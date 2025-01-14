Рождественские традиции в Москве

Классический рождественский тур в Москву на 5 дней с проживанием и экскурсиями по новогодней столице от Кремля, Красной площади и Храма Христа Спасителя до киностудии Мосфильм, ВДНХ и усадьбы Коломенское.
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Вы прогуляетесь по самой величественной площади города и истинному сердцу столицы – Красной площади.

Новый Год до неузнаваемости преображает ее: роскошно украшенная главная елка страны, знаменитый каток, веселые карусели и красочные ярмарочные палатки.

5
1 отзыв
Рождественские традиции в Москве
Рождественские традиции в Москве
Рождественские традиции в Москве
Ближайшие даты:
2
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусно-пешеходный день: музей-диорама «Царь-Макет», ВДНХ

Прибытие в Москву.

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Завтрак в день заезда не предоставляется!

Сдача вещей в камеру хранения гостиницы (размещение после экскурсионной программы (расчетный час – 14:00).

Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы (время уточняется).

Отправление на экскурсию на автобусе.

Экскурсия в новый музей-диораму «Царь-Макет», где в масштабе 1:87 представлены наиболее узнаваемые и знаменитые объекты, города и уголки нашей огромной страны.

Культурный интерес в музее представляют самые известные архитектурные памятники Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов от Калининграда до Владивостока, самые знаменитые исторические и природные объекты.

Прогулка по ВДНХ — крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытого еще в 1939 году.

В период новогодних праздников ВДНХ становится настоящим эпицентром гуляний: главный каток страны, многочисленные ярмарки, интересные праздничные экспозиции и развлекательные мероприятия, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым.

Окончание экскурсионной программы на ВДНХ.

Самостоятельное возвращение в отель.

Свободное время или за доп. плату:

  • Посещение Москвариума – самого большого по площади океанариума в Москве. Аквариум стал домом для более 600 разновидностей экзотических рыб и необычных морских и пресноводных обитателей, свыше 12 000 экземпляров и особей, включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, скатов, акул и множества других морских созданий.

Стоимость — 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 лет.

  • Посещение шоу в Москвариуме– сказочного новогоднего мюзикла с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов. Перед нами развернется удивительная история о том, как международная команда Дедов Морозов отправляется на поиски Нового года и спасает праздник!

Стоимость — от 2 800 руб. /в зависимости от категории места.

Прибытие. Автобусно-пешеходный день: музей-диорама «Царь-Макет», ВДНХПрибытие. Автобусно-пешеходный день: музей-диорама «Царь-Макет», ВДНХПрибытие. Автобусно-пешеходный день: музей-диорама «Царь-Макет», ВДНХПрибытие. Автобусно-пешеходный день: музей-диорама «Царь-Макет», ВДНХ
2 день

Автобусно-пешеходный день: экскурсия по Красной площади, Кремль

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом.

Отправление на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва!» –по роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами столице, познакомимся с ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами, увидим самые известные достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор.

Экскурсия по Красной площади – самой величественной площади города и истинному сердцу столицы. Новый Год до неузнаваемости преображает ее: роскошно украшенная главная елка страны, знаменитый каток, веселые карусели и красочные ярмарочные палатки.

Мы увидим уникальный Храм Василия Блаженного, побываем на Лобном месте и посетим самый популярный универмаг в СССР – ГУМ, где каждый сможет попробовать знаменитый фирменный ГУМовский десерт – легендарное мороженое.

Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.

В аpxитeктypный aнcaмбль Mocкoвcкoгo Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц.

Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Свободное время или за доп. плату:

  • Новогоднее шоу в цирке братьев Запашных —полная неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов история от укротителей диких хищников братьев Эдгарда и Аскольда Запашных!

Стоимость уточняется.

Автобусно-пешеходный день: экскурсия по Красной площади, КремльАвтобусно-пешеходный день: экскурсия по Красной площади, КремльАвтобусно-пешеходный день: экскурсия по Красной площади, КремльАвтобусно-пешеходный день: экскурсия по Красной площади, Кремль
3 день

Пешеходный день: экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское»

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом.

Отправление на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» (дворец Алексея Михайловича)– бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.

Посещение дворца царя Алексея Михайловича с участием в интерактивной программе «Невесты и жены царя Алексея Михайловича».

Окончание программы в музее-заповеднике «Коломенское».

