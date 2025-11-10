Описание тура
Организационные детали
Некоторые дополнительные услуги доступны в ограниченном количестве и требуют предварительного бронирования.
Рекомендуется оформлять заранее.
Питание. В стоимость включён 1 завтрак. Можно заказать 2 обеда (по желанию, при бронировании тура).
Транспорт. Комфортабельный автобус.
Возраст участников. От 5 лет. До 14 лет предусмотрена скидка на новогодние даты.
Программа тура по дням
Егорьевск, Спас-Клепики, Гусь-Железный, вечер в Муроме
Встречаемся и начинаем наше путешествие с поездки в Егорьевск. Вас ждёт экскурсия по основным достопримечательностям города: мы увидим ансамбль зданий некогда знаменитой Хлудовской мануфактуры, местный «Биг-Бен», храм Георгия Победоносца и заглянем в Егорьевский историко-художественный музей, известный также как «Малый Эрмитаж». После отправимся в крафтовую пивоварню «Шварц Кайзер», где во время обеда вы сможете попробовать несколько сортов свежесваренного пива (за доплату).
Следующим пунктом станет город Спас-Клепики, где мы побываем в учебном заведении, давшем старт поэтическому пути Сергея Есенина. Посетим восстановленное школьное общежитие, окажемся за партой будущего поэта и увидим, как жили его наставники и товарищи. Затем заедем в посёлок Гусь-Железный, чтобы сделать фото у величественного готического собора, возведённого при участии братьев Баташовых.
К вечеру прибудем в Муром и разместимся в гостинице.
Муром, Музей хрусталя и стекольный завод
После завтрака вы отправитесь в Муром, где во время обзорной экскурсии «Город былинный, город вечной любви» пройдёте по колоритным купеческим кварталам Московской улицы, посетите Торговые ряды, сделаете фото на Вознесенской площади рядом с бронзовыми скульптурами горожан. Также вы побываете в Свято-Троицком монастыре, где покоятся мощи Петра и Февронии Муромских — покровителей семьи и брака.
Затем вы направитесь в Гусь-Хрустальный, где вас ждёт один из ярчайших культурных памятников региона — Музей хрусталя имени Мальцовых. Его экспозиция размещена в величественном Георгиевском соборе, построенном по проекту архитектора Леонтия Бенуа. Вы увидите росписи Васнецова, изысканные мозаики и богатейшую коллекцию хрустальных и стеклянных изделий — одну из крупнейших в Европе.
После обеда (за доплату) вы отправитесь на стекольный завод «Гутные промыслы», известный как «Русский Мурано». Здесь во время экскурсии по действующим цехам вы увидите процесс плавки, отжига, резки, шлифовки, выдувания и росписи стеклянных изделий и ёлочных игрушек, а также побываете в свечном цехе. Экскурсия завершится посещением музея стекольного промысла и выставкой-продажей продукции по ценам производителя.
Вечером — возвращение в Москву.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Входные билеты по программе
- Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Билеты до Москвы и обратно в ваш город
- 2 обеда - 1700 ₽ (по желанию при покупке тура)
- Дегустация нескольких сортов пива в крафтовой пивоварне «Шварц Кайзер» - 720 ₽ (по желанию при покупке тура)
- 1-местное размещение - стоимость тура от 15 900 ₽ до 18 900 ₽ (гостиница "Святогор" или "Муром 4*")
- Размещение в отеле повышенной комфортности - стоимость тура от 16 500 ₽
- Внимание! Стоимость тура отличается на новогодние даты и составляет от 15 500 ₽ до 20 900 ₽ за тур (в зависимости от гостиницы и типа размещения)