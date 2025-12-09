Это будет впечатляющее путешествие, в котором вы своими глазами увидите, насколько необъятна, разнообразна и красива наша страна.Большинство ночей пройдёт под стук колёс в поезде, остальные — в комфортных отелях и

на загородной базе. Гуляя по Казани, Улан-Удэ, этнокомплексу «Тальцы», вы прикоснётесь к самым разным культурам. Насладитесь величием природы, отдыхая у озёр Аракуль и Байкал и любуясь Красноярскими Столбами и Долиной Атлантов. Послушаете перезвоны колоколов в Свияжске, исследуете столицы Урала и Сибири — Екатеринбург и Новосибирск — и завершите отпуск на Дальнем Востоке, изучив Хабаровск и Владивосток. Там, стоя на берегу Тихого океана, вы поймёте: вы преодолели Транссиб от начала и до конца, а за вашей спиной теперь — вся Россия.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Организационные детали

Это путешествие проходит без постоянного сопровождающего. От города к городу вы будете попадать в бережные руки местных аттестованных инструкторов-проводников.

Для данного путешествия необходимо приобрести билеты на поезда на всю протяженность маршрута. Подробную информацию по всем переездам вам направит организатор после подтверждения бронирования. ВНИМАНИЕ! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Вы можете приобрести билеты самостоятельно или воспользоваться услугами организатора (комиссия 3 500 ₽ с человека), и он купит выбранные вами билеты за вас. Организатор сориентирует вас, какие билеты лучше приобретать в зависимости от подходящей вам стоимости и уровня комфорта.

Если вы решили покупать билеты самостоятельно, рекомендуем делать это в момент появления билетов в продаже, то есть за 90 дней. Организатор вышлет вам памятку с рекомендованными маршрутами и номерами поездов. После приобретения билетов просим вас отправить менеджеру номера вагонов и мест для каждого переезда, чтобы билеты других туристов вашей группы можно было приобрести поблизости. Время отправления и прибытия поезда указывается по местному времени. Будьте внимательны при покупке билетов!

Необходимая вакцинация:

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Байкал и Дальний Восток в период с мая по июль. Однако и для путешествующих в другое время она не будет лишней.

На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года. Подробную консультацию об этапах и стоимости вакцинации можно получить у врача в клинике на ваш выбор.