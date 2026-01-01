По берегам Оки

Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по местам, где когда-то жили и творили великие писатели.

Вы побываете в музее-заповеднике Антона Павловича Чехова, увидите его вещи, прогуляетесь по парку и саду.

Также вы пройдётесь по старинным Серпухову и Тарусе, связанным с Мариной Цветаевой, Виктором Борисовым-Мусатовым, Константином Паустовским, а еще увидите дом-музей Виктора Поленова.
По берегам Оки
Программа тура по дням

1 день

Музей-заповедник Чехова и Серпухов

07:45 Сбор группы на ст. метро «Аннино» (гид встречает у кафе «Вкусно и точка» (г. Москва, Варшавское шоссе, 143а), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей – направо, перейти варшавское шоссе по переходу).

08:00 Выезд из Москвы, путевая экскурсия.

Вознесенская Давидова пустынь, основанная в 16 веке учеником Пафнутия Боровского Давидом, Серпуховским чудотворцем, который пришел на это место с иконою Знамения Богоматери с двумя монахами и двумя послушниками.

Заезд на Святой источник Преподобного Давида, в старинном селе Талеж, расположенного на подворье Вознесенской Давидовой пустыни, где действует храм во имя прп. Давида, устроены купальни.

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», экскурсия. «Мелихово» бережно хранит память о Чехове – писателе, враче, общественном деятеле.

Пройдя парк и сад, где весной цветут вишни и яблони, вы окажитесь у дома писателя. Он хранит предметы, каждый из которых – маленький рассказ о жизни, о судьбе, о радостях и заботах чеховской семьи.

Рядом с домом – флигель-кухня, экспозиция представляет русский быт конца XIX – начала XX вв. В глубине сада прячется уютный флигель. Здесь в 1895 году Антон Павлович написал пьесу «Чайка».

Одна из новых экспозиций – амбулатория, которая показывает работу земских врачей конца 19 века.

Обед в кафе г. Серпухове.

Серпухов. Обзорная экскурсия по старинному русскому городу. Серпухов – крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.

Посещение Красной горы, Высоцкого монастыря с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», Кафедрального Собора Николы Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».

Размещение в гостинице «Протва» в г. Протвино.

2 день

Таруса и дом-музей Поленова

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы (комплексный). Освобождение номеров.

09:00 Отправление на экскурсию, путевая информация.

Таруса – «Русский Барбизон» в Калужской области. Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М. И. Цветаевой, К. Г. Паустовским, В. Э. Борисовым – Мусатовым А. К. Виноградовым и другими известными писателями и художниками. Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.

Обед в кафе г. Серпухов. Переезд в Поленово.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова – это один из крупнейших и известнейших музеев-заповедников России.

Его территория включает:

  • дом-музей с экспозицией, демонстрирующей коллекции и художественные произведения Поленова, Репина, Васнецова и других известных русских художников, старинную мебель и предметы старины;
  • мастерскую художника «Аббатство»;
  • флигели – построенные по личному проекту художника;
  • «Адмиралтейство», где перед вами предстанет уникальная «Диорама» – последняя работа Поленова, «Кругосветное путешествие в акварелях», как описывал её сам автор, «что-то вроде лекции-зрелища по географии, истории и этике….».

Отъезд, ориентировочное время прибытия в Москву – 19:00. Высадка у ближайшей станции метро.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в отеле г. Протвино.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

Двухместное Доплата за одноместноеТретий в номере
16 6902 00016 390

Для размещения в гостинице необходимы: паспорт или свидетельство о рождении для детей.

Варианты проживания

Гостиница «Протва»

1 ночь

Гостиница «Протва» расположена в Подмосковье на окраине маленького городка Протвино, имеющего статус международного научного центра. Номерной фонд гостиницы представлен уютными и комфортабельными номерами со всеми удобствами. Все номера оснащены в соответствии со стандартами.

Удаленность – 120 километров от МКАД по Симферопольскому шоссе (южное направление).

Туркомплекс «Протва» включает в себя - санаторий-профилакторий «Протва» и гостиницу «Протва». Оба корпуса (санаторий и гостиница) расположены на окраине города. Перед корпусами – город Протвино, а за корпусами – сосновый лес (бор) в котором расположено лесное озеро.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице (стандартные номера со всеми удобствами)
  • Питание, указанное в программе тура: 2 обеда, 1 завтрак
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура, - ужины
Место начала и завершения?
Москва, метро Аннино
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Автобус (евростандарт). При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX (Mercedes Sprinter/аналог).

Действующие ли монастыри и соборы, которые будем посещать?

Да, все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

Возможны ли изменения в программе?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы той же категории или выше.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Похожие туры на «По берегам Оки»

Выходные в Кинешме, Суздале и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
На автобусе
Круизы
2 дня
9 отзывов
Выходные в Кинешме, Суздале и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 7:...
9 мая в 07:45
30 мая в 07:45
21 700 ₽ за человека
Через всю Россию по Транссибирской магистрали: большое путешествие от Москвы до Владивостока
На машине
17 дней
7 отзывов
Через всю Россию по Транссибирской магистрали: большое путешествие от Москвы до Владивостока
Изучить 8 городов, отдохнуть на Байкале и Аракуле, посетить Свияжск, Красноярские Столбы и музеи
Начало: Москва, Казанский вокзал, 19:40
3 июл в 19:40
183 000 ₽ за человека
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру и трансфером из Москвы (всё включено)
На машине
На теплоходе
Круизы
3 дня
3 отзыва
Перезагрузка на побережье Селигера с круизом по озеру и трансфером из Москвы (всё включено)
Побывать в Нило-Столобенской пустыни, погулять по Ржеву и Осташкову и покататься на теплоходе
Начало: Москва, станция метро «Строгино», 6:00
9 мая в 08:00
12 июн в 08:00
24 800 ₽ за человека
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
На машине
2 дня
2 отзыва
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
Найти перламутровые аммониты и научиться различать геологические слои
Начало: Москва, метро ВДНХ, 7:00
23 мая в 08:00
18 июл в 08:00
18 600 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы
