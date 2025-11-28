Встретимся в Москве и отправимся на Валдай — в царство хрустальных водоёмов и колокольных переливов. Погуляем по набережной у озера, среди старинных особняков перенесёмся на пару веков в прошлое, пообедаем.

Наша следующая цель — Великий Новгород. В сопровождении посадника Сбыслава мы пройдём с колоритной театрализованной экскурсией по кремлю-детинцу. Посетим Ярославово дворище и питейную лавку с фирменными бальзамами и наливками. При желании и за доплату можно покататься на теплоходе по реке Волхов и озеру Ильмень (в период навигации с 1 мая по 1 ноября).

Вечером — заселение в отель, самостоятельный ужин.