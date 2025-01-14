янв
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусно-пешеходный день: музей-диорама «Царь-Макет», ВДНХ
Прибытие в Москву.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Завтрак в день заезда не предоставляется!
Сдача вещей в камеру хранения гостиницы (размещение после экскурсионной программы (расчетный час – 14:00).
Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы (время уточняется).
Отправление на экскурсию на автобусе.
Экскурсия в новый музей-диораму «Царь-Макет», где в масштабе 1:87 представлены наиболее узнаваемые и знаменитые объекты, города и уголки нашей огромной страны.
Культурный интерес в музее представляют самые известные архитектурные памятники Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов от Калининграда до Владивостока, самые знаменитые исторические и природные объекты.
Прогулка по ВДНХ — крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытого еще в 1939 году.
В период новогодних праздников ВДНХ становится настоящим эпицентром гуляний: главный каток страны, многочисленные ярмарки, интересные праздничные экспозиции и развлекательные мероприятия, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым.
Окончание экскурсионной программы на ВДНХ.
Самостоятельное возвращение в отель.
Свободное время или за доп. плату:
- Посещение Москвариума – самого большого по площади океанариума в Москве. Аквариум стал домом для более 600 разновидностей экзотических рыб и необычных морских и пресноводных обитателей, свыше 12 000 экземпляров и особей, включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, скатов, акул и множества других морских созданий.
Стоимость — 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 лет.
- Посещение шоу в Москвариуме– сказочного новогоднего мюзикла с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов. Перед нами развернется удивительная история о том, как международная команда Дедов Морозов отправляется на поиски Нового года и спасает праздник!
Стоимость — от 2 800 руб. /в зависимости от категории места.
Автобусно-пешеходный день: экскурсия по Красной площади, Кремль
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом.
Отправление на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва!» –по роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами столице, познакомимся с ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами, увидим самые известные достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор.
Экскурсия по Красной площади – самой величественной площади города и истинному сердцу столицы. Новый Год до неузнаваемости преображает ее: роскошно украшенная главная елка страны, знаменитый каток, веселые карусели и красочные ярмарочные палатки.
Мы увидим уникальный Храм Василия Блаженного, побываем на Лобном месте и посетим самый популярный универмаг в СССР – ГУМ, где каждый сможет попробовать знаменитый фирменный ГУМовский десерт – легендарное мороженое.
Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.
В аpxитeктypный aнcaмбль Mocкoвcкoгo Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц.
Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Свободное время или за доп. плату:
- Новогоднее шоу в цирке братьев Запашных —полная неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов история от укротителей диких хищников братьев Эдгарда и Аскольда Запашных!
Стоимость уточняется.
Пешеходный день: экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом.
Отправление на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» (дворец Алексея Михайловича)– бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.
Посещение дворца царя Алексея Михайловича с участием в интерактивной программе «Невесты и жены царя Алексея Михайловича».
Окончание программы в музее-заповеднике «Коломенское».
Самостоятельное возвращение в отель.
Автобусно-пешеходный день: экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом.
Отправление на экскурсию на автобусе.
Экскурсия на киностудию «Мосфильм» —ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.
Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.
Трансфер до ТЦ Европейский(ст. метро «Киевкая») – все торговые центры так или иначе украшают себя к Новому году, но если где-то и царит настоящее новогоднее безумие, так это в «Европейском».
При посещении ТЦ Европейский праздник начинается еще при входе и продолжается внутри здания – полет фантазии оформителей не знает границ, каждый год разное, но всегда неожиданное и захватывающее.
В «Европейском» можно прекрасно провести время — покупая подарки и сувениры, выпить кофе или поесть в многочисленных ресторанах и кафе любуясь новогодним убранством.
Окончание программы в у ТЦ «Европейский» (ст. метро «Киевская»).
Свободное время, самостоятельное возвращение в отель.
Пешеходный день: Хамовники. Отъезд
Освобождение номеров до 12:00.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения отеля.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Время встречи уточняется.
Прогулка-экскурсия по уникальному району Москвы — Хамовники, место сосредоточения художественных музеев, современных арт-объектов, уникальных архитектурных памятников:
- Храм Христа Спасителя — одно из самых запоминающихся зданий в архитектурном образе столицы, сохраняющее за собой образ главного храма Отечества;
- Патриарший мост заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве;
- фабрика «Красный Октябрь» — это Московская кондитерская фабрика, основанная в 1889 году и проработавшая на Берсеневской набережной Москвы более века. На сегодняшний день — этот комплекс сооружений является арт-кластером, где размещаются художественные галереи, выставки, магазины и проходят ярмарки современного искусства;
- Пушкинский музей – так коротко называют Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, расположившийся на улице Волхонка;
- посещение музея сословий России — один из самых молодых музеев Москвы. Уникальное собрание картин, предметов быта, и неповторимое придворное платье великой княгини и невесты допетровской эпохи – не оставит равнодушным никого.
Окончание программы в центре города.
Свободное время.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|1-местный номер
|«Максима Панорама» 4*
|22700
|31000
Скидка для детей до 16 лет – 600 руб. /чел.
Варианты проживания
Максима Панорама
Отель «Максима Панорама» находится в оживленном районе в центральной части Москвы, рядом с отличной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро. Этот комфортный и современный отель отвечает запросам даже самого взыскательного Гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому Гостю является традиционной особенностью всей сети «Maxima».
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.
Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.
Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.
Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- Питание: завтраки в отеле (кроме дня заезда)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии, входные билеты по программе тура
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
- Дополнительные экскурсии (бронирование дополнительных услуг производится только при покупке тура):посещение "Москвариума" - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 летпосещение новогоднего представления братьев Запашных в знаменитом цирке на проспекте Вернадского (билеты) - 4 750 руб. /чел. посещение шоу в "Москвариуме" с участием морских животных - от 2 800 руб. /в зависимости от категории места
- Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 лет
- Посещение новогоднего представления братьев Запашных в знаменитом цирке на проспекте Вернадского (билеты) - 4 750 руб. /чел
- Посещение шоу в «Москвариуме» с участием морских животных - от 2 800 руб. /в зависимости от категории места
- Доплата за иностранных туристов
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание, не указанное в программе: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки в туре?
Скидка для детей до 16 лет – 600 руб. /чел.