1 день

Экскурсия по Замоскворечью. Третьяковская галерея

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы с табличкой.

Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

12:00 Отъезд от гостиницы «Сафмар Сущевский», «Азимут Олимпик», «Сафмар Лесная» на автобусе.

Экскурсия по Замоскворечью.

На комфортабельном автобусе вы проедете по уютным улочкам старой Москвы, посетите Замоскворечье – настоящий музей-заповедник под открытым небом.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите многие другие занимательные факты из истории столицы.

Посещение Третьяковской галереи, основанной в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющей одну из самых значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.

Здесь вы увидите подлинники знакомых с детства картин и приобщитесь к величию русской культуры.

Окончание в центре города не позднее 15:00.

