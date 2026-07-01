Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по городу. Воробьевы горы, "Москва-Сити", "Зарядье" и Красная площадь
Самостоятельный заезд в гостиницу. Заселение в номера после 14:00.Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы «Севастополь Гранд» будет находиться представитель турфирмы с табличкой.
11:15 Сбор группы в холле гостиницы «Севастополь Гранд», трансфер в парк «Зарядье» к месту начала экскурсии.
12:15 Автобусная экскурсия «Знакомство с матушкой Москвой» (2 часа).
Мы отправимся на автобусную прогулку по центру Москвы. Вас ждет маршрут, который охватывает как старинные храмы, так и современные небоскребы.
Во время поездки мы сделаем две остановки, чтобы насладиться видами столицы с смотровой площадки Воробьевых гор и у ультрасовременного делового центра «Москва-Сити» и сделать памятные фото.
Опытный экскурсовод познакомит Вас с колоритом древней Москвы и динамикой современного мегаполиса! Автобусную часть экскурсии мы закончим в самом сердце столицы, у парка «Зарядье».
14:10 Пешеходная экскурсия «Стены древнего Кремля» (1 час).
Мы начнем прогулку от парка «Зарядье», полюбуемся видом на Кремль и храм Василия Блаженного. Далее — сам храм XVI века с неповторимыми куполами, Красная площадь с Лобным местом и Спасской башней.
Увидим роскошный ГУМ, пройдем через оживлённую Манежную площадь в Александровский сад и завершим маршрут у Кутафьей башни.
Самостоятельное посещение территории Московского Кремля. Ступаете на древнюю землю Кремля — и время отступает. Перед вами Соборная площадь с величавыми храмами, колокольня Ивана Великого, устремлённая в небо, молчаливый Царь-колокол, грозная Царь-пушка.
Окончание экскурсии в центре города.
Экскурсия по Арбату
Пешеходная экскурсия «Душа Москвы — Арбат» (2 часа).
12:00 Встреча с гидом у кинотеатра «Художественный» (ст. м. Арбатская).
Прогуляемся по Арбату — месту, где оживает история. Здесь каждый дом хранит память о поэтах, актёрах, художниках.
Вы увидите места, вдохновившие Цветаеву и Окуджаву, услышите городские легенды и почувствуете особую атмосферу улицы, ставшей символом Москвы.
Окончание экскурсии в центре города.
Экскурсия по ВДНХ
Автобусная экскурсия «Путеводитель по ВДНХ» (5 часов).
11:00 Сбор группы в холле гостиницы «Севастополь Гранд», выезд на экскурсию.
ВДНХ — уникальный исторический ансамбль под открытым небом. В архитектуре Выставки отразилась история страны за последние 85 лет.
Приглашаем посетить самые примечательные места Выставки и совершить настоящее путешествие во времени и пространстве.
На экскурсии вы узнаете:
- как на этом месте появилась главная выставка страны;
- по какому принципу застраивалась территория;
- какие тайны скрывают фасады знаменитых строений;
- почему менялись названия павильонов и как Кыргызстан оказался в Эстонии.
Вы увидите:
- арку Главного входа с памятником трактористу и колхознице — настоящий символ Выставки на протяжении многих лет;
- парадные павильоны республик и регионов СССР;
- главные фонтаны и богатое архитектурное оформление исторических зданий Выставки.
Окончание экскурсии у гостиницы «Севастополь Гранд».
Свободный день или теплоходная прогулка по Москве-реке
Свободный день.
По желанию, за доп. плату теплоходная прогулка по Москве-реке. Стоимость: взр. — 650 руб., реб. 6-12 — 550 руб., реб. 0-5 — 10 руб.
Отправление: причал Китай-город/Устьинский сектор «C». Продолжительность прогулки: 1 ч. 15 мин.
Теплоход: «Москва-21», «Москва-24», «Москва-46», «Виктор Потапов».
Расписание: в 11:55, 12:35, 13:55, 14:30, 15:10, 16:30, 17:05, 17:45, 19:05, 19:40.
Маршрут: причал «Китай-город» — Парящий мост парка «Зарядье» — Ландшафтный парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Московский театр эстрады — Храм Христа Спасителя — памятник Петру Первому — парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — причал «Киевский вокзал».
Экскурсия «Жизнь и чудеса Матроны Московской»
10:30 Сбор группы в холле гостиницы «Севастополь Гранд».
Автобусная экскурсия «Жизнь и Чудеса Матроны Московской» (6 часов).
В сердце древней столицы, среди шумных улиц и спешащих прохожих, сохранились тихие уголки, где время будто замедляет свой бег, а душа обретает покой.
Приглашаем вас на особую экскурсию — по местам, освящённым молитвой и памятью о блаженной старице Матроне Московской.
Храм Ризоположения на Донской улице. Скромный, но величественный храм XVII века встречает путников тишиной и умиротворением. Здесь, в стенах, помнящих века, проходило отпевание блаженной Матроны — и с тех пор это место стало особым для всех, кто ищет духовной поддержки.
Даниловское кладбище. Здесь, на Даниловском кладбище, покоилась блаженная Матрона до перенесения её мощей. Место это давно стало особым для паломников — люди приходят сюда с верой, надеждой и благодарностью.
Вас ждёт «Матронушкина благость» — место, овеянное преданиями и свидетельствами духовной силы. Вы услышите рассказы о чудесной помощи, полученной по молитвам к святой, и ощутите особую благодать, что исходит от этого уголка земли.
Захоронение блаженной Матроны — место, где можно помолиться и вспомнить жизненный путь старицы, полной лишений, но и глубокой веры.
