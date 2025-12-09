Большинство ночей пройдёт под стук колёс в поезде, остальные — в комфортных отелях и
Описание экскурсии
Организационные детали
Это путешествие проходит без постоянного сопровождающего. От города к городу вы будете попадать в бережные руки местных аттестованных инструкторов-проводников.
Для данного путешествия необходимо приобрести билеты на поезда на всю протяженность маршрута. Подробную информацию по всем переездам вам направит организатор после подтверждения бронирования. ВНИМАНИЕ! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.
Вы можете приобрести билеты самостоятельно или воспользоваться услугами организатора (комиссия 3 500 ₽ с человека), и он купит выбранные вами билеты за вас. Организатор сориентирует вас, какие билеты лучше приобретать в зависимости от подходящей вам стоимости и уровня комфорта.
Если вы решили покупать билеты самостоятельно, рекомендуем делать это в момент появления билетов в продаже, то есть за 90 дней. Организатор вышлет вам памятку с рекомендованными маршрутами и номерами поездов. После приобретения билетов просим вас отправить менеджеру номера вагонов и мест для каждого переезда, чтобы билеты других туристов вашей группы можно было приобрести поблизости. Время отправления и прибытия поезда указывается по местному времени. Будьте внимательны при покупке билетов!
Необходимая вакцинация:
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Байкал и Дальний Восток в период с мая по июль. Однако и для путешествующих в другое время она не будет лишней.
На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года. Подробную консультацию об этапах и стоимости вакцинации можно получить у врача в клинике на ваш выбор.
Программа тура по дням
Москва - Казань
Вечером вы сядете в поезд на вокзале Москвы и отправитесь в Казань — первую точку путешествия. Дорога займёт 13 часов, ночь пройдёт в вагоне.
Остров Свияжск, Казань, переезд в Екатеринбург
По прибытии вас встретит гид. Сначала вы отправитесь на остров Свияжск, где увидите множество храмов, церквей, музеев. По возвращении в Казань — обзор городских достопримечательностей: кремля, Старо-Татарской слободы и других знаковых точек. В ночь поезд увезёт вас в Екатеринбург (15 часов в дороге).
Отдых на озере Аракуль
На вокзале вы встретитесь с гидом и поедете к озеру Аракуль. Заселитесь на турбазу, осмотрите шихан и полюбуетесь окрестностями с высоты.
Музей «Северская домна», Екатеринбург, дорога в Новосибирск
День начнётся с посещения музея «Северская домна» с единственной сохранившейся в России и Европе доменной печью середины 19 века. Далее — прогулка по культурному кварталу Екатеринбурга с визитом в Ельцин-центр. Вечером вы сядете в поезд, следующий в Новосибирск (переезд 21 час).
Вечерний Новосибирск
По приезде вас встретит гид и доставит в отель. После размещения в номерах будет время для отдыха, а затем вы прогуляетесь по сияющему в свете фонарей Новосибирску.
Новосибирск: достопримечательности, Академгородок, Обское море, переезд в Красноярск
Сегодня вы изучите достопримечательности Новосибирска, посетите Академгородок, пересечёте Обское море — водохранилище местной ГЭС. В конце дня проститесь с экскурсоводом и сядете в поезд до Красноярска (12 часов в дороге).
Красноярск и окрестности, Красноярские Столбы
Состав прибудет на место ранним утром. Вас ждут поездка на Красноярскую ГЭС, прогулка по нацпарку «Красноярские Столбы», виды на Саянские горы и реку Енисей. Гуляя по городу, вы увидите памятник Царь-рыбе, часовню Параскевы Пятницы и другие достопримечательности.
Окрестности Красноярска, переезд в Иркутск
Утром мы ещё погуляем по окрестностям Красноярска: поднимемся на смотровую Николаевской сопки, увидим статую Христа на въезде в город и посетим Свято-Успенский монастырь. В обед сядем в вагоны и отправимся в следующую точку путешествия — Иркутск (в пути 19 часов).
Музей «Тальцы», отдых на озере Байкал
Приезд в Иркутск утром. Сразу отправляемся знакомиться с историей и бытом народов в музее «Тальцы». Потом — заселяемся в отель Листвянки и отдыхаем на берегу Байкала.
Бухта Песчаная или КБЖД, Иркутск, переезд в Улан-Удэ
После завтрака активность на выбор: водная прогулка в бухту Песчаная или поездка по Кругобайкальской железной дороге. Вечером, после небольшой обзорной экскурсии по Иркутску, снова в путь — в Улан-Удэ (переезд 8,5 часов).
Центр Улан-Удэ, Иволгинский дацан, поезд в Хабаровск
В столице Бурятии вы окажетесь ранним утром. Посмотрите центр Улан-Удэ, увидите памятники, сможете попробовать буузы и другие национальные угощения. Побываете в Иволгинском дацане, а после полудня отправитесь дальше, в Хабаровск. Это самый долгий переезд тура — 2 суток 3 часа.
Долгий путь в Хабаровск
Сегодня вы проникнетесь романтикой поезда. Понаблюдаете, как за окном проплывают тайга, кедровые рощи, холмы, и выпьете ароматного чая за приятной беседой с попутчиками.
Прибытие в Хабаровск
Долгожданное прибытие ночью. Гид встретит вас на вокзале и проводит в отель для отдыха.
Хабаровск, путь во Владивосток
Утром запланированы экскурсия по Хабаровску и посещение краевого музея. Желающие смогут отправиться на речную прогулку по Амуру и с берега увидеть Китай. Вечером — заключительный переезд во Владивосток (12,5 часов в дороге).
Владивосток
Утром вы прибудете в город, встретитесь с экскурсоводом и отправитесь в отель. Сегодня вас ждут панорамы Тихого океана, виды на маяк и бухту Золотой Рог, а также знакомство с достопримечательностями Владивостока и поездка на дальневосточном фуникулёре. При желании можно посетить остров Русский, чтобы заняться сёрфингом.
Долина Атлантов
Ранний подъём. Уже в 5:00 вы отправитесь в Долину Атлантов — скальный комплекс с причудливыми мегалитами. Там проведём весь день и к вечеру вернёмся во Владивосток.
Завершение тура
Выселение из отеля до полудня. До аэропорта необходимо добраться самостоятельно.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|180 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях и на турбазе
- 7 завтраков в отелях
- Трансферы на микроавтобусах по маршруту
- Работа экскурсоводов в городах
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
- Железнодорожные билеты на весь маршрут из Москвы до Владивостока и обратно
- Завтраки вне включённых, обеды, ужины
- 1-местное размещение