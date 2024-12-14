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02 января (четверг). Экскурсия по территории нового символа Москвы

12:00 Экскурсия по территории нового символа Москвы — парка «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой».

В парке созданы четыре ландшафтные зоны, характерные для России: лес, тундра, степь и заливные луга.

Открыта уникальная смотровая площадка.

Со 140-метровой дуги над Москва-рекой, которая словно парит в воздухе, открываются захватывающие виды на Красную площадь и Кремль.

«Парящий мост» не имеет опор и поддерживающих конструкций, а его высота — 15 метров!

Неповторимое путешествие «Полет над Москвой».

Виртуальный тур по главным местам Москвы.

Вы садитесь в кресло, пристегиваетесь, как в самолете, и шоу начинается.

Платформа под вами двигается, поднимается вертикально, и вы проноситесь мимо знаменитых высоток Москвы, небоскребов, монастырей и храмов, новых стадионов, магистралей, парков, центральных улиц и скверов.

Вас ждут самые захватывающие виды Москвы, лучшие примеры старинной и современной архитектуры, природные заповедники и ощущение реального полета.