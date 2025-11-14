2 день

Ярославль - Иваново

Завтрак в поезде.

08:35 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Ярославля.

Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия по Ярославлю.

На набережных, площадях и бульварах города сохранились многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв., остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн.

Вы полюбуетесь Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле «Ярославского узорочья» – богато декорированными, нарядными, весёлыми.

Увидите Волжскую набережную Ярославля, украшенную беседками-ротондами, и памятники Ярославля: князю Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю.

Вы прогуляетесь по Волжской набережной, которая считается едва ли не самой красивой среди всех набережных городов России, и увидите знаменитую Стрелку – место встречи двух рек Волги и Которосли.

Познакомитесь с богатой храмовой архитектурой, с первым русским драматическим театром им. Ф. Волкова, зайдете в построенный к Тысячелетию кафедральный Успенский собор.

Вы прогуляетесь к месту основания города – «Рубленому городу» и узнаете легенду о том, как князь Ярослав Мудрый заложил город.

В ходе экскурсии вы сделаете памятные фотографии с тысячерублёвой купюрой на фоне изображённых на ней объектов.

Осмотрите Церковь Ильи Пророка – выдающийся памятник русской художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие ярославской школы архитектуры и живописи.

Посещение Ярославского музея-заповедника с программой «Трапеза по-ярославски».

Это один из старейших музеев России, который расположился на заповедной территории бывшего мужского Спасо-Преображенского монастыря.

Именно здесь, на территории музея-заповедника, была найдена рукопись «Слово о полку Игореве».

Экскурсия по территории, знакомство с архитектурой.

На программе «Трапеза по-ярославски» посетители узнают, чем прославилась Ярославская губерния на всю Россию: о ростовском и Борисоглебском луке, зеленом горошке из Поречья, знаменитой ростовской щуке и вятских огурчиках.

А также о том, как готовили еду наши прапрабабушки, какой утварью пользовались на кухне, какие блюда предпочитали, как сервировали столы и какую при этом использовали посуду.

Трансфер на ж/д вокзал г. Ярославля.

13:05 Отправление туристического поезда в г. Иваново.

Отдых в поезде.

15:26 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Иванова.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Экскурсия по историко-краеведческому музею имени Д. Г. Бурылина.

В собрании музея с исключительной полнотой и в лучших образцах представлены уникальные коллекции «редкостей и древностей», собранные его основателем Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным – известным иваново-вознесенским меценатом, коллекционером, просветителем.

В музее вы найдете: более 780 тысяч музейных предметов от античности до современности; антиквариат, фарфор, живопись, нумизматика, оружие, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, уникальные астрономические часы, а также высокие потолки и изящные лестницы, расписные витражи и лепные своды самого здания музея.

Экскурсия в музей фабрики «Моя Забава» – здесь Вы узнаете, что такое фарфор, почему его льют, услышите об этапах и особенностях производства, увидите процесс литья фарфора, откроете печь и посмотрите, как обжигается фарфоровое изделие, в каких техниках наши мастерицы расписывают товары, сами поучаствуете в заливке формы.

Вас ждет:

экскурсия на производство, где вы узнаете секреты фарфора, почему его льют, услышите об этапах и особенностях производства;

процесс литья фарфора, в каких техниках расписывают изделья;

мега-шар – претендент в книгу рекордов Гиннеса.

Мастер-класс по созданию фарфорового украшения – одной веточки со звенящим колокольчиком, который можно поставить в вазочку или воткнуть в цветы.

Никто не останется без внимания и точно получится у всех.

Ужин в кафе города.

Посещение магазина продуктов от местных производителей.

Здесь можно купить сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также приобрести свежий квас, пиво и настойки.

Обзорная экскурсия по городу с осмотром самым ярких достопримечательностей.

Трансфер на ж/д вокзал г. Иванова.

Экскурсия по железнодорожному вокзалу – единственному в России вокзалу в стиле конструктивизма.

Архитекторы и историки восстановили фасад здания, максимально приблизив его к историческому виду.

Особенный колорит вокзалу придает деревянная мебель, настоящий ткацкий станок – символ ивановской текстильной промышленности, оригинальные фонари над кассами, большие стеклянные и круглые окна, узор на колоннах с агитационного ивановского текстиля 20-30-х и многое другое.

Посадка в поезд с 23:00.

23:50 Отправление туристического поезда в г. Муром.

