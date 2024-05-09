Встретимся в Москве и к обеду прибудем в село Щелыково. Подкрепившись в кафе, осмотрим усадьбу Александра Островского, в которой драматург создал множество пьес и придумал образ сказочной Снегурочки.

Затем отправимся в Кинешму и разместимся в отеле. После устроим пикник с разносолами, морсом, домашними пирожками и шуйскими наливками на берегу Волги, послушаем баяниста. Вечером останется свободное время.