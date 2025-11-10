Встречаемся и начинаем наше путешествие с поездки в Егорьевск. Вас ждёт экскурсия по основным достопримечательностям города: мы увидим ансамбль зданий некогда знаменитой Хлудовской мануфактуры, местный «Биг-Бен», храм Георгия Победоносца и заглянем в Егорьевский историко-художественный музей, известный также как «Малый Эрмитаж». После отправимся в крафтовую пивоварню «Шварц Кайзер», где во время обеда вы сможете попробовать несколько сортов свежесваренного пива (за доплату).

Следующим пунктом станет город Спас-Клепики, где мы побываем в учебном заведении, давшем старт поэтическому пути Сергея Есенина. Посетим восстановленное школьное общежитие, окажемся за партой будущего поэта и увидим, как жили его наставники и товарищи. Затем заедем в посёлок Гусь-Железный, чтобы сделать фото у величественного готического собора, возведённого при участии братьев Баташовых.

К вечеру прибудем в Муром и разместимся в гостинице.