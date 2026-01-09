Рождественский сюжет в Москве

Погрузитесь в волшебство Рождества в Москве! Приглашаем вас в уникальный тур «Рождественский сюжет», где вы окунетесь в атмосферу праздничных чудес.

Прогулки по украшенной Москве, посещение исторических достопримечательностей и уютных уголков города, наполненных рождественским настроением.

Вас ждет обзорная экскурсия по городу, посещение Третьяковской галереи, а также экскурсия в усадьбу Кусково. Подарите себе и близким незабываемое рождественское приключение!
Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Замоскворечью. Третьяковская галерея

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы с табличкой.

Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

12:00 Отъезд от гостиницы «Сафмар Сущевский», «Азимут Олимпик», «Сафмар Лесная» на автобусе.

Экскурсия по Замоскворечью.

На комфортабельном автобусе вы проедете по уютным улочкам старой Москвы, посетите Замоскворечье – настоящий музей-заповедник под открытым небом.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите многие другие занимательные факты из истории столицы.

Посещение Третьяковской галереи, основанной в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющей одну из самых значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.

Здесь вы увидите подлинники знакомых с детства картин и приобщитесь к величию русской культуры.

Окончание в центре города не позднее 15:00.

2 день

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»

Завтрак в гостинице.

10:00 Отъезд от гостиницы «Сафмар Сущевский», «Азимут Олимпик», «Сафмар Лесная» на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города.

Во время обзорной экскурсии вы также пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

Посещение территории Московского кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

3 день

Экскурсия в усадьбу Кусково

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Вещи можно оставить в багажной комнате отеля или взять с собой в автобус.

10:00 Отъезд от гостиницы «Сафмар Сущевский», «Азимут Олимпик», «Сафмар Лесная» на автобусе.

Экскурсия в усадьбу Кусково.

Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.

На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот.

Неповторимая архитектура и изысканное убранство никого не оставят равнодушным!

Окончание программы в гостинице не позднее 15:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ТурГостиница

Период

действия цен

Взрослый

½ DBL

Основное место ребенок

до

14 лет

Третий в номереДоп. Место ребенокОдноместный номер
Рождественский сюжет в Москве Сафмар Сущевский 4*09.01.2026 - 11.01.202618 00016 70014 00012 70023 400
Сафмар Лесная 4*19 10017 80014 00012 70025 600
Азимут Олимпик 3*18 70017 40017 40016 20024 700

При выборе 2-местного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Сафмар Сущевский

2 ночи

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.

Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».

Сафмар Лесная

2 ночи

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

Азимут Олимпик 4*

2 ночи

«AZIMUT Сити Отель Олимпик Москва» («Азимут Сити Отель Олимпик Москва») — это отель, относящийся к бизнес-классу, расположился он в 3,5 км от центра Москвы и в 9 мин. от станции метро «Достоевская». В стильных апартаментах установлены кровати, ванная комната и техника. В каждом из них есть телефон, жк-телевизор, мини-бар, сейф и предоставляются гладильные принадлежности.

Номерной фонд представлен уютными номерами, каждый из них оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха. В стильных апартаментах установлены удобные кровати, ванная комната и техника. В каждой из них есть телефон, жк-телевизор, мини-бар, сейф и предоставляются гладильные принадлежности. Абсолютно во всех номерах обустроено удобное рабочее место со всем необходимым для продуктивной работы, включая даже самые мелкие канцелярские принадлежности. На всей территории работает высокоскоростной интернет Wi-Fi. Например, из номеров категории «полулюкс» открывается отличный панорамный вид на город, а оставшееся пространство разделено на спальню и жилую зону с мягкой мебелью. А вот с «люксов» открывается вид на Екатерининский парк и СК «Олимпийский».

Питание организовано в ресторане, где каждое утро накрывается сытный завтрак по системе «шведский стол», здесь же есть бар, где для вас предложат напитки на любой вкус из широкого ассортимента винной карты. В главном лобби-баре на 2 этаже расположены три ресторана, такие как «495», «Олимпик» и кондитерская «Кафе Бейкери». На первом этаже находится пивоварня «Paulaner Bräuhaus».

Для проведения различных мероприятий, переговоров, семинаров и тренингов подойдут вместительные конференц-залы, оборудованные современным оснащением. В отеле «Azimut Moscow Olympic» их 13, каждый оборудован в своем индивидуальном стиле. В каждом установлена удобная эргономичная мебель, установлены: проектор, флипчарт, экран, аудио и видеоаппаратура. Также на территории гостиницы имеется еще одна гордость отеля — это крытый бассейн в 22 кв. м. Также за дополнительную плату можно воспользоваться услугами сауны, зоной релаксации, фитнес-залом и джакузи. Еще здесь можно воспользоваться массажным салоном Thai-Na.

Путь до аэропорта займет 24 км, а до железнодорожного вокзала 1 км. В непосредственной близости находится Екатерининский парк, Олимпийский спортивный комплекс, театр Красной Армии, Красная площадь, Кремль, Большой театр, ГУМ, ТЦ Олимпик Плаза. Если Вы приехали в столицу на спортивные мероприятия, то рядом с отелем также находятся ВТБ Арена — Стадион Динамо и Стадион Лужники.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

Может ли измениться программа?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Похожие туры на «Рождественский сюжет в Москве»

Новогодний сюжет в Москве
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Новогодний сюжет в Москве
Начало: Москва
30 дек в 10:00
от 29 250 ₽ за человека
Рождественский экспромт в Москве
На автобусе
3 дня
4 отзыва
Рождественский экспромт в Москве
Начало: Москва
2 янв в 10:00
от 11 800 ₽ за человека
Рождественские традиции в Москве
На автобусе
5 дней
Рождественские традиции в Москве
Начало: Москва
2 янв в 10:00
33 200 ₽ за человека
Рождественские встречи в Москве. Тур на 6 дней
На автобусе
6 дней
Рождественские встречи в Москве. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Москва
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 46 100 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы