У нас будет лагерь в сосновом лесу в шаговой доступности от скал, на которых подготовлены трассы для
Программа тура по дням
В путь
Встречаемся у метро Некрасовка и отправляемся в путь! Нас будет ждать трансфер.
По пути немного узнаем про узлы, сигналы, технику безопасности. Или… Можно просто поспать)
По приезде ставим палатки, ужинаем и ложимся спать. Завтра ранний подъем и насыщенный день.
В майские и июньские праздники выезжаем утром и уже в первый день начинаем занятия.
- Переезд на трансфере 3 часа.
- Установка лагеря в сосновом лесу.
Скалы, костёр, глинтвейн
Самые бодрые идут встречать рассвет на скалы!
Утром зарядка, разминка, знакомимся со снаряжением и отправляемся лазать.
В обед разберем ошибки и возникшие вопросы.
Желающие могут отправиться в пешую прогулку вглубь заповедника по хорошим горным тропам.
Сегодня мы узнаем, как выглядит Крымское винишко, Боинг 666, Никодимка, дно и Владимирский бювет — всё это названия скалолазных трасс.
С наступлением сумерек нас ждет большой ужин у костра и теплые посиделки с кружечкой походного глинтвейна.
- Тренировки на скалах.
- Прогулки по лесу.
- Вечер у костра.
Самый лучший день
И вновь желающие утром идут встречать рассвет на скалы! Он потрясающий!
Сегодня отработаем навыки дюльфера и технику подъема с жумаром — всё то, что нам может пригодиться в настоящих горах.
Пролезем дополнительные сложные трассы и познакомимся с нижней страховкой.
После позднего обеда дружно соберем лагерь, выпьем ещё раз чаю и отправимся домой.
Выезжаем в 16 часов.
- Скалы.
- Экскурсия по заказнику.
- Комфортный трансфер.
- Дома вы, наконец, примете душ.
Проживание
Обратите внимание! Стоимость для заездов на майские и июньские праздники 1-3.05 и 12-14.06 составляет 18 900 ₽, на остальные даты — 18 500 ₽.
Клуб предоставит общественные палатки бесплатно.
В нашем арсенале есть просторные 3-х и 4-х местные модели от проверенных брендов «Normal Zero» и «Red Fox».
Как мы распределяем места? Мы хотим, чтобы всем было комфортно:
- семьи или компании из 3-4 человек размещаются вместе;
- трёхместные палатки выдаём на двоих, четырёхместные — на троих;
- парам и семьям предоставляем отдельную палатку, без подселения;
- незнакомых участников селим с учётом пола.
Мы постоянно обновляем наши палатки — они всегда чистые и в отличном состоянии.
Мы сами привезём в лагерь палатку и заберём обратно. Вам останется только выбрать ровное место с красивым видом!
Варианты проживания
Палаточный лагерь
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Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам: подбор снаряжения, аренда, подготовка к походу
- Трансфер от метро Некрасовка до места проведения тренировок и обратно
- Доставка всего снаряжения, еды и воды в лагерь
- Работа профессиональных инструкторов: обучение скалолазанию, страховке и горной технике
- Работа завхоза (повара) в лагере
- Прокат общественного снаряжения (палатки, топоры, тент, котлы, костровой набор и т. д.)
- Прокат личного снаряжения для тренировок (нижняя обвязка, каска, карабины)
- Групповое снаряжение для занятий (веревки, карабины, усы, петли, спусковые устройства)
- Групповая аптечка
- Костёр, гитара и, конечно, вкусная еда
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личная бутылка питьевой воды на выходные (лучше взять 2-2,5 литра)
- Прокат личного снаряжения (спальный мешок, коврик, фонарик). Всё необходимое вы можете заказать у нас в прокате
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранное снаряжение и одежда — залог хорошего настроения и комфорта в походе. В первую очередь верно соберите одежду, сделайте поправку на жаркую, дождливую или ветреную погоду.
В разные сезоны температура может значительно различаться, предварительно посмотрим прогноз перед выездом и напишем рекомендации в походном чате.
