а также увидим памятники известных людей, так или иначе имевших отношение к Звенигороду

— жилые дома 19 века, храмы старые и новые. Будем удивляться мастерству зодчих прошлого, а также увидим памятники известных людей, так или иначе имевших отношение к Звенигороду Городок и Успенский собор — самая древняя часть города с сохранившимся собором 14 века

— самая древняя часть города с сохранившимся собором 14 века Саввино-Сторожевский монастырь — внутри его древних стен я раскрою историю святого Саввы Сторожевского, покажу царские палаты, а также старинные храмы и соборы с древними фресками и иконами

И узнаете:

Что такое «птичий» архив и как его нашли

Как выглядел старинный колокол и почему он был уничтожен

Что обнаружили в Звенигороде и почему его хотели сделать курортным городом

Организационные детали