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Авторский тур
3 дня
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние встречи в Москве на 6 дней
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 27 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пять дней новогодних встреч в Москве
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 23 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние встречи в Москве на 4 дня
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Попробовать «космический» десерт, пообедать на загородной экоферме и исследовать 3 города
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 07:30
14 сен в 07:30
7 дек в 07:30
19 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 0...
13 июля в 07:15
24 авг в 07:15
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
3 ноя в 07:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 07:15
15 июня в 07:15
17 авг в 07:15
13 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
2 янв в 08:00
4 янв в 08:00
21 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББогданова9 мая 2024Супер, отличные экскурсоводы, организация тура 5 баллов!
- ООльга4 апреля 2024Была в Москве 1 - ый раз. Все отлично! Проживала в гостинице "Заря". Условия хорошие: ежедневная уборка номера, завтрак в
- ННаталья3 марта 2024Все прошло замечательно! Спасибо Вам огромное! Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди
