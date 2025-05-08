2 день

Скалы, костёр, глинтвейн

Самые бодрые идут встречать рассвет на скалы!

Утром зарядка, разминка, знакомимся со снаряжением и отправляемся лазать.

В обед разберем ошибки и возникшие вопросы.

Желающие могут отправиться в пешую прогулку вглубь заповедника по хорошим горным тропам.

Сегодня мы узнаем, как выглядит Крымское винишко, Боинг 666, Никодимка, дно и Владимирский бювет — всё это названия скалолазных трасс.

С наступлением сумерек нас ждет большой ужин у костра и теплые посиделки с кружечкой походного глинтвейна.

Тренировки на скалах.

Прогулки по лесу.

Вечер у костра.

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