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Дюкинский скалодром. Скалолазный выезд во Владимирскую область из Москвы

Мы отправляемся на легендарный Дюкинский скалодром — одна из локаций проекта Открытые скалы России.

У нас будет лагерь в сосновом лесу в шаговой доступности от скал, на которых подготовлены трассы для
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скалолазания, драйтулинга и боулдеринга.

Будем заниматься с профессиональными инструкторами, которые объяснят технику лазания и спуска, верхнюю и нижнюю страховку, десяток важных узлов и способы их применения. Узнаем, как использовать эти навыки в горных походах. Выезд идеален для новичков, нужно лишь обладать хорошей физической формой. Опытные участники могут заниматься на трассах с повышенной сложностью. Всё снаряжение мы предоставляем.

В лагере всегда остается один из помощников инструктора, он присмотрит за вещами и палатками и приготовит еду.

Разбавить занятия можно неспешной прогулкой по заповедным тропам, насладиться пением птиц и свежим хвойным воздухом. Вечером, конечно же, костёр, посиделки, разговоры и сытный ужин! Детям 12-16 лет цена 14 500 ₽. Не суммируется с другими скидками.

5
1 отзыв
Дюкинский скалодром. Скалолазный выезд во Владимирскую область из МосквыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Дюкинский скалодром. Скалолазный выезд во Владимирскую область из МосквыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Дюкинский скалодром. Скалолазный выезд во Владимирскую область из МосквыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

В путь

Встречаемся у метро Некрасовка и отправляемся в путь! Нас будет ждать трансфер.

По пути немного узнаем про узлы, сигналы, технику безопасности. Или… Можно просто поспать)

По приезде ставим палатки, ужинаем и ложимся спать. Завтра ранний подъем и насыщенный день.

В майские и июньские праздники выезжаем утром и уже в первый день начинаем занятия.

  • Переезд на трансфере 3 часа.
  • Установка лагеря в сосновом лесу.
В путьВ путьВ путь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Скалы, костёр, глинтвейн

Самые бодрые идут встречать рассвет на скалы!

Утром зарядка, разминка, знакомимся со снаряжением и отправляемся лазать.

В обед разберем ошибки и возникшие вопросы.

Желающие могут отправиться в пешую прогулку вглубь заповедника по хорошим горным тропам.

Сегодня мы узнаем, как выглядит Крымское винишко, Боинг 666, Никодимка, дно и Владимирский бювет — всё это названия скалолазных трасс.

С наступлением сумерек нас ждет большой ужин у костра и теплые посиделки с кружечкой походного глинтвейна.

  • Тренировки на скалах.
  • Прогулки по лесу.
  • Вечер у костра.
Скалы, костёр, глинтвейнСкалы, костёр, глинтвейнСкалы, костёр, глинтвейн
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Самый лучший день

И вновь желающие утром идут встречать рассвет на скалы! Он потрясающий!

Сегодня отработаем навыки дюльфера и технику подъема с жумаром — всё то, что нам может пригодиться в настоящих горах.

Пролезем дополнительные сложные трассы и познакомимся с нижней страховкой.

После позднего обеда дружно соберем лагерь, выпьем ещё раз чаю и отправимся домой.

Выезжаем в 16 часов.

  • Скалы.
  • Экскурсия по заказнику.
  • Комфортный трансфер.
  • Дома вы, наконец, примете душ.
Самый лучший деньСамый лучший деньСамый лучший день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Обратите внимание! Стоимость для заездов на майские и июньские праздники 1-3.05 и 12-14.06 составляет 18 900 ₽, на остальные даты — 18 500 ₽.

Клуб предоставит общественные палатки бесплатно.

В нашем арсенале есть просторные 3-х и 4-х местные модели от проверенных брендов «Normal Zero» и «Red Fox».

Как мы распределяем места? Мы хотим, чтобы всем было комфортно:

  • семьи или компании из 3-4 человек размещаются вместе;
  • трёхместные палатки выдаём на двоих, четырёхместные — на троих;
  • парам и семьям предоставляем отдельную палатку, без подселения;
  • незнакомых участников селим с учётом пола.

Мы постоянно обновляем наши палатки — они всегда чистые и в отличном состоянии.

Мы сами привезём в лагерь палатку и заберём обратно. Вам останется только выбрать ровное место с красивым видом!

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам: подбор снаряжения, аренда, подготовка к походу
  • Трансфер от метро Некрасовка до места проведения тренировок и обратно
  • Доставка всего снаряжения, еды и воды в лагерь
  • Работа профессиональных инструкторов: обучение скалолазанию, страховке и горной технике
  • Работа завхоза (повара) в лагере
  • Прокат общественного снаряжения (палатки, топоры, тент, котлы, костровой набор и т. д.)
  • Прокат личного снаряжения для тренировок (нижняя обвязка, каска, карабины)
  • Групповое снаряжение для занятий (веревки, карабины, усы, петли, спусковые устройства)
  • Групповая аптечка
  • Костёр, гитара и, конечно, вкусная еда
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личная бутылка питьевой воды на выходные (лучше взять 2-2,5 литра)
  • Прокат личного снаряжения (спальный мешок, коврик, фонарик). Всё необходимое вы можете заказать у нас в прокате
Место начала и завершения?
Метро Некрасовка, Некрасовская линия, Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Правильно подобранное снаряжение и одежда — залог хорошего настроения и комфорта в походе. В первую очередь верно соберите одежду, сделайте поправку на жаркую, дождливую или ветреную погоду.