Отнеситесь ответственно к личному снаряжению, правильно упакуйте его перед поездкой, можно уложить в небольшой рюкзак или спортивную сумку, мы будем идти около 1,5 км по лесу и нести его самостоятельно.
Групповое снаряжение для скалолазания мы предоставляем и доставим в лагерь заранее.
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- сидушка туристическая (хоба);
- фонарик налобный светодиодный.
Одежда:
- рубашка с длинным рукавом;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- треккинговые кроссовки;
- штаны для треккинга;
- шапка.
Личные вещи:
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- медицинский полис;
- средство от комаров;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- рюкзак для похода выходного дня (60-80 литров);
- скальные туфли;
- обувь вместо скальных туфель.
Будет ли связь?
В окрестностях нашего лагеря связь практически отсутствует, в зависимости от оператора она плохая или её совсем нет. Обычные смс отправляются с задержкой, интернет почти всегда отсутствует.
Можно взять с собой собаку?
В этот выезд можно отправиться с четвероногим другом только на своем автомобиле. Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей и не агрессивна.
Вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия. Хорошему мальчику нужно предусмотреть место для ночлега без использования общественной палатки.
В комментариях при записи обязательно укажите, что вы идёте с собакой. По традиции клуба, если кто-то уже записался в поход и предупредил, что у него есть аллергия — мы не сможем взять с собой питомца. И наоборот, если кто-то сообщит об аллергии — мы его предупредим о собаке в походе.
Какой рюкзак с собой взять?
Для этого выезда подойдёт любой рюкзак или дорожная сумка. Всего 1 км нам нужно пройти по лесу до нашего лагеря. С собой пронесем только свои личные вещи. Всё специальное снаряжение, запас питьевой воды и еды привезут в лагерь заранее.
Какое снаряжение выдает турклуб?
Помимо всего необходимого для организации лагеря и быта турклуб предоставит специальное снаряжение для занятий скалолазанием: индивидуальные каски и обвязки, веревки, карабины, страховочные и спусковые устройства. Также в лагере будет несколько технических веревок для тренировок и просто развлечения.
Почему так дорого? Из-за трансфера?
В стоимость похода уже включен проезд на трансфере из Москвы. Прямо от метро. Трансфер объезжает все пятничные пробки по платной автодороге и доезжает до нашего лагеря за 3-3,5 часа с остановкой на кофейную паузу на заправке, оборудованной туалетом.
Мы не привязываемся к расписанию электричек и можем позволить себе остаться подольше на скалах, а потом опять минуем пробки по «платнику».
Дорога на общественном транспорте сложится из электрички и такси, обойдется 4000-5000 рублей с человека (туда-обратно) и займет вдвое больше времени. Согласитесь, комфортно.
Мы также обеспечиваем доставку всего снаряжения и запаса продуктов отдельной машиной. А в лагерь всегда подвозим чистую питьевую воду.
Как организовано питание?
В нашем походе будет организовано 3-разовое питание. В каждый обед и ужин добавляется тушенка высшего качества.
Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка.
Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.
Готовку в лагере полностью организовывает клуб своими силами. Питьевую воду подвозим всегда с запасом.
Дополнительную еду с собой можно не брать (ну только если есть какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость). Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.)
Можно ли с детьми, с какого возраста?
Детей брать можно и нужно, если родители уверены прежде всего в своих силах и готовы поделиться этими силами с ребенком, поддержать и подбодрить, разгрузить в нелегкий момент.
Помните, всю ответственность за безопасность и страховку ваших детей несёте вы сами.
Мы рекомендуем этот поход для детей от 12 лет.
Могу ли я приехать самостоятельно на авто?
Да, можете приехать самостоятельно на машине. Оставить машину можно прямо в лесу, рядом с лагерем. За сохранность автомобиля несет ответственность только её хозяин.
Точные координаты лагеря пришлем в чат перед выездом, в Яндекс Картах место можно найти по запросу «Дюкинский скалодром». Многие авто с клиренсом выше 14-15 см проезжают туда без проблем.