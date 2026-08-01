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Новогоднее путешествие в Александров

В Новый год Александров превращается в настоящую зимнюю сказку. Заснеженные улицы, уютные домики, украшенные огнями, и аромат хвои создают волшебную атмосферу. В центре города бесконечное веселье: яркие ярмарки, где предлагают
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горячий глинтвейн и сладости. Вечером соберемся у елки, чтобы вместе встретить Новый год, загадывая желания. А также нас ждут театрализованная программа в усадьбе купца II гильдии А. М. Первушина и рассказ и показ традиций и обычаев чукотского нового года в этнопарке "Кочевник".

Новогоднее путешествие в АлександровФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогоднее путешествие в АлександровФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогоднее путешествие в АлександровФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Сергиев Посад. Александров. Театрализованная программа в усадьбе купца. Новогодний банкет

До места сбора группы участники добираются самостоятельно любым удобным способом.

07:45 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление на автобусе в г. Сергиев Посад.

Когда произносишь название города Сергиев Посад, перед глазами вырисовывается очертания легендарного монастырского комплекса, основанного Св. Сергием Радонежским, — Троице-Сергиевой Лавры – главной достопримечательности города.

Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.

Лавра была основана Сергием Радонежским почти семь веков назад. Сейчас это величественный комплекс из полусотни архитектурных шедевров: храмов, башен, келий, мастерских, гостиниц, при взгляде на который захватывает дух.

Троицкий собор (внешний осмотр) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры.

Именно здесь находятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры.

Своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.

Трапезный и Духовской храмы (интерьер).

Свободное время в Троице-Сергиевой Лавре.

Сергиев Посад – не только сосредоточение церквей и источников, это Россия в миниатюре со своим уникальным бытом, ремеслами и, конечно, же кулинарными традициями.

Посещение музея русских напитков "Живая история" (по желанию, оплата при покупке тура).

В музее русских напитков речь пойдёт о мёде.

В старину мёд служил первым угощением на пирах и торжествах, и даже на коронационных празднествах мед ставился для угощения народа.

Вы узнаете:

  • историю медоварения на Руси;
  • что означает слово "напиток";
  • в чём различие между питиём и пойлом;
  • какие бывают меды;
  • что означает медовый месяц для молодоженов;
  • что означает поговорка "В бочке мёда ложка дёгтя";
  • какие бывают медовые напитки, и как они готовятся;
  • что такое квашня.

Дегустация 6 видов медовых напитков.

Отправление в г. Александров.

Обед в кафе города.

Театрализованная программа в усадьбе купца II гильдии А. М. Первушина.

Гостеприимно распахнутся двери главного особняка усадьбы, и «хозяин» с «хозяйкой» встретят дорогих гостей и проведут по комнатам дома.

В ходе экскурсии состоится знакомство с традициями, семейным укладом и бытом купечества г. Александрова в 19 веке, а представление домашнего театра станет яркой иллюстрацией к рассказу о развлечениях и забавах молодежи того времени.

Размещение в гостинице «Александров 3*», г. Александров.

Свободное время.

Подготовка к встрече Нового года.

Новогодний банкет в ресторане отеля (включен в стоимость).

Актуальная программа будет опубликована позднее.

Сергиев Посад. Александров. Театрализованная программа в усадьбе купца. Новогодний банкетСергиев Посад. Александров. Театрализованная программа в усадьбе купца. Новогодний банкетСергиев Посад. Александров. Театрализованная программа в усадьбе купца. Новогодний банкетСергиев Посад. Александров. Театрализованная программа в усадьбе купца. Новогодний банкетСергиев Посад. Александров. Театрализованная программа в усадьбе купца. Новогодний банкетСергиев Посад. Александров. Театрализованная программа в усадьбе купца. Новогодний банкет
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Александров. Праздник в этнопарке Кочевник

10:00 Поздний завтрак в ресторане гостиницы.

Пешеходная экскурсия по г. Александрову.

Сегодня небольшой районный центр Владимирской области, Александров был неофициальной столицей русской державы в 16 веке!

Он же был и негласной столицей «101»-го километра в 20 столетии. История Александрова и его жителей сможет удивить!

В программе:

  • набережная реки Серой и Александровская слобода с рассказом о роли города в становлении Московской Руси, почетных ссыльных и диссидентах;
  • памятник Александру Невскому;
  • величественный собор Рождества Христова, рассказ о приходских церквях и первом в России храме в честь прп. Серафима Саровского;
  • дом-музей сестёр Цветаевых (внешний осмотр);
  • купеческая застройка и городская усадьба купца 2-й гильдии Алексея Первушина и многое другое.

Обед в кафе города.

Отправление в этнопарк «Кочевник».

Пэгытти – Чукотский Новый год в Этнопарке Кочевник.

Этнопарк «Кочевник» – это уникальный этнографический проект под открытым небом, который позволяет всем желающим познакомиться с аутентичными жилищами, традициями и культурой кочевых народов разных стран.

Темой новогодних праздников выбраны чукчи.

Удивительный и самобытный народ, они отмечают Новый год раньше всех землян.

В честь звезды Альтаир, появляющейся на небосводе в эту ночь, праздник носит название Пэгытти.

В этнопарке ждет рассказ и показ традиций и обычаев чукотского нового года!

Сперва знакомство с жилищами и бытом кочевых народов России.

А по завершению в настоящей чукотской яранге ее хозяин Умка раскроет все тайны звезды Альтаир.

Пэгытти – это семейный праздник, поэтому не обойдется без игры на бубнах и варганах, чтобы в Новогодней яранге было по-новогоднему весело.

Ритуальный новогодний костер с танцами и песнями привлечет в дом удачу, радость и благополучие на весь год.

Отправление в г. Москву.

20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Александров. Праздник в этнопарке КочевникАлександров. Праздник в этнопарке КочевникАлександров. Праздник в этнопарке КочевникАлександров. Праздник в этнопарке Кочевник
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека нв зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
27 9904 000

Скидка на дополнительное место – 200 руб. (3 человека в номере).

Выбор места в автобусе – 980 руб.

Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Александров»

1 ночь

Гостиница удачно расположена в историческом и деловом центре города. В номерах установлена современная техника и удобная мебель для комфортного проживания.

Несколько ресторанов вместимостью от 10 до 250 человек готовы принять гостей. Здесь можно заказать столик на компанию или организовать торжество.

В шаговой доступности от гостиницы находится Александровская слобода, музеи Первушина и сестер Цветаевых, картинная галерея, Христорождественский собор с памятником Александру Невскому.

Гостиница «Александров»Гостиница «Александров»Гостиница «Александров»Гостиница «Александров»Гостиница «Александров»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице
  • Питание по программе тура + Новогодний банкет
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 980 руб. (бронируется при покупке тура)
  • Посещение музея русских напитков «Живая история» - 1 500 руб. (на человека)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Важная информация по туру
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом
  6. Присоединение детских групп к туру - под запрос.
  7. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Москвы

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