Самостоятельное возвращение в отель.

Пешеходный день: экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское»Пешеходный день: экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское»Пешеходный день: экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское»Пешеходный день: экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское»
4 день

Автобусно-пешеходный день: экскурсия на киностудию «Мосфильм»

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом.

Отправление на экскурсию на автобусе.

Экскурсия на киностудию «Мосфильм» —ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.

Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.

Трансфер до ТЦ Европейский(ст. метро «Киевкая») все торговые центры так или иначе украшают себя к Новому году, но если где-то и царит настоящее новогоднее безумие, так это в «Европейском».

При посещении ТЦ Европейский праздник начинается еще при входе и продолжается внутри здания – полет фантазии оформителей не знает границ, каждый год разное, но всегда неожиданное и захватывающее.

В «Европейском» можно прекрасно провести время — покупая подарки и сувениры, выпить кофе или поесть в многочисленных ресторанах и кафе любуясь новогодним убранством.

Окончание программы в у ТЦ «Европейский» (ст. метро «Киевская»).

Свободное время, самостоятельное возвращение в отель.

Автобусно-пешеходный день: экскурсия на киностудию «Мосфильм»Автобусно-пешеходный день: экскурсия на киностудию «Мосфильм»Автобусно-пешеходный день: экскурсия на киностудию «Мосфильм»Автобусно-пешеходный день: экскурсия на киностудию «Мосфильм»
5 день

Пешеходный день: Хамовники. Отъезд

Освобождение номеров до 12:00.

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения отеля.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Время встречи уточняется.

Прогулка-экскурсия по уникальному району Москвы — Хамовники, место сосредоточения художественных музеев, современных арт-объектов, уникальных архитектурных памятников:

  • Храм Христа Спасителя — одно из самых запоминающихся зданий в архитектурном образе столицы, сохраняющее за собой образ главного храма Отечества;
  • Патриарший мост заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве;
  • фабрика «Красный Октябрь» — это Московская кондитерская фабрика, основанная в 1889 году и проработавшая на Берсеневской набережной Москвы более века. На сегодняшний день — этот комплекс сооружений является арт-кластером, где размещаются художественные галереи, выставки, магазины и проходят ярмарки современного искусства;
  • Пушкинский музей – так коротко называют Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, расположившийся на улице Волхонка;
  • посещение музея сословий России — один из самых молодых музеев Москвы. Уникальное собрание картин, предметов быта, и неповторимое придворное платье великой княгини и невесты допетровской эпохи – не оставит равнодушным никого.

Окончание программы в центре города.

Свободное время.

Пешеходный день: Хамовники. ОтъездПешеходный день: Хамовники. ОтъездПешеходный день: Хамовники. ОтъездПешеходный день: Хамовники. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номер1-местный номер
«Максима Панорама» 4*2270031000

Скидка для детей до 16 лет – 600 руб. /чел.

Варианты проживания

Максима Панорама

4 ночи

Отель «Максима Панорама» находится в оживленном районе в центральной части Москвы, рядом с отличной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро. Этот комфортный и современный отель отвечает запросам даже самого взыскательного Гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому Гостю является традиционной особенностью всей сети «Maxima».

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.

Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.

Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.

Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.

Максима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима Панорама

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • Питание: завтраки в отеле (кроме дня заезда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии, входные билеты по программе тура
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
  • Дополнительные экскурсии (бронирование дополнительных услуг производится только при покупке тура):посещение "Москвариума" - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 летпосещение новогоднего представления братьев Запашных в знаменитом цирке на проспекте Вернадского (билеты) - 4 750 руб. /чел. посещение шоу в "Москвариуме" с участием морских животных - от 2 800 руб. /в зависимости от категории места
  • Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 лет
  • Посещение новогоднего представления братьев Запашных в знаменитом цирке на проспекте Вернадского (билеты) - 4 750 руб. /чел
  • Посещение шоу в «Москвариуме» с участием морских животных - от 2 800 руб. /в зависимости от категории места
  • Доплата за иностранных туристов
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание, не указанное в программе: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки в туре?

Скидка для детей до 16 лет – 600 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Т
14 янв 2025
Отдельное спасибо менеджеру Анне Топорковой за организацию и рекомендации нашего отдыха! Благодарим гида Галину Ивановну, которая все дни была с нами!

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