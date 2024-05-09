Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Авторский тур в Москве

Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней

Приглашаем в короткое путешествие к берегам Волги.

Вы посетите усадьбу драматурга Александра Островского, в окрестностях которой он нашёл вдохновение для многих своих произведений. Побываете в доме художника Исаака Левитана, запечатлевшего эти места на своих полотнах.

В завершение первого дня вас ждёт ужин-пикник с русскими блюдами под аккомпанемент баяна, а во второй — речной круиз на теплоходе по Волге.
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Ближайшие даты:
9
мая
25
мая
8
июн
15
июн
22
июн
29
июн
6
июл
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Проживание. Остановимся в отеле «SPA-Волга». Размещение двухместное в номерах категории «эконом». Повышение уровня номера до «стандарта», проживание в коттедже и одноместное размещение — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак, 2 обеда и ужин-пикник.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Усадьба Островского и пикник на берегу Волги

Встретимся в Москве и к обеду прибудем в село Щелыково. Подкрепившись в кафе, осмотрим усадьбу Александра Островского, в которой драматург создал множество пьес и придумал образ сказочной Снегурочки.

Затем отправимся в Кинешму и разместимся в отеле. После устроим пикник с разносолами, морсом, домашними пирожками и шуйскими наливками на берегу Волги, послушаем баяниста. Вечером останется свободное время.

Усадьба Островского и пикник на берегу ВолгиУсадьба Островского и пикник на берегу ВолгиУсадьба Островского и пикник на берегу ВолгиУсадьба Островского и пикник на берегу ВолгиУсадьба Островского и пикник на берегу Волги
2 день

Кинешма, Плёс и круиз по Волге

После завтрака освободим номера и поближе познакомимся с Кинешмой. Пройдёмся по Волжскому бульвару, историческому центру города, посетим Троицко-Успенский собор, заложенный в 18-м веке.

Позже отправимся в 3-часовой круиз по Волге. С воды осмотрим просторы, упомянутые Островским в пьесе «Бесприданница», выпьем чаю или кофе.

Прибудем в город русского пейзажа — живописный и уютный Плёс, вдохновлявший многих художников. Прогуляемся среди старинных церквушек и заглянем в дом-музей Исаака Левитана.

После обеда направимся обратно в Москву. Если позволит время, остановимся в Приволжске и полюбуемся выставкой ювелирных изделий на заводе «Красная Пресня».

Кинешма, Плёс и круиз по ВолгеКинешма, Плёс и круиз по ВолгеКинешма, Плёс и круиз по ВолгеКинешма, Плёс и круиз по ВолгеКинешма, Плёс и круиз по Волге

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Стоимость тура для детей младше 14 лет при размещении в номере категории "эконом" - 15 300 руб., в номере категории "стандарт" - 15 800 руб., в коттедже - 17 600 руб
  • Доплата за двухместное размещение в номере категории «стандарт» - 500 руб., в коттедже - 2200 руб
  • Доплата за одноместное размещение в номере категории "эконом" - 2600 руб., в номере категории "стандарт" - 3000 руб., в коттедже - 4600 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07:15
Завершение: Москва, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыКруизыВодные развлеченияПерезагрузкаГастрономическиеПо рекам и каналамМонастыри, церкви, храмыСвятые местаУсадьбы и дворцыНабережнаяПопулярные места

Похожие туры из Москвы

Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
2 дня
7 отзывов
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Калужская область, деревня Батино, 12:00
Завтра
3 мая
5 мая
7 мая
9 200 за человека
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
10 мая
15 июня
6 июля
3 авг
2223518 900 за человека
Московский майский калейдоскоп. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Московский майский калейдоскоп. Тур выходного дня
Россия, Москва
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
от 16 050 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы
All Airlines
ХорошоТам