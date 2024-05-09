Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Вы посетите усадьбу драматурга Александра Островского, в окрестностях которой он нашёл вдохновение для многих своих произведений. Побываете в доме художника Исаака Левитана, запечатлевшего эти места на своих полотнах.
В завершение первого дня вас ждёт ужин-пикник с русскими блюдами под аккомпанемент баяна, а во второй — речной круиз на теплоходе по Волге.
мая
мая
июн
июн
июн
июн
июл
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Остановимся в отеле «SPA-Волга». Размещение двухместное в номерах категории «эконом». Повышение уровня номера до «стандарта», проживание в коттедже и одноместное размещение — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак, 2 обеда и ужин-пикник.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Усадьба Островского и пикник на берегу Волги
Встретимся в Москве и к обеду прибудем в село Щелыково. Подкрепившись в кафе, осмотрим усадьбу Александра Островского, в которой драматург создал множество пьес и придумал образ сказочной Снегурочки.
Затем отправимся в Кинешму и разместимся в отеле. После устроим пикник с разносолами, морсом, домашними пирожками и шуйскими наливками на берегу Волги, послушаем баяниста. Вечером останется свободное время.
Кинешма, Плёс и круиз по Волге
После завтрака освободим номера и поближе познакомимся с Кинешмой. Пройдёмся по Волжскому бульвару, историческому центру города, посетим Троицко-Успенский собор, заложенный в 18-м веке.
Позже отправимся в 3-часовой круиз по Волге. С воды осмотрим просторы, упомянутые Островским в пьесе «Бесприданница», выпьем чаю или кофе.
Прибудем в город русского пейзажа — живописный и уютный Плёс, вдохновлявший многих художников. Прогуляемся среди старинных церквушек и заглянем в дом-музей Исаака Левитана.
После обеда направимся обратно в Москву. Если позволит время, остановимся в Приволжске и полюбуемся выставкой ювелирных изделий на заводе «Красная Пресня».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Стоимость тура для детей младше 14 лет при размещении в номере категории "эконом" - 15 300 руб., в номере категории "стандарт" - 15 800 руб., в коттедже - 17 600 руб
- Доплата за двухместное размещение в номере категории «стандарт» - 500 руб., в коттедже - 2200 руб
- Доплата за одноместное размещение в номере категории "эконом" - 2600 руб., в номере категории "стандарт" - 3000 руб., в коттедже - 4600 руб