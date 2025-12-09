Завтрак в поезде. На вокзале Ростова-на-Дону вас встретит гид. На автобусе отправимся на обзорную экскурсию по Ростову-на-Дону. Когда-то здесь жили древние греки, скифы, генуэзцы и донские казаки.

Мы увидим старинные купеческие особняки, исторические площади и здание Театра драмы имени М. Горького. Спустимся в известные подземные переходы, украшенные мозаиками, и посетим Центральный рынок, где можно будет купить местные специалитеты.

Далее отправимся в винодельческое хозяйство «Эльбузд». Нас ждёт экскурсия по виноградникам и знакомство с процессом виноделия. Примем участие в дегустации 6 сортов тихих сухих вин с лёгкой закуской. После — «походный обед на винодельне» с блюдами донской кухни: уха с карпом, салат «Казачок», вареники, овощное и мясное ассорти, деревенские сыры, компот, морс, чай и пирог с яблоком и вишней.

После обеда вернёмся в Ростов-на-Дону. Будет свободное время для прогулки по набережной.

Вечером — трансфер на вокзал и отправление поезда в Элисту в 18:30.