Вас ждёт экскурсия на винодельню, где вы не только отведаете тихих донских вин, но и насладитесь
Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура при сохранении общего объёма и качества услуг. Тур может быть аннулирован или заменен с согласия участников на альтернативный вариант в случае: недобора группы; отмены/замены транспорта (например, поезда или автобуса).
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
В 9:41 — отправление поезда с Казанского вокзала в Москве.
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону, винодельня «Эльбузд», дегустация напитков и обед с блюдами донской кухни
Завтрак в поезде. На вокзале Ростова-на-Дону вас встретит гид. На автобусе отправимся на обзорную экскурсию по Ростову-на-Дону. Когда-то здесь жили древние греки, скифы, генуэзцы и донские казаки.
Мы увидим старинные купеческие особняки, исторические площади и здание Театра драмы имени М. Горького. Спустимся в известные подземные переходы, украшенные мозаиками, и посетим Центральный рынок, где можно будет купить местные специалитеты.
Далее отправимся в винодельческое хозяйство «Эльбузд». Нас ждёт экскурсия по виноградникам и знакомство с процессом виноделия. Примем участие в дегустации 6 сортов тихих сухих вин с лёгкой закуской. После — «походный обед на винодельне» с блюдами донской кухни: уха с карпом, салат «Казачок», вареники, овощное и мясное ассорти, деревенские сыры, компот, морс, чай и пирог с яблоком и вишней.
После обеда вернёмся в Ростов-на-Дону. Будет свободное время для прогулки по набережной.
Вечером — трансфер на вокзал и отправление поезда в Элисту в 18:30.
Экскурсия по Элисте, цветущая степь, «Золотая обитель Будды Шакьямуни», знакомство с культурой калмык, Фестиваль тюльпанов
Завтрак в поезде. В 8:30 прибудете в Элисту. Вместе с гидом отправитесь знакомиться с Калмыкией. Начнём с пешеходной экскурсии по центру Элисты. За час мы посетим культурный комплекс «Пагода семи дней» с молитвенным барабаном Кюрде, увидим статую Будды Шакьямуни, Золотые ворота «Алтн Босх», статую «Цаган Аав — хозяин Степи», Восточную ротонду и памятник народному сказителю «Джангарчи Ээлян Овла». Затем отправимся в Будда-парк, где установлена статуя Зелёной Тары.
По дороге сделаем остановку в цветущей степи. Весной она превращается в настоящий калейдоскоп красок! Пообедаем в кафе с блюдами калмыцкой национальной кухни.
Посетим Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — главный буддийский храм Европы. После экскурсии совершим кора — обход храма по часовой стрелке с загадыванием желания.
Далее отправимся в этнохотон «Церен». Нас встретят по национальным традициям с песнями и танцами, познакомят с культурой калмыков и монголов. Мы сможем сделать фотографии в национальных костюмах, попробовать чигян, молочную араку и калмыцкий чай с борциками, а также покататься на верблюдах и лошадях.
Завершим день посещением мероприятий Фестиваля тюльпанов на городских площадках Элисты. Вечером — трансфер на вокзал. В 19:30 отправится поезд в Москву.
Дорога в Москву
Завтрак в поезде.
Прибытие в Москву
В 10:00 поезд прибудет на Казанский вокзал Москвы.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|4-местное купе
|77 700 ₽
|СВ (2-местное)
|120 200 ₽
|СВ (1-местное)
|206 500 ₽
|Купе Люкс (2-местное)
|153 000 ₽
|Купе Люкс (1-местное)
|275 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Ростов-на-Дону - Элиста - Москва
- 3 завтрака и 2 обеда, винная дегустация
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Выкуп дополнительного места в купе - 36 000 ₽