В разные сезоны температура может значительно различаться, предварительно посмотрим прогноз перед выездом и напишем рекомендации в походном чате.

Отнеситесь ответственно к личному снаряжению, правильно упакуйте его перед поездкой, можно уложить в небольшой рюкзак или спортивную сумку, мы будем идти около 1,5 км по лесу и нести его самостоятельно.

Групповое снаряжение для скалолазания мы предоставляем и доставим в лагерь заранее.

Снаряжение:

  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • сидушка туристическая (хоба);
  • фонарик налобный светодиодный.

Одежда:

  • рубашка с длинным рукавом;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • треккинговые кроссовки;
  • штаны для треккинга;
  • шапка.

Личные вещи:

  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • медицинский полис;
  • средство от комаров;
  • средство от клещей.

Рекомендуем добавить:

  • рюкзак для похода выходного дня (60-80 литров);
  • скальные туфли;
  • обувь вместо скальных туфель.
Будет ли связь?

В окрестностях нашего лагеря связь практически отсутствует, в зависимости от оператора она плохая или её совсем нет. Обычные смс отправляются с задержкой, интернет почти всегда отсутствует.

Можно взять с собой собаку?

В этот выезд можно отправиться с четвероногим другом только на своем автомобиле. Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей и не агрессивна.

Вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия. Хорошему мальчику нужно предусмотреть место для ночлега без использования общественной палатки.

В комментариях при записи обязательно укажите, что вы идёте с собакой. По традиции клуба, если кто-то уже записался в поход и предупредил, что у него есть аллергия — мы не сможем взять с собой питомца. И наоборот, если кто-то сообщит об аллергии — мы его предупредим о собаке в походе.

Какой рюкзак с собой взять?

Для этого выезда подойдёт любой рюкзак или дорожная сумка. Всего 1 км нам нужно пройти по лесу до нашего лагеря. С собой пронесем только свои личные вещи. Всё специальное снаряжение, запас питьевой воды и еды привезут в лагерь заранее.

Какое снаряжение выдает турклуб?

Помимо всего необходимого для организации лагеря и быта турклуб предоставит специальное снаряжение для занятий скалолазанием: индивидуальные каски и обвязки, веревки, карабины, страховочные и спусковые устройства. Также в лагере будет несколько технических веревок для тренировок и просто развлечения.

Почему так дорого? Из-за трансфера?

В стоимость похода уже включен проезд на трансфере из Москвы. Прямо от метро. Трансфер объезжает все пятничные пробки по платной автодороге и доезжает до нашего лагеря за 3-3,5 часа с остановкой на кофейную паузу на заправке, оборудованной туалетом.

Мы не привязываемся к расписанию электричек и можем позволить себе остаться подольше на скалах, а потом опять минуем пробки по «платнику».

Дорога на общественном транспорте сложится из электрички и такси, обойдется 4000-5000 рублей с человека (туда-обратно) и займет вдвое больше времени. Согласитесь, комфортно.

Мы также обеспечиваем доставку всего снаряжения и запаса продуктов отдельной машиной. А в лагерь всегда подвозим чистую питьевую воду.

Как организовано питание?

В нашем походе будет организовано 3-разовое питание. В каждый обед и ужин добавляется тушенка высшего качества.

Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка.

Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.

Готовку в лагере полностью организовывает клуб своими силами. Питьевую воду подвозим всегда с запасом.

Дополнительную еду с собой можно не брать (ну только если есть какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость). Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.)

Можно ли с детьми, с какого возраста?

Детей брать можно и нужно, если родители уверены прежде всего в своих силах и готовы поделиться этими силами с ребенком, поддержать и подбодрить, разгрузить в нелегкий момент.

Помните, всю ответственность за безопасность и страховку ваших детей несёте вы сами.

Мы рекомендуем этот поход для детей от 12 лет.

Могу ли я приехать самостоятельно на авто?

Да, можете приехать самостоятельно на машине. Оставить машину можно прямо в лесу, рядом с лагерем. За сохранность автомобиля несет ответственность только её хозяин.

Точные координаты лагеря пришлем в чат перед выездом, в Яндекс Картах место можно найти по запросу «Дюкинский скалодром». Многие авто с клиренсом выше 14-15 см проезжают туда без проблем.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
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5
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Все прекрасно!
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Тур входит в следующие категории Москвы

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