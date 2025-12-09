Мои заказы

Тур на поезде из Москвы в Ростов-на-Дону и Элисту: дегустация вина, буддийские святыни и море цветов

Цветущая степь с посещением винодельни «Эльбузд», погружением в культуру калмыков и гастрономией
Это путешествие откроет для вас южный колорит России — от исторического Ростова-на-Дону до самобытной Калмыкии.

Вас ждёт экскурсия на винодельню, где вы не только отведаете тихих донских вин, но и насладитесь
блюдами местной кухни: ухой с карпом, варениками, разносолами и другими угощениями.

В Элисте вы познакомитесь с историей этой удивительной республики: посетите Пагоду семи дней, Золотые ворота «Алтн Босх», побываете в храме «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

В этнохотоне вас встретят по традициям кочевых народов — с песнями, танцами, дегустацией чигяна и калмыцкого чая.

Время тура мы выбрали неслучайно — весной бескрайние степи Калмыкии покрываются ковром цветов, мы обязательно проведём здесь фотосессию, а ещё попадём на Фестиваль тюльпанов.

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура при сохранении общего объёма и качества услуг. Тур может быть аннулирован или заменен с согласия участников на альтернативный вариант в случае: недобора группы; отмены/замены транспорта (например, поезда или автобуса).

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

В 9:41 — отправление поезда с Казанского вокзала в Москве.

2 день

Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону, винодельня «Эльбузд», дегустация напитков и обед с блюдами донской кухни

Завтрак в поезде. На вокзале Ростова-на-Дону вас встретит гид. На автобусе отправимся на обзорную экскурсию по Ростову-на-Дону. Когда-то здесь жили древние греки, скифы, генуэзцы и донские казаки.

Мы увидим старинные купеческие особняки, исторические площади и здание Театра драмы имени М. Горького. Спустимся в известные подземные переходы, украшенные мозаиками, и посетим Центральный рынок, где можно будет купить местные специалитеты.

Далее отправимся в винодельческое хозяйство «Эльбузд». Нас ждёт экскурсия по виноградникам и знакомство с процессом виноделия. Примем участие в дегустации 6 сортов тихих сухих вин с лёгкой закуской. После — «походный обед на винодельне» с блюдами донской кухни: уха с карпом, салат «Казачок», вареники, овощное и мясное ассорти, деревенские сыры, компот, морс, чай и пирог с яблоком и вишней.

После обеда вернёмся в Ростов-на-Дону. Будет свободное время для прогулки по набережной.

Вечером — трансфер на вокзал и отправление поезда в Элисту в 18:30.

3 день

Экскурсия по Элисте, цветущая степь, «Золотая обитель Будды Шакьямуни», знакомство с культурой калмык, Фестиваль тюльпанов

Завтрак в поезде. В 8:30 прибудете в Элисту. Вместе с гидом отправитесь знакомиться с Калмыкией. Начнём с пешеходной экскурсии по центру Элисты. За час мы посетим культурный комплекс «Пагода семи дней» с молитвенным барабаном Кюрде, увидим статую Будды Шакьямуни, Золотые ворота «Алтн Босх», статую «Цаган Аав — хозяин Степи», Восточную ротонду и памятник народному сказителю «Джангарчи Ээлян Овла». Затем отправимся в Будда-парк, где установлена статуя Зелёной Тары.

По дороге сделаем остановку в цветущей степи. Весной она превращается в настоящий калейдоскоп красок! Пообедаем в кафе с блюдами калмыцкой национальной кухни.

Посетим Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — главный буддийский храм Европы. После экскурсии совершим кора — обход храма по часовой стрелке с загадыванием желания.

Далее отправимся в этнохотон «Церен». Нас встретят по национальным традициям с песнями и танцами, познакомят с культурой калмыков и монголов. Мы сможем сделать фотографии в национальных костюмах, попробовать чигян, молочную араку и калмыцкий чай с борциками, а также покататься на верблюдах и лошадях.

Завершим день посещением мероприятий Фестиваля тюльпанов на городских площадках Элисты. Вечером — трансфер на вокзал. В 19:30 отправится поезд в Москву.

4 день

Дорога в Москву

Завтрак в поезде.

5 день

Прибытие в Москву

В 10:00 поезд прибудет на Казанский вокзал Москвы.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
4-местное купе77 700 ₽
СВ (2-местное)120 200 ₽
СВ (1-местное)206 500 ₽
Купе Люкс (2-местное)153 000 ₽
Купе Люкс (1-местное)275 200 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Ростов-на-Дону - Элиста - Москва
  • 3 завтрака и 2 обеда, винная дегустация
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Выкуп дополнительного места в купе - 36 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Казанский вокзал, 9:41
Завершение: Москва, Казанский вокзал, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 9 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.

