По Золотому кольцу с посещением Иваново и Мурома. Железнодорожный круиз

По Золотому кольцу с посещением Иваново и Мурома
Путешествие по Золотому кольцу России — замечательная возможность провести время с семьей, насладившись красотой исторических городов и их культурным наследием.

Вас ждет погружение в очаровательную атмосферу русских городов: Ярославля и Иваново, Владимира, Мурома и Суздаля.

Интереснейшие музеи, приятные прогулки по старинным улицам, увлекательные мастер-классы сделают Ваши выходные яркими и запоминающимися.
Ближайшие даты:
29
апр31
окт

Программа тура по дням

1 день

Отправление

Самостоятельная посадка в туристический поезд №926/925 (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

23:45 Отправление туристического поезда с Ярославского вокзала Москвы.

2 день

Ярославль - Иваново

Завтрак в поезде.

08:35 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Ярославля.

Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия по Ярославлю.

На набережных, площадях и бульварах города сохранились многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв., остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн.

Вы полюбуетесь Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле «Ярославского узорочья» – богато декорированными, нарядными, весёлыми.

Увидите Волжскую набережную Ярославля, украшенную беседками-ротондами, и памятники Ярославля: князю Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю.

Вы прогуляетесь по Волжской набережной, которая считается едва ли не самой красивой среди всех набережных городов России, и увидите знаменитую Стрелку – место встречи двух рек Волги и Которосли.

Познакомитесь с богатой храмовой архитектурой, с первым русским драматическим театром им. Ф. Волкова, зайдете в построенный к Тысячелетию кафедральный Успенский собор.

Вы прогуляетесь к месту основания города – «Рубленому городу» и узнаете легенду о том, как князь Ярослав Мудрый заложил город.

В ходе экскурсии вы сделаете памятные фотографии с тысячерублёвой купюрой на фоне изображённых на ней объектов.

Осмотрите Церковь Ильи Пророка – выдающийся памятник русской художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие ярославской школы архитектуры и живописи.

Посещение Ярославского музея-заповедника с программой «Трапеза по-ярославски».

Это один из старейших музеев России, который расположился на заповедной территории бывшего мужского Спасо-Преображенского монастыря.

Именно здесь, на территории музея-заповедника, была найдена рукопись «Слово о полку Игореве».

Экскурсия по территории, знакомство с архитектурой.

На программе «Трапеза по-ярославски» посетители узнают, чем прославилась Ярославская губерния на всю Россию: о ростовском и Борисоглебском луке, зеленом горошке из Поречья, знаменитой ростовской щуке и вятских огурчиках.

А также о том, как готовили еду наши прапрабабушки, какой утварью пользовались на кухне, какие блюда предпочитали, как сервировали столы и какую при этом использовали посуду.

Трансфер на ж/д вокзал г. Ярославля.

13:05 Отправление туристического поезда в г. Иваново.

Отдых в поезде.

15:26 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Иванова.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Экскурсия по историко-краеведческому музею имени Д. Г. Бурылина.

В собрании музея с исключительной полнотой и в лучших образцах представлены уникальные коллекции «редкостей и древностей», собранные его основателем Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным – известным иваново-вознесенским меценатом, коллекционером, просветителем.

В музее вы найдете: более 780 тысяч музейных предметов от античности до современности; антиквариат, фарфор, живопись, нумизматика, оружие, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, уникальные астрономические часы, а также высокие потолки и изящные лестницы, расписные витражи и лепные своды самого здания музея.

Экскурсия в музей фабрики «Моя Забава» – здесь Вы узнаете, что такое фарфор, почему его льют, услышите об этапах и особенностях производства, увидите процесс литья фарфора, откроете печь и посмотрите, как обжигается фарфоровое изделие, в каких техниках наши мастерицы расписывают товары, сами поучаствуете в заливке формы.

Вас ждет:

  • экскурсия на производство, где вы узнаете секреты фарфора, почему его льют, услышите об этапах и особенностях производства;
  • процесс литья фарфора, в каких техниках расписывают изделья;
  • мега-шар – претендент в книгу рекордов Гиннеса.

Мастер-класс по созданию фарфорового украшения – одной веточки со звенящим колокольчиком, который можно поставить в вазочку или воткнуть в цветы.

Никто не останется без внимания и точно получится у всех.

Ужин в кафе города.

Посещение магазина продуктов от местных производителей.

Здесь можно купить сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также приобрести свежий квас, пиво и настойки.

Обзорная экскурсия по городу с осмотром самым ярких достопримечательностей.

Трансфер на ж/д вокзал г. Иванова.

Экскурсия по железнодорожному вокзалу – единственному в России вокзалу в стиле конструктивизма.

Архитекторы и историки восстановили фасад здания, максимально приблизив его к историческому виду.

Особенный колорит вокзалу придает деревянная мебель, настоящий ткацкий станок – символ ивановской текстильной промышленности, оригинальные фонари над кассами, большие стеклянные и круглые окна, узор на колоннах с агитационного ивановского текстиля 20-30-х и многое другое.

Посадка в поезд с 23:00.

23:50 Отправление туристического поезда в г. Муром.

3 день

Муром

Завтрак в поезде.

10:35 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Мурома.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Вы посетите действующие мужской Свято-Благовещенский монастырь (XVI в.) и монастырскую крипту, женский Свято-Троицкий монастырь (XVII в.), где покоятся мощи Петра и Февронии Муромских и мужской Спасо-Преображенский монастырь (XI в.), где находится частица мощей Илии Муромца, а также чудотворная икона Божией Матери Скоропослушница, увидите памятник Петру и Февронии и потрете нос кролику «на счастье», прогуляетесь по старинным улицам центра города, увидите памятник калачу и памятник Илье Муромцу.

