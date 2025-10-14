Рождественский сюжет в Москве
Начало: Москва
«Вас ждет обзорная экскурсия по городу, посещение Третьяковской галереи, а также экскурсия в усадьбу Кусково»
9 янв в 10:00
от 18 000 ₽ за человека
Новогодние выходные в Москве
Начало: Москва
«Вас ждет обзорная экскурсия по городу, а также экскурсия в усадьбу Кусково»
10 янв в 10:00
от 10 750 ₽ за человека
Москва сквозь века: автобусный тур по знаковым локациям столицы и окрестностей
Заглянуть в Третьяковскую галерею, побывать в усадьбе Кусково и посетить аттракционы будущего
Начало: Москва, холл выбранного отеля, 10:00
«Окажетесь в усадьбе Кусково, где царит дух 18 века, и побываете во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском»
31 окт в 10:00
7 ноя в 10:00
36 100 ₽ за человека
