Программа тура по дням
Сергиев Посад. Александров. Театрализованная программа в усадьбе купца. Новогодний банкет
До места сбора группы участники добираются самостоятельно любым удобным способом.
07:45 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление на автобусе в г. Сергиев Посад.
Когда произносишь название города Сергиев Посад, перед глазами вырисовывается очертания легендарного монастырского комплекса, основанного Св. Сергием Радонежским, — Троице-Сергиевой Лавры – главной достопримечательности города.
Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.
Лавра была основана Сергием Радонежским почти семь веков назад. Сейчас это величественный комплекс из полусотни архитектурных шедевров: храмов, башен, келий, мастерских, гостиниц, при взгляде на который захватывает дух.
Троицкий собор (внешний осмотр) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры.
Именно здесь находятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры.
Своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.
Трапезный и Духовской храмы (интерьер).
Свободное время в Троице-Сергиевой Лавре.
Сергиев Посад – не только сосредоточение церквей и источников, это Россия в миниатюре со своим уникальным бытом, ремеслами и, конечно, же кулинарными традициями.
Посещение музея русских напитков "Живая история" (по желанию, оплата при покупке тура).
В музее русских напитков речь пойдёт о мёде.
В старину мёд служил первым угощением на пирах и торжествах, и даже на коронационных празднествах мед ставился для угощения народа.
Вы узнаете:
- историю медоварения на Руси;
- что означает слово "напиток";
- в чём различие между питиём и пойлом;
- какие бывают меды;
- что означает медовый месяц для молодоженов;
- что означает поговорка "В бочке мёда ложка дёгтя";
- какие бывают медовые напитки, и как они готовятся;
- что такое квашня.
Дегустация 6 видов медовых напитков.
Отправление в г. Александров.
Обед в кафе города.
Театрализованная программа в усадьбе купца II гильдии А. М. Первушина.
Гостеприимно распахнутся двери главного особняка усадьбы, и «хозяин» с «хозяйкой» встретят дорогих гостей и проведут по комнатам дома.
В ходе экскурсии состоится знакомство с традициями, семейным укладом и бытом купечества г. Александрова в 19 веке, а представление домашнего театра станет яркой иллюстрацией к рассказу о развлечениях и забавах молодежи того времени.
Размещение в гостинице «Александров 3*», г. Александров.
Свободное время.
Подготовка к встрече Нового года.
Новогодний банкет в ресторане отеля (включен в стоимость).
Актуальная программа будет опубликована позднее.
Александров. Праздник в этнопарке Кочевник
10:00 Поздний завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия по г. Александрову.
Сегодня небольшой районный центр Владимирской области, Александров был неофициальной столицей русской державы в 16 веке!
Он же был и негласной столицей «101»-го километра в 20 столетии. История Александрова и его жителей сможет удивить!
В программе:
- набережная реки Серой и Александровская слобода с рассказом о роли города в становлении Московской Руси, почетных ссыльных и диссидентах;
- памятник Александру Невскому;
- величественный собор Рождества Христова, рассказ о приходских церквях и первом в России храме в честь прп. Серафима Саровского;
- дом-музей сестёр Цветаевых (внешний осмотр);
- купеческая застройка и городская усадьба купца 2-й гильдии Алексея Первушина и многое другое.
Обед в кафе города.
Отправление в этнопарк «Кочевник».
Пэгытти – Чукотский Новый год в Этнопарке Кочевник.
Этнопарк «Кочевник» – это уникальный этнографический проект под открытым небом, который позволяет всем желающим познакомиться с аутентичными жилищами, традициями и культурой кочевых народов разных стран.
Темой новогодних праздников выбраны чукчи.
Удивительный и самобытный народ, они отмечают Новый год раньше всех землян.
В честь звезды Альтаир, появляющейся на небосводе в эту ночь, праздник носит название Пэгытти.
В этнопарке ждет рассказ и показ традиций и обычаев чукотского нового года!
Сперва знакомство с жилищами и бытом кочевых народов России.
А по завершению в настоящей чукотской яранге ее хозяин Умка раскроет все тайны звезды Альтаир.
Пэгытти – это семейный праздник, поэтому не обойдется без игры на бубнах и варганах, чтобы в Новогодней яранге было по-новогоднему весело.
Ритуальный новогодний костер с танцами и песнями привлечет в дом удачу, радость и благополучие на весь год.
Отправление в г. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека нв зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|27 990
|4 000
Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе – 980 руб.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Александров»
Гостиница удачно расположена в историческом и деловом центре города. В номерах установлена современная техника и удобная мебель для комфортного проживания.
Несколько ресторанов вместимостью от 10 до 250 человек готовы принять гостей. Здесь можно заказать столик на компанию или организовать торжество.
В шаговой доступности от гостиницы находится Александровская слобода, музеи Первушина и сестер Цветаевых, картинная галерея, Христорождественский собор с памятником Александру Невскому.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание по программе тура + Новогодний банкет
- Экскурсионное обслуживание согласно программе
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб. (бронируется при покупке тура)
- Посещение музея русских напитков «Живая история» - 1 500 руб. (на человека)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом
- Присоединение детских групп к туру - под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.