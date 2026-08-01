2 день

Александров. Праздник в этнопарке Кочевник

10:00 Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия по г. Александрову.

Сегодня небольшой районный центр Владимирской области, Александров был неофициальной столицей русской державы в 16 веке!

Он же был и негласной столицей «101»-го километра в 20 столетии. История Александрова и его жителей сможет удивить!

В программе:

набережная реки Серой и Александровская слобода с рассказом о роли города в становлении Московской Руси, почетных ссыльных и диссидентах;

памятник Александру Невскому;

величественный собор Рождества Христова, рассказ о приходских церквях и первом в России храме в честь прп. Серафима Саровского;

дом-музей сестёр Цветаевых (внешний осмотр);

купеческая застройка и городская усадьба купца 2-й гильдии Алексея Первушина и многое другое.

Обед в кафе города.

Отправление в этнопарк «Кочевник».

Пэгытти – Чукотский Новый год в Этнопарке Кочевник.

Этнопарк «Кочевник» – это уникальный этнографический проект под открытым небом, который позволяет всем желающим познакомиться с аутентичными жилищами, традициями и культурой кочевых народов разных стран.

Темой новогодних праздников выбраны чукчи.

Удивительный и самобытный народ, они отмечают Новый год раньше всех землян.

В честь звезды Альтаир, появляющейся на небосводе в эту ночь, праздник носит название Пэгытти.

В этнопарке ждет рассказ и показ традиций и обычаев чукотского нового года!

Сперва знакомство с жилищами и бытом кочевых народов России.

А по завершению в настоящей чукотской яранге ее хозяин Умка раскроет все тайны звезды Альтаир.

Пэгытти – это семейный праздник, поэтому не обойдется без игры на бубнах и варганах, чтобы в Новогодней яранге было по-новогоднему весело.

Ритуальный новогодний костер с танцами и песнями привлечет в дом удачу, радость и благополучие на весь год.

Отправление в г. Москву.

20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

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