Часовня на месте захоронения — небольшой, но значимый духовный ориентир. Сюда люди приносят цветы и свечи, возносят молитвы и делятся своими надеждами.
Храм Сошествия Святого Духа — вы войдёте под своды храма, хранящего память о блаженной.
Свято-Данилов монастырь — древняя обитель, основанная в XIII веке князем Даниилом Московским, встречает гостей тишиной и покоем. Старинные стены, увитые плющом, тихие дорожки, по которым ходили поколения монахов, звонницы и храмы.
Вы увидите Троицкий собор, надвратную церковь Симеона Столпника и другие святыни, каждая из которых хранит свою историю;
В Покровском храме монастыря — возможность поклониться иконе с частицей мощей блаженной Матроны.
Храм Мартина Исповедника. Белокаменный храм, словно застывшая песнь в камне, возвышается среди городских улиц. Построенный на рубеже XVIII–XIX веков, он пережил гонения, забвение и возрождение — и сегодня вновь открыт для всех, кто ищет духовного утешения.
Покровский монастырь — наше паломничество завершится у стен Покровского ставропигиального женского монастыря — главного места почитания святой Матроны. Сюда, к её мощам, стекаются паломники со всей России.
Здесь у вас есть возможность поклониться мощам Матроны, молитвенно обратиться к блаженной старице, поблагодарить её за помощь или попросить о поддержке.
Окончание экскурсии у Покровского монастыря.
Важно:
- оденьтесь скромно и соответственно месту (женщинам желательно иметь платок и юбку ниже колен);
- мужчинам не следует надевать шорты и футболки без рукавов;
- выберите удобную обувь;
- возьмите с собой воду;
- помните о благоговейном отношении к святым местам: в храмах и на территории монастырей принято соблюдать тишину, отключать звук на мобильных телефонах и уважительно относиться к окружающим;
- фото- и видеосъёмка в храмах может быть ограничена.
Экскурсия в музей-заповедник «Царицыно»
Автобусная экскурсия в музей-заповедник «Царицыно» (4 часа).
11:00 Сбор группы в холле гостиницы «Севастополь Гранд», выезд на экскурсию.
Царицыно — живописный историко-архитектурный комплекс в Москве. Вас ждут Большой и Малый дворцы, Фигурный мост, Оперный и Хлебный дома (внешний осмотр), танцующий фонтан и церковь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
Погрузитесь в историю царской резиденции и узнайте о судьбе архитектора Василия Баженова.
Окончание экскурсии у гостиницы «Севастополь Гранд».
Свободный день или экскурсия по Замоскворечью
Свободный день.
По желанию за доп. плату (600 руб.) пешеходная экскурсия «Замоскворечье: шаг в старину» (2 часа).
12:00 Встреча с гидом у станции метро «Новокузнецкая», гид будет с табличкой.
От шумной «Новокузнецкой» — в тишину старинных переулков. Вы пройдёте по Пятницкой, где шепчутся стены купеческих особняков, увидите фонтан «Адам и Ева».
Заглянете в Черниговский переулок к древнему храму, отыщете следы Ахматовой и Достоевского на Ордынке.
Вас ждут фонтан «Вдохновение» и Стрелецкие палаты — и финальный аккорд у романтичного Лужкова моста.
Окончание экскурсии в центре города, на Лужковом (Поцелуевом) мосту в 14:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Размещение
|1-местное
|2-местное
|2-местное, студия
|3-местное, студия
|«Севастополь Модерн» 3*/без питания
|49300
|35000
|38700
|32200
|«Севастополь Модерн» 3*/завтрак (шв. стол)
|59300
|41800
|45500
|38000
|«Севастополь Гранд» 4*/без питания
|61100
|38000
|---
|«Севастополь Гранд» 4*/завтрак (шв. стол)
|71100
|48000
|---
Варианты проживания
Гостиница «Севастополь Гранд Классик»
Расположена в Москве, недалеко от станции метро «Севастопольская» и парка «Зюзино». К услугам гостей парковка, лифт и банкомат. Номерной фонд включает в себя категории от «стандартных» до «апартаментов» с оборудованной кухней.
Интерьер выполнен в классическом стиле, везде установлена современная мебель и техника. Среди удобств имеется собственная ванная комната, телевизор, Wi-Fi, мини-бар, халаты и косметические принадлежности.
На территории отеля работают два ресторана: «Крым» и «Судак», где подаётся традиционная русская и европейская кухня.
Поблизости располагаются торговый центр, рынок и салоны красоты. Расстояние до аэропорта Остафьево — 17,1 км, до Павелецкого ж/д вокзала — 9,4 км.
Гостиница «Севастополь Модерн»
Имеет достаточно удобное местоположение. Дорога до ближайших станций метро «Севастопольская» и «Каховская» занимает примерно 5 минут. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Номерной фонд представлен различными категориями, и оформлен в ярких синих и красных тонах. В каждом номере установлен телевизор, мини-холодильник, электрический чайник и комплект посуды. Ванная комната оснащена феном, комплектом полотенец, тапочками и косметическими принадлежностями.
Для гостей, которые путешествуют на автомобиле, предоставляется место на парковке. Имеется багажная комната, студия красоты, заказ такси и мини-маркет.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет около 32,5 км. За 20 минут можно доехать до центра города и Красной площади.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание - завтраки, если выбран тариф с завтраками
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание (кроме завтраков, если выбран тариф с завтраками)
- Теплоходная прогулка по Москве-реке: взр. - 650 руб., реб. 6-12 - 550 руб., реб. 0-5 - 10 руб
- Экскурсия «Замоскворечье: шаг в старину» - 600 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий при сохранении общего объема экскурсионной программы.