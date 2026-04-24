1 день

Музей-заповедник Чехова и Серпухов

07:45 Сбор группы на ст. метро «Аннино» (гид встречает у кафе «Вкусно и точка» (г. Москва, Варшавское шоссе, 143а), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей – направо, перейти варшавское шоссе по переходу).

08:00 Выезд из Москвы, путевая экскурсия.

Вознесенская Давидова пустынь, основанная в 16 веке учеником Пафнутия Боровского Давидом, Серпуховским чудотворцем, который пришел на это место с иконою Знамения Богоматери с двумя монахами и двумя послушниками.

Заезд на Святой источник Преподобного Давида, в старинном селе Талеж, расположенного на подворье Вознесенской Давидовой пустыни, где действует храм во имя прп. Давида, устроены купальни.

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», экскурсия. «Мелихово» бережно хранит память о Чехове – писателе, враче, общественном деятеле.

Пройдя парк и сад, где весной цветут вишни и яблони, вы окажитесь у дома писателя. Он хранит предметы, каждый из которых – маленький рассказ о жизни, о судьбе, о радостях и заботах чеховской семьи.

Рядом с домом – флигель-кухня, экспозиция представляет русский быт конца XIX – начала XX вв. В глубине сада прячется уютный флигель. Здесь в 1895 году Антон Павлович написал пьесу «Чайка».

Одна из новых экспозиций – амбулатория, которая показывает работу земских врачей конца 19 века.

Обед в кафе г. Серпухове.

Серпухов. Обзорная экскурсия по старинному русскому городу. Серпухов – крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.

Посещение Красной горы, Высоцкого монастыря с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», Кафедрального Собора Николы Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».

Размещение в гостинице «Протва» в г. Протвино.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160