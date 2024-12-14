2 дня
Снежные выходные в лесу: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой
Провести 2 дня на свежем воздухе и в тишине, пройти по тропам среди сосен и перезагрузиться
Начало: Ж/д станция Калистово, Московская область, 9:10
14 дек в 09:00
11 янв в 09:00
6 500₽ за человека
2 дня
У реки Нерской: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой
Выключить телефон и отправиться на активную экспресс-перезагрузку в зимний лес
Начало: Остановочный пункт Подосинки, направление «Москва ...
14 дек в 09:12
3 янв в 09:12
6 500₽ за человека
2 дня
На лыжах до Абрамцево: поход с ночёвкой в шатре с печкой
Пройти 23 км по заснеженному лесу, заглянуть в Никитскую церковь и побывать в месте вдохновения
Начало: Ж/д станция Калистово, Московская область, 9:30
7 дек в 09:30
2 янв в 09:30
6 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Пешеходные»
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