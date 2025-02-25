Туры в Муром из Москвы

Найдено 3 тура в категории «Муром» в Москве, цены от 12 700 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
На автобусе
2 дня
2 отзыва
Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
Поклониться мощам Петра и Февронии и взять горсть земли из Канавки Богородицы
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», раннее ...
«Отправляемся в Муром, на родину богатыря Ильи Муромца»
5 апр в 07:15
19 апр в 07:15
12 700 ₽ за человека
По Золотому кольцу с посещением Мурома и Костромы. Железнодорожный круиз
На поезде
4 дня
3 отзыва
По Золотому кольцу с посещением Мурома и Костромы. Железнодорожный круиз
Начало: Москва
«Вы посетите такие древние города, как Ярославль, Кострому, Муром, Владимир и Суздаль»
8 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 53 400 ₽ за человека
По Золотому кольцу с посещением Иваново и Мурома. Железнодорожный круиз
На поезде
4 дня
3 отзыва
По Золотому кольцу с посещением Иваново и Мурома. Железнодорожный круиз
Начало: Москва
«Вас ждет погружение в очаровательную атмосферу русских городов: Ярославля и Иваново, Владимира, Мурома и Суздаля»
30 апр в 10:00
1 ноя в 10:00
от 56 200 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    25 февраля 2025
    По Золотому кольцу с посещением Иваново и Мурома. Железнодорожный круиз
    Ну и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViP Клинтами!!! Обязательно поедем еще куда-нибудь с Вами!
    Ну и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViPНу и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViPНу и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViP
  • Л
    Лилия
    28 января 2025
    По Золотому кольцу с посещением Иваново и Мурома. Железнодорожный круиз
    Организованно все чётко. Довольны очень. Организатор внимательный, вежливый. На все вопросы были ответы.
  • В
    Валентина
    13 января 2025
    По Золотому кольцу с посещением Иваново и Мурома. Железнодорожный круиз
    Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака, обеда и ужина часа
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    на 2, о чем, если бы организаторы тура сообщили туристам, а не сами туристы бегали и выясняли у проводников и организаторов, позволило бы не сидеть в ожидании, а правильно организовать день (поесть самим и накормить детей своей едой, уложить детей на дневной сон).

    Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтракаМинус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака
  • Е
    Елена
    1 декабря 2024
    Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
    Всё интересно! Маршрут продуман! Организация на высоте! Большое спасибо!
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2024
    Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
    Мы с мужем были впервые в этих удивительных местах и были удивлены и восхищены красотой, захватывающей дух святостью этих мест!
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    Муром порадовал и повеселил… Дивеево заворожило и восхитило! Экскурсовод квалифицированный, но, на наш взгляд, немножко с перебором отрицания некоторых фактов истории и науки…

  • Е
    Елена
    29 августа 2023
    Из Москвы в Муром с гидом-психологом (2 дня)
    Замечательная поездка. Огромная благодарность Габриэлю. Он не только прекрасный гид, а еще и во всех отношениях уникальный человек, которые в нашей жизни встречаются редко. С нетерпением жду следующих совместных путешествий.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Муром»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
  2. По Золотому кольцу с посещением Мурома и Костромы. Железнодорожный круиз
  3. По Золотому кольцу с посещением Иваново и Мурома. Железнодорожный круиз
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Третьяковская галерея
  2. Кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Ярославово дворище
  6. Витославлицы
  7. Новгородский кремль
  8. Дмитровский кремль
  9. Ипатьевский монастырь
  10. Рязанский Кремль
Сколько стоит тур в Москве в марте 2025
Сейчас в Москве в категории "Муром" можно забронировать 3 тура от 12 700 до 56 200. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Москве на 2025 год по теме «Муром», 8 ⭐ отзывов, цены от 12700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май