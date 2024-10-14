Туры по паркам и усадьбам Москвы

Найдено 3 тура в категории «Парки и усадьбы» в Москве, цены от 31 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Уик-энд в Липецкой области: Богородицк, сёла Монастырщино и Полибино, Елец
3 дня
Уик-энд в Липецкой области: Богородицк, сёла Монастырщино и Полибино, Елец
Попробовать французские сыры в Масловке, погулять по усадьбам и отдохнуть в парке «Кудыкина гора»
Начало: Москва, станция метро «Анино», 9:00
20 июн в 08:00
31 900 за человека
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
Начало: Москва
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 38 960 за человека
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург. Осень-весна
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург. Осень-весна
Начало: Москва
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
от 38 160 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Парки и усадьбы»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Уик-энд в Липецкой области: Богородицк, сёла Монастырщино и Полибино, Елец
  2. Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
  3. Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург. Осень-весна
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Третьяковская галерея
  2. Кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Успенский Собор
  6. Усадьба Кусково
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Ростовский кремль
  9. Церковь Покрова на Нерли
  10. Суздальский кремль
Сколько стоит тур в Москве в октябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 3 тура от 31 900 до 38 960. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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