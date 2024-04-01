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Авторский тур
7 дней
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
Начало: Москва
«В Москве вы посетите Кремль, Красную площадь, Третьяковскую галерею и усадьбу Кусково»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 38 960₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды
Начало: Москва, 07:00, станция метро «Аннино»
«Попробуем целебную воду из минеральных источников и пообедаем в отреставрированной старинной усадьбе»
20 июля в 07:00
17 авг в 07:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
«Вы посетите усадьбу драматурга Александра Островского, в окрестностях которой он нашёл вдохновение для многих своих произведений»
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 0...
«Пообедаем в старинной усадьбе мецената Плешанова, чтобы погрузиться во времена русского купечества»
13 июля в 07:15
24 авг в 07:15
15 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Усадьбы и дворцы»
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