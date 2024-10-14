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сопровождение профессионального экскурсовода и комфортабельных автобусов с водителями-профессионалами, экскурсионная наполненность тура! Всё отлично! Я полна положительных эмоций и впечатлений! Надеюсь еще не раз попутешествовать вместе с Вами! Спасибо!