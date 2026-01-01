Вы побываете в музее-заповеднике Антона Павловича Чехова, увидите его вещи, прогуляетесь по парку и саду.
Также вы пройдётесь по старинным Серпухову и Тарусе, связанным с Мариной Цветаевой, Виктором Борисовым-Мусатовым, Константином Паустовским, а еще увидите дом-музей Виктора Поленова.
Программа тура по дням
Музей-заповедник Чехова и Серпухов
07:45 Сбор группы на ст. метро «Аннино» (гид встречает у кафе «Вкусно и точка» (г. Москва, Варшавское шоссе, 143а), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей – направо, перейти варшавское шоссе по переходу).
08:00 Выезд из Москвы, путевая экскурсия.
Вознесенская Давидова пустынь, основанная в 16 веке учеником Пафнутия Боровского Давидом, Серпуховским чудотворцем, который пришел на это место с иконою Знамения Богоматери с двумя монахами и двумя послушниками.
Заезд на Святой источник Преподобного Давида, в старинном селе Талеж, расположенного на подворье Вознесенской Давидовой пустыни, где действует храм во имя прп. Давида, устроены купальни.
Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», экскурсия. «Мелихово» бережно хранит память о Чехове – писателе, враче, общественном деятеле.
Пройдя парк и сад, где весной цветут вишни и яблони, вы окажитесь у дома писателя. Он хранит предметы, каждый из которых – маленький рассказ о жизни, о судьбе, о радостях и заботах чеховской семьи.
Рядом с домом – флигель-кухня, экспозиция представляет русский быт конца XIX – начала XX вв. В глубине сада прячется уютный флигель. Здесь в 1895 году Антон Павлович написал пьесу «Чайка».
Одна из новых экспозиций – амбулатория, которая показывает работу земских врачей конца 19 века.
Обед в кафе г. Серпухове.
Серпухов. Обзорная экскурсия по старинному русскому городу. Серпухов – крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.
Посещение Красной горы, Высоцкого монастыря с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», Кафедрального Собора Николы Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».
Размещение в гостинице «Протва» в г. Протвино.
Таруса и дом-музей Поленова
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы (комплексный). Освобождение номеров.
09:00 Отправление на экскурсию, путевая информация.
Таруса – «Русский Барбизон» в Калужской области. Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М. И. Цветаевой, К. Г. Паустовским, В. Э. Борисовым – Мусатовым А. К. Виноградовым и другими известными писателями и художниками. Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.
Обед в кафе г. Серпухов. Переезд в Поленово.
Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова – это один из крупнейших и известнейших музеев-заповедников России.
Его территория включает:
- дом-музей с экспозицией, демонстрирующей коллекции и художественные произведения Поленова, Репина, Васнецова и других известных русских художников, старинную мебель и предметы старины;
- мастерскую художника «Аббатство»;
- флигели – построенные по личному проекту художника;
- «Адмиралтейство», где перед вами предстанет уникальная «Диорама» – последняя работа Поленова, «Кругосветное путешествие в акварелях», как описывал её сам автор, «что-то вроде лекции-зрелища по географии, истории и этике….».
Отъезд, ориентировочное время прибытия в Москву – 19:00. Высадка у ближайшей станции метро.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в отеле г. Протвино.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|Третий в номере
|16 690
|2 000
|16 390
Для размещения в гостинице необходимы: паспорт или свидетельство о рождении для детей.
Варианты проживания
Гостиница «Протва»
Гостиница «Протва» расположена в Подмосковье на окраине маленького городка Протвино, имеющего статус международного научного центра. Номерной фонд гостиницы представлен уютными и комфортабельными номерами со всеми удобствами. Все номера оснащены в соответствии со стандартами.
Удаленность – 120 километров от МКАД по Симферопольскому шоссе (южное направление).
Туркомплекс «Протва» включает в себя - санаторий-профилакторий «Протва» и гостиницу «Протва». Оба корпуса (санаторий и гостиница) расположены на окраине города. Перед корпусами – город Протвино, а за корпусами – сосновый лес (бор) в котором расположено лесное озеро.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице (стандартные номера со всеми удобствами)
- Питание, указанное в программе тура: 2 обеда, 1 завтрак
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура, - ужины
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой транспорт в туре?
Автобус (евростандарт). При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX (Mercedes Sprinter/аналог).
Действующие ли монастыри и соборы, которые будем посещать?
Да, все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
Возможны ли изменения в программе?
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы той же категории или выше.