Через всю Россию по Транссибирской магистрали: большое путешествие от Москвы до Владивостока

Изучить 8 городов, отдохнуть на Байкале и Аракуле, посетить Свияжск, Красноярские Столбы и музеи
Это будет впечатляющее путешествие, в котором вы своими глазами увидите, насколько необъятна, разнообразна и красива наша страна.

Большинство ночей пройдёт под стук колёс в поезде, остальные — в комфортных отелях и
на загородной базе. Гуляя по Казани, Улан-Удэ, этнокомплексу «Тальцы», вы прикоснётесь к самым разным культурам.

Насладитесь величием природы, отдыхая у озёр Аракуль и Байкал и любуясь Красноярскими Столбами и Долиной Атлантов.

Послушаете перезвоны колоколов в Свияжске, исследуете столицы Урала и Сибири — Екатеринбург и Новосибирск — и завершите отпуск на Дальнем Востоке, изучив Хабаровск и Владивосток.

Там, стоя на берегу Тихого океана, вы поймёте: вы преодолели Транссиб от начала и до конца, а за вашей спиной теперь — вся Россия.

Описание экскурсии

Организационные детали

Это путешествие проходит без постоянного сопровождающего. От города к городу вы будете попадать в бережные руки местных аттестованных инструкторов-проводников.

Для данного путешествия необходимо приобрести билеты на поезда на всю протяженность маршрута. Подробную информацию по всем переездам вам направит организатор после подтверждения бронирования. ВНИМАНИЕ! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Вы можете приобрести билеты самостоятельно или воспользоваться услугами организатора (комиссия 3 500 ₽ с человека), и он купит выбранные вами билеты за вас. Организатор сориентирует вас, какие билеты лучше приобретать в зависимости от подходящей вам стоимости и уровня комфорта.

Если вы решили покупать билеты самостоятельно, рекомендуем делать это в момент появления билетов в продаже, то есть за 90 дней. Организатор вышлет вам памятку с рекомендованными маршрутами и номерами поездов. После приобретения билетов просим вас отправить менеджеру номера вагонов и мест для каждого переезда, чтобы билеты других туристов вашей группы можно было приобрести поблизости. Время отправления и прибытия поезда указывается по местному времени. Будьте внимательны при покупке билетов!

Необходимая вакцинация:
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Байкал и Дальний Восток в период с мая по июль. Однако и для путешествующих в другое время она не будет лишней.

На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года. Подробную консультацию об этапах и стоимости вакцинации можно получить у врача в клинике на ваш выбор.

Программа тура по дням

1 день

Москва - Казань

Вечером вы сядете в поезд на вокзале Москвы и отправитесь в Казань — первую точку путешествия. Дорога займёт 13 часов, ночь пройдёт в вагоне.

2 день

Остров Свияжск, Казань, переезд в Екатеринбург

По прибытии вас встретит гид. Сначала вы отправитесь на остров Свияжск, где увидите множество храмов, церквей, музеев. По возвращении в Казань — обзор городских достопримечательностей: кремля, Старо-Татарской слободы и других знаковых точек. В ночь поезд увезёт вас в Екатеринбург (15 часов в дороге).

3 день

Отдых на озере Аракуль

На вокзале вы встретитесь с гидом и поедете к озеру Аракуль. Заселитесь на турбазу, осмотрите шихан и полюбуетесь окрестностями с высоты.

4 день

Музей «Северская домна», Екатеринбург, дорога в Новосибирск

День начнётся с посещения музея «Северская домна» с единственной сохранившейся в России и Европе доменной печью середины 19 века. Далее — прогулка по культурному кварталу Екатеринбурга с визитом в Ельцин-центр. Вечером вы сядете в поезд, следующий в Новосибирск (переезд 21 час).

5 день

Вечерний Новосибирск

По приезде вас встретит гид и доставит в отель. После размещения в номерах будет время для отдыха, а затем вы прогуляетесь по сияющему в свете фонарей Новосибирску.