Посещение Историко-художественного музея, в залах которого вы познакомитесь с историей Мурома.

Обед в кафе города.

Переезд в с. Карачарово – родину былинного героя Ильи Муромца.

Автобусно-пешеходная экскурсия с внешним осмотром храма Гурия, Самона и Авива и посещением Святого источника Ильи Муромца.

Посещение Избы Ильи Муромца с интерактивной программой.

Трансфер в г. Муром.

Мастер-класс по изготовлению калача с чаепитием.

С давних времен Муром славился своими ремесленниками и пекарями, но особенно знаменит он был калачами.

Даже на гербе города – знаменитые тертые крупитчатые калачи.

Эта выпечка пользовалась заслуженной любовью и царских особ, и простых людей.

Однако муромский тертый калач всегда был делом не простым.

Вы сможете в этом убедиться сами на мастер-классе, во время которого с помощью профессиональных пекарей сформируете и украсите калач, а пока он будет выпекаться, мастера познакомят вас с историей этого лакомства.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал г. Мурома.

22:10 Отправление туристического поезда в г. Владимир.

4 день

Владимир - Суздаль - Москва

Завтрак в поезде.

07:40 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Владимира.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер в г. Суздаль (с путевой информацией «Суздальское Ополье») – уникальный город Золотого кольца и один из самых красивых русских городов, город-музей, возраст которого более тысячи лет.

Такого количества памятников русской истории и дошедших в целости и сохранности до наших дней старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет больше нигде.

Во время обзорной экскурсии вы посетите одну из суздальских архитектурных жемчужин и уникальных святынь города – Спасо-Евфимиев монастырь, насладитесь колокольным звоном.

Также полюбуетесь ансамблем Суздальского кремля – самой древней достопримечательностью Суздаля, ведь его строительство начато еще в X веке.

Вы увидите древнейший Рождественский собор, древние Архиерейские палаты, деревянную Никольскую церковь, Успенскую церковь и Христорождественскую церковь.

Посещение Рождественского собора XIII века – самого древнего из сохранившихся в Суздале памятников архитектуры.

Вы увидите интереснейшие памятники декоративно-прикладного искусства и древнерусской живописи XIII–XVII веков, хранившиеся в стенах древнего храма.

Они свидетельствуют о богатейших культурных традициях Суздальской земли и о самом городе как об одном из значительных центров православия и русской национальной культуры.

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок и посещения сувенирных магазинов.

Обед в кафе города.

Трансфер в г. Владимир.

Обзорная пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы полюбуетесь архитектурой Дмитриевского собора, знаменитого своей белокаменной резьбой, познакомитесь с величайшим памятником белокаменного зодчества домонгольской Руси – Успенским собором, осмотрите фрески Андрея Рублева и барочный иконостас XVIII века.

По Георгиевской улице вы прогуляетесь до Золотых ворот – уникального памятника белокаменной оборонительной архитектуры, единственного сохранившегося до наших дней.

По дороге вы встретите много интересных персонажей: фигурки ученого кота и художника, шалопая и филера, скульптуру владимирскому пожарному с действующей водокачкой – механизмом XIX в., увидите символ старого города – памятник Владимирской вишне и узнаете, чем она славится.

А со смотровых площадок полюбуетесь на Успенский собор и берега реки Клязьма.

Посещение Дома-музея пряника с мастер-классом и чаепитием.

Печатный пряник – самый традиционный из русских десертов.

На мастер-классе вы не только создадите свой уникальный расписной пряник, но и узнаете историю этого лакомства – его виды, рецептуру, мировые пряничные традиции и обряды.

А после мастер-класса вас ждет традиционное русское чаепитие с дегустацией фирменного печатного пряника, иван-чаем и шоколадной конфетой с Владимирской вишней.

Свободное время в центре города для посещения сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Владимира.

19:30 Отправление туристического поезда в г. Москву.

22:38 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:


Категория		4-местное купеСВ с вертикальным расположением полок

СВ с вертикальным расположением полок

1-местное размещение

Для взрослых56 20066 70098 400

Для детей от 0 до 9 лет включительно

(с местом)

56 00066 000-

Для детей от 0 до 4 лет включительно

(без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)

33 50033 500-

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

Описание вагонов (предварительная информация)

4-х местное купе

2 нижние+2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе каждый день, набор путешественника (мягкие тапочки, зубная щетка с пастой, беруши и обувная ложка)

1 душ + 2 WC с раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек

2-х местное купе (аналог СВ)

1 нижняя и 1 верхняя полки – вертикальное двухместное купе, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день, набор путешественника (мягкие тапочки, зубная щетка с пастой, беруши и обувная ложка)

1 душ + 2 WC с раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек

1-этажные вагоны, в составе поезда есть вагон-ресторан.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Питание по программе: 2 день - завтрак, ужин3 день - завтрак, обед, ужин4 день - завтрак, обед, чаепитие
  • 2 день - завтрак, ужин
  • 3 день - завтрак, обед, ужин
  • 4 день - завтрак, обед, чаепитие
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Страховка
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в 4-местном купе - 17 800 руб
Место начала и завершения?
Москва
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой должна быть одежда в туре?

Нужна удобная и соответствующая погоде и рельефу местности надёжная обувь и одежда.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Может ли программа быть изменена?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава. График движения поезда (туристической программы) может измениться.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Москвы

