Автобусный тур по северо-западу Руси: древние крепости, пушкинские места и Валдай

Пройти с посадником по Новгородскому детинцу, изучить кремли Пскова и Изборска, пообедать как Онегин
Едем туда, где княжили братья Рюрики, гулял Садко-купец, а Александр Пушкин писал великие строки.

На этом пути нам встретится множество мощных стен и башен, оберегавших жителей Древней Руси от недругов.

В компании
посадника Сбыслава мы пройдём по Новгородскому детинцу, вспомним славные времена Псковского крома и Изборской крепости, посетим место, где высился важный пограничный форпост, — Островская цитадель.

Побываем в крае, тесно связанном с великим поэтом, — Пушкиногорье: зайдём в родовое имение Ганнибалов-Пушкиных — Михайловское — и семейный некрополь в Святогорском монастыре, отобедаем по-онегински любимыми блюдами светских львов начала 19 века.

А также полюбуемся нарядной Псково-Печерской обителью и творениями самой природы — озёрами Валдай и Ильмень, Словенскими ключами, грациозными лебедями.

Описание тура

Организационные детали

Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.

Питание. Включены 2 завтрака и 3 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Более 19 участников — автобус Mercedes, MAN, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог. Менее 19 участников — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог.

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.

Программа тура по дням

1 день

Отдых у озера Валдай, театрализованная экскурсия в Великом Новгороде

Встретимся в Москве и отправимся на Валдай — в царство хрустальных водоёмов и колокольных переливов. Погуляем по набережной у озера, среди старинных особняков перенесёмся на пару веков в прошлое, пообедаем.

Наша следующая цель — Великий Новгород. В сопровождении посадника Сбыслава мы пройдём с колоритной театрализованной экскурсией по кремлю-детинцу. Посетим Ярославово дворище и питейную лавку с фирменными бальзамами и наливками. При желании и за доплату можно покататься на теплоходе по реке Волхов и озеру Ильмень (в период навигации с 1 мая по 1 ноября).

Вечером — заселение в отель, самостоятельный ужин.

2 день

Древние улицы и крепости Пскова и Изборска, веками намоленный Псково-Печерский монастырь

Попрощаемся с Великим Новгородом и поедем в Псков. Гуляя по древнему кремлю, увидим Свято-Троицкий собор, Вечевую площадь, Довмонтов город, крепостные башни.

Далее направимся в Изборск. Пройдём по мощёным булыжником улицам, рассмотрим отреставрированные домики с оригинальными вывесками, насладимся средневековой атмосферой. Со стен крепости полюбуемся панорамами долины, доберёмся к Словенским ключам и Лебединому озеру.

Движемся дальше, в Печоры. Мы посетим Псково-Печерский монастырь с богом зданными пещерами и чудотворными святынями. К ужину вернёмся в Псков, где находится наш очередной отель.

3 день

Город-цитадель Остров, усадьба и могила Пушкина, обед Онегина

Продолжаем путь. Отправимся в город-цитадель Остров. Ансамбль из изящных цепных мостов, белоснежного собора, крепостных валов создаёт здесь изумительные картины.

Финальный пункт нашего путешествия — Пушкинские Горы. В уездной ресторации нам накроют обед Онегина из любимых блюд светских львов и гурманов начала 19 века.

Затем — экскурсия по местам, связанным с гением русской поэзии. Побываем в усадьбе Михайловское: пройдём по парадным залам и жилым комнатам, погуляем по тенистому парку. Заедем в Святогорский монастырь, куда Александр Сергеевич часто приходил при жизни и где расположена его скромная могила.

По завершении променада поедем обратно в столицу.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное в отелях 3* (взрослый)25 900 ₽
2-местное в отелях 3* (дети младше 14 лет)25 700 ₽
1-местное в отелях 3*28 500 ₽
1-местное в отелях 3-4*33 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 3 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • Ужины
  • Доплата за повышение категории отеля в Пскове / 1-местное размещение
  • Теплоходная прогулка (по желанию)
  • Обратите внимание: в новогодние праздники стоимость тура отличается:
  • Стоимость проживание за 1 человека в 2-местном стандартном номере - 34 900 ₽, в 1-местном - 38 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Войковская», выход № 1, 7:15
Завершение: Москва, станция метро «Войковская», выход № 1, 00:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Тур входит в следующие категории Москвы

