Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
Поклониться мощам Петра и Февронии и взять горсть земли из Канавки Богородицы
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», раннее ...
«Отправляемся в Муром, на родину богатыря Ильи Муромца»
5 апр в 07:15
19 апр в 07:15
12 700 ₽ за человека
По Золотому кольцу с посещением Мурома и Костромы. Железнодорожный круиз
Начало: Москва
«Вы посетите такие древние города, как Ярославль, Кострому, Муром, Владимир и Суздаль»
8 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 53 400 ₽ за человека
По Золотому кольцу с посещением Иваново и Мурома. Железнодорожный круиз
Начало: Москва
«Вас ждет погружение в очаровательную атмосферу русских городов: Ярославля и Иваново, Владимира, Мурома и Суздаля»
30 апр в 10:00
1 ноя в 10:00
от 56 200 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина25 февраля 2025Ну и конечно очень рады, что купили путешествие именно у туроператора Большая Страна- чувствовали себя ViP Клинтами!!! Обязательно поедем еще куда-нибудь с Вами!
- ЛЛилия28 января 2025Организованно все чётко. Довольны очень. Организатор внимательный, вежливый. На все вопросы были ответы.
- ВВалентина13 января 2025Минус одна звезда лишь за то, что техническая поломка плиты у поваров привела к задержке завтрака, обеда и ужина часа
- ЕЕлена1 декабря 2024Всё интересно! Маршрут продуман! Организация на высоте! Большое спасибо!
- ТТатьяна12 августа 2024Мы с мужем были впервые в этих удивительных местах и были удивлены и восхищены красотой, захватывающей дух святостью этих мест!
- ЕЕлена29 августа 2023Из Москвы в Муром с гидом-психологом (2 дня)Замечательная поездка. Огромная благодарность Габриэлю. Он не только прекрасный гид, а еще и во всех отношениях уникальный человек, которые в нашей жизни встречаются редко. С нетерпением жду следующих совместных путешествий.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Муром»
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