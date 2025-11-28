На этом пути нам встретится множество мощных стен и башен, оберегавших жителей Древней Руси от недругов.
Описание тура
Организационные детали
Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.
Питание. Включены 2 завтрака и 3 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Более 19 участников — автобус Mercedes, MAN, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог. Менее 19 участников — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог.
Возраст участников. 5+.
Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.
Программа тура по дням
Отдых у озера Валдай, театрализованная экскурсия в Великом Новгороде
Встретимся в Москве и отправимся на Валдай — в царство хрустальных водоёмов и колокольных переливов. Погуляем по набережной у озера, среди старинных особняков перенесёмся на пару веков в прошлое, пообедаем.
Наша следующая цель — Великий Новгород. В сопровождении посадника Сбыслава мы пройдём с колоритной театрализованной экскурсией по кремлю-детинцу. Посетим Ярославово дворище и питейную лавку с фирменными бальзамами и наливками. При желании и за доплату можно покататься на теплоходе по реке Волхов и озеру Ильмень (в период навигации с 1 мая по 1 ноября).
Вечером — заселение в отель, самостоятельный ужин.
Древние улицы и крепости Пскова и Изборска, веками намоленный Псково-Печерский монастырь
Попрощаемся с Великим Новгородом и поедем в Псков. Гуляя по древнему кремлю, увидим Свято-Троицкий собор, Вечевую площадь, Довмонтов город, крепостные башни.
Далее направимся в Изборск. Пройдём по мощёным булыжником улицам, рассмотрим отреставрированные домики с оригинальными вывесками, насладимся средневековой атмосферой. Со стен крепости полюбуемся панорамами долины, доберёмся к Словенским ключам и Лебединому озеру.
Движемся дальше, в Печоры. Мы посетим Псково-Печерский монастырь с богом зданными пещерами и чудотворными святынями. К ужину вернёмся в Псков, где находится наш очередной отель.
Город-цитадель Остров, усадьба и могила Пушкина, обед Онегина
Продолжаем путь. Отправимся в город-цитадель Остров. Ансамбль из изящных цепных мостов, белоснежного собора, крепостных валов создаёт здесь изумительные картины.
Финальный пункт нашего путешествия — Пушкинские Горы. В уездной ресторации нам накроют обед Онегина из любимых блюд светских львов и гурманов начала 19 века.
Затем — экскурсия по местам, связанным с гением русской поэзии. Побываем в усадьбе Михайловское: пройдём по парадным залам и жилым комнатам, погуляем по тенистому парку. Заедем в Святогорский монастырь, куда Александр Сергеевич часто приходил при жизни и где расположена его скромная могила.
По завершении променада поедем обратно в столицу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное в отелях 3* (взрослый)
|25 900 ₽
|2-местное в отелях 3* (дети младше 14 лет)
|25 700 ₽
|1-местное в отелях 3*
|28 500 ₽
|1-местное в отелях 3-4*
|33 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 3 обеда
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Проезд до/от места старта/финиша
- Ужины
- Доплата за повышение категории отеля в Пскове / 1-местное размещение
- Теплоходная прогулка (по желанию)
- Обратите внимание: в новогодние праздники стоимость тура отличается:
- Стоимость проживание за 1 человека в 2-местном стандартном номере - 34 900 ₽, в 1-местном - 38 900 ₽