6 день

Новосибирск: достопримечательности, Академгородок, Обское море, переезд в Красноярск

Сегодня вы изучите достопримечательности Новосибирска, посетите Академгородок, пересечёте Обское море — водохранилище местной ГЭС. В конце дня проститесь с экскурсоводом и сядете в поезд до Красноярска (12 часов в дороге).

7 день

Красноярск и окрестности, Красноярские Столбы

Состав прибудет на место ранним утром. Вас ждут поездка на Красноярскую ГЭС, прогулка по нацпарку «Красноярские Столбы», виды на Саянские горы и реку Енисей. Гуляя по городу, вы увидите памятник Царь-рыбе, часовню Параскевы Пятницы и другие достопримечательности.

8 день

Окрестности Красноярска, переезд в Иркутск

Утром мы ещё погуляем по окрестностям Красноярска: поднимемся на смотровую Николаевской сопки, увидим статую Христа на въезде в город и посетим Свято-Успенский монастырь. В обед сядем в вагоны и отправимся в следующую точку путешествия — Иркутск (в пути 19 часов).

9 день

Музей «Тальцы», отдых на озере Байкал

Приезд в Иркутск утром. Сразу отправляемся знакомиться с историей и бытом народов в музее «Тальцы». Потом — заселяемся в отель Листвянки и отдыхаем на берегу Байкала.

10 день

Бухта Песчаная или КБЖД, Иркутск, переезд в Улан-Удэ

После завтрака активность на выбор: водная прогулка в бухту Песчаная или поездка по Кругобайкальской железной дороге. Вечером, после небольшой обзорной экскурсии по Иркутску, снова в путь — в Улан-Удэ (переезд 8,5 часов).

11 день

Центр Улан-Удэ, Иволгинский дацан, поезд в Хабаровск

В столице Бурятии вы окажетесь ранним утром. Посмотрите центр Улан-Удэ, увидите памятники, сможете попробовать буузы и другие национальные угощения. Побываете в Иволгинском дацане, а после полудня отправитесь дальше, в Хабаровск. Это самый долгий переезд тура — 2 суток 3 часа.

12 день

Долгий путь в Хабаровск

Сегодня вы проникнетесь романтикой поезда. Понаблюдаете, как за окном проплывают тайга, кедровые рощи, холмы, и выпьете ароматного чая за приятной беседой с попутчиками.

13 день

Прибытие в Хабаровск

Долгожданное прибытие ночью. Гид встретит вас на вокзале и проводит в отель для отдыха.

14 день

Хабаровск, путь во Владивосток

Утром запланированы экскурсия по Хабаровску и посещение краевого музея. Желающие смогут отправиться на речную прогулку по Амуру и с берега увидеть Китай. Вечером — заключительный переезд во Владивосток (12,5 часов в дороге).

15 день

Владивосток

Утром вы прибудете в город, встретитесь с экскурсоводом и отправитесь в отель. Сегодня вас ждут панорамы Тихого океана, виды на маяк и бухту Золотой Рог, а также знакомство с достопримечательностями Владивостока и поездка на дальневосточном фуникулёре. При желании можно посетить остров Русский, чтобы заняться сёрфингом.

16 день

Долина Атлантов

Ранний подъём. Уже в 5:00 вы отправитесь в Долину Атлантов — скальный комплекс с причудливыми мегалитами. Там проведём весь день и к вечеру вернёмся во Владивосток.

17 день

Завершение тура

Выселение из отеля до полудня. До аэропорта необходимо добраться самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет180 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и на турбазе
  • 7 завтраков в отелях
  • Трансферы на микроавтобусах по маршруту
  • Работа экскурсоводов в городах
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Помощь и консультации во время подготовки к путешествию
Что не входит в цену
  • Железнодорожные билеты на весь маршрут из Москвы до Владивостока и обратно
  • Завтраки вне включённых, обеды, ужины
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Казанский вокзал, 19:40
Завершение: Отель во Владивостоке, освобождение номеров до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 17 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 107 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

Тур входит в следующие категории Москвы

