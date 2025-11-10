Мои заказы

Из Москвы в Рязанскую и Владимирскую области: 5 городов, "Биг Бен" и "Малый Эрмитаж"

Посидеть за партой Есенина, узнать секреты хрусталя и стекла, побывать на ремесленных цехах
Уедем из Москвы всего на 2 дня, а впечатлений наберёмся надолго! Вы увидите готический собор в Гусь-Железном, побываете в старинной школе, где начинал писать стихи юный Сергей Есенин. Мы прогуляемся
по купеческому Егорьевску и осмотрим экспонаты в его «Малом Эрмитаже».

Вы осмотрите церковь, фрески которой напоминают картины Васнецова, потому что сделаны по его эскизам.

Вас также ждут знакомство с городом Муром, роскошь стекла в Музее хрусталя и другие ремесленные секреты на действующих цехах.

Ближайшие даты:
3
янв5
янв21
фев7
мар1
мая12
июн1
авг
Время начала: 07:15

Описание тура

Организационные детали

Некоторые дополнительные услуги доступны в ограниченном количестве и требуют предварительного бронирования.
Рекомендуется оформлять заранее.

Питание. В стоимость включён 1 завтрак. Можно заказать 2 обеда (по желанию, при бронировании тура).

Транспорт. Комфортабельный автобус.

Возраст участников. От 5 лет. До 14 лет предусмотрена скидка на новогодние даты.

Программа тура по дням

1 день

Егорьевск, Спас-Клепики, Гусь-Железный, вечер в Муроме

Встречаемся и начинаем наше путешествие с поездки в Егорьевск. Вас ждёт экскурсия по основным достопримечательностям города: мы увидим ансамбль зданий некогда знаменитой Хлудовской мануфактуры, местный «Биг-Бен», храм Георгия Победоносца и заглянем в Егорьевский историко-художественный музей, известный также как «Малый Эрмитаж». После отправимся в крафтовую пивоварню «Шварц Кайзер», где во время обеда вы сможете попробовать несколько сортов свежесваренного пива (за доплату).

Следующим пунктом станет город Спас-Клепики, где мы побываем в учебном заведении, давшем старт поэтическому пути Сергея Есенина. Посетим восстановленное школьное общежитие, окажемся за партой будущего поэта и увидим, как жили его наставники и товарищи. Затем заедем в посёлок Гусь-Железный, чтобы сделать фото у величественного готического собора, возведённого при участии братьев Баташовых.

К вечеру прибудем в Муром и разместимся в гостинице.

Егорьевск, Спас-Клепики, Гусь-Железный, вечер в МуромеЕгорьевск, Спас-Клепики, Гусь-Железный, вечер в МуромеЕгорьевск, Спас-Клепики, Гусь-Железный, вечер в МуромеЕгорьевск, Спас-Клепики, Гусь-Железный, вечер в МуромеЕгорьевск, Спас-Клепики, Гусь-Железный, вечер в Муроме
2 день

Муром, Музей хрусталя и стекольный завод

После завтрака вы отправитесь в Муром, где во время обзорной экскурсии «Город былинный, город вечной любви» пройдёте по колоритным купеческим кварталам Московской улицы, посетите Торговые ряды, сделаете фото на Вознесенской площади рядом с бронзовыми скульптурами горожан. Также вы побываете в Свято-Троицком монастыре, где покоятся мощи Петра и Февронии Муромских — покровителей семьи и брака.

Затем вы направитесь в Гусь-Хрустальный, где вас ждёт один из ярчайших культурных памятников региона — Музей хрусталя имени Мальцовых. Его экспозиция размещена в величественном Георгиевском соборе, построенном по проекту архитектора Леонтия Бенуа. Вы увидите росписи Васнецова, изысканные мозаики и богатейшую коллекцию хрустальных и стеклянных изделий — одну из крупнейших в Европе.

После обеда (за доплату) вы отправитесь на стекольный завод «Гутные промыслы», известный как «Русский Мурано». Здесь во время экскурсии по действующим цехам вы увидите процесс плавки, отжига, резки, шлифовки, выдувания и росписи стеклянных изделий и ёлочных игрушек, а также побываете в свечном цехе. Экскурсия завершится посещением музея стекольного промысла и выставкой-продажей продукции по ценам производителя.

Вечером — возвращение в Москву.

Муром, Музей хрусталя и стекольный заводМуром, Музей хрусталя и стекольный заводМуром, Музей хрусталя и стекольный заводМуром, Музей хрусталя и стекольный завод

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Входные билеты по программе
  • Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Билеты до Москвы и обратно в ваш город
  • 2 обеда - 1700 ₽ (по желанию при покупке тура)
  • Дегустация нескольких сортов пива в крафтовой пивоварне «Шварц Кайзер» - 720 ₽ (по желанию при покупке тура)
  • 1-местное размещение - стоимость тура от 15 900 ₽ до 18 900 ₽ (гостиница "Святогор" или "Муром 4*")
  • Размещение в отеле повышенной комфортности - стоимость тура от 16 500 ₽
  • Внимание! Стоимость тура отличается на новогодние даты и составляет от 15 500 ₽ до 20 900 ₽ за тур (в зависимости от гостиницы и типа размещения)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Кузьминки», 7:15
Завершение: Москва, вечер (точное время прибытия зависит от дорожной обстановки)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

