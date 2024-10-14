3 дня
Уик-энд в Липецкой области: Богородицк, сёла Монастырщино и Полибино, Елец
Попробовать французские сыры в Масловке, погулять по усадьбам и отдохнуть в парке «Кудыкина гора»
Начало: Москва, станция метро «Анино», 9:00
20 июн в 08:00
31 900₽ за человека
7 дней
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 38 960₽ за человека
7 дней
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
от 38 160₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена14 октября 2024Спасибо туроператору за продуманную организацию очень интересных экскурсий. Оставлено разумное свободное время. Выбор гостиниц замечательный
- ШШигапова13 октября 2024Всё понравилось просто замечательно, спасибо большое за приятную поездку 👍
- ННаталья12 октября 2024Спасибо большое!;Всё прошло замечательно! Гид Артём просто умница, кладезь знания истории!! Обязательно вернусь через год рекомендовала друзьям!!
- ЗЗапорожченко28 сентября 2024Побывала в туре "Классический Санкт-Петербург" (7дней/6 ночей) с 16.09. по 22.09.2024. Очень довольна!!! Организация тура на высшем уровне - размещение,
- ННаталья14 сентября 2024Вдохновляюще)))
- ИИван24 июня 2024В целом все понравилось. Вежливые гиды и хорошие гостиницы.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Парки и усадьбы»
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