Туры Москвы об истории и архитектуре

Найдено 11 туров в категории «История и архитектура» в Москве, цены от 12 890 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000 за человека
Новогодние встречи в Москве на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 6 дней
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 27 600 за человека
Пять дней новогодних встреч в Москве
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять дней новогодних встреч в Москве
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 23 800 за человека
Новогодние встречи в Москве на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние встречи в Москве на 4 дня
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 20 000 за человека
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Попробовать «космический» десерт, пообедать на загородной экоферме и исследовать 3 города
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 07:30
14 сен в 07:30
7 дек в 07:30
19 600 за человека
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900 за человека
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 0...
13 июля в 07:15
24 авг в 07:15
15 900 за человека
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
3 ноя в 07:00
15 900 за человека
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 07:15
15 июня в 07:15
17 авг в 07:15
13 990 за человека
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890 за человека
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
2 янв в 08:00
4 янв в 08:00
21 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Богданова
    9 мая 2024
    Новогодние встречи в Москве на 6 дней
    Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
    Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
  • О
    Ольга
    4 апреля 2024
    Новогодние встречи в Москве на 6 дней
    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
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    гостинице в ресторане-всё свежее, вкусное, разнообразные. От экскурсий получила положительный зарядка, яркие впечатления. Интересно было всё. Особенно отмечу Третьяковскую Галерею, ВДНХ. По рекомендации экскурсовода Евгения, после основной экскурсии посетила самостоятельно Зоопарк(пенсионерам бесплатно),Цирк на Цветном бульваре-шикарное представление "Матрешка", МХТ им. А. П. Чехова-спектакль "Дядя Ваня", музей Космонавтики, проехала на речном трамвайчике, поднялась на башню Федерации Москва-Сити, где можно бесплатно есть настоящее мороженое и шоколад!!! Наш экскурсовод Евгений (приятный молодой человек) грамотно и чувственно рассказывал об исторических моментах молодой России, увидели самый красивый дом Москвы-дом Дашковых, терпеливо отвечал на наши вопросы. И ещё много всего интересного. Вернулась домой счастливой.

    Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневнаяБыла в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице &quot;Заря&quot;. Условия хорошие: ежедневная
  • Н
    Наталья
    3 марта 2024
    Пять дней новогодних встреч в Москве
    Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
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    везде. Но, спасибо Вам огромное, организовали посещение выставки с гидом. Вход в павильоны был организован без очередей, в сжатой форме всё рассказал гид. Очень-очень Вам благодарны за это! Спасибо представителям Вашей компании. Везде сопроводили, доставили к месту назначения, убедились что нас гиды на объектах экскурсии приняли. До места следования были проведены экскурсии по истории города, истории знаковых событий. Большая Вам благодарность! Особая благодарность с выбором места проживания! Гостиничный комплекс находился на выходе со станции метро, в самом центре города.

  • Т
    Татьяна
    17 января 2024
    Новогодние встречи в Москве на 6 дней
    Однозначно рекомендую!!! С самого начала приятно было общаться с туристической компанией «Большая Страна». Все быстро, четко и доступно. Всё, запланированное
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    и обещанное при выборе тура совпало с ожиданиями. Новогодние встречи в Москве оставили яркие и запоминающиеся впечатления. Размещение прекрасное. Завтрак и в отеле включенные в стоимость проживания на пять с плюсом –широкий ассортимент еды и напитков. Внимательный и вежливый персонал. В целом, наше семейное путешествие в Москву с 2 по 7 января было прекрасным. Даже январские морозы не смогли испортить отдых. Наш гид Илона познакомила нас с разноликой Москвой. . Ей отдельная благодарность! И есть одно пожелание –при проведении экскурсии пользоваться экскурсионным громкоговорителем, так как не всем было слышно. Всем Спасибо за организацию тура!! Выходные праздничные дни прошли чудесно!

  • С
    Сергей
    22 июня 2023
    4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
    Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.
  • В
    Валерия
    15 мая 2023
    4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
    Это было чудесное путешествие, насыщенное интересной информацией и роскошными пейзажами, но неутомительное, ведь за увлекательными рассказами гида время в дороге
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    пролетало незаметно! Отдельно хочется отметить то, что в каждом городе организатор нашел для нас местных гидов, которые как никто знают свои города и позволяют еще больше проникнуться уникальной атмосферой каждого города! Буду и дальше открывать Россию с Александром и его командой!

  • С
    Светлана
    10 января 2023
    Новогодние встречи в Москве на 4 дня
    В целом тур интересный (с 03.01.- 06.01.2023). Есть замечания по времени начала экскурсий, например, Москва- Сити в 17-30, пока добрались
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    уже сильно стемнело, и Москва предстала пред нами с полной темноте, а как было хорошо, постепенно погружаться в вечер! А остальное все было здорово. На Мосфильм, также, пока прошли, уже стемнело, да и мест на съемочной площадке посетили мало, кажется, ещё можно найти, что показать, рассказать!? Жаль, что посещение Кремля организовано на 07.01., когда многие гости столицы уже начинают разъезжаться по своим городам, и не могут посетить это замечательное место. Отлично было организовано прослушивание аудио- гидом пешая прогулка по улочкам города до Третьяковской галереи, все слышно и понятно, не надо,, прижиматься,, к гиду, чтобы расслышать информацию. А вот в самой галереи интереснее использовать наушники с,, живым,, гидом, потому, что многие картины без номеров, и ещё нам не хватило времени обойти и половины залов галереи, т. к. к выставке пришли около 16-00, пока гардероб, туалет и т. д. закрытие в 18-00. Общее впечатление о туре хорошее, программа интересная, откорректируйте время посещения.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «История и архитектура»

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  4. Новогодние встречи в Москве на 4 дня
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Кремль
  6. Ипатьевский монастырь
  7. Ростовский кремль
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "История и архитектура" можно забронировать 11 авторских туров от 12 890 до 27 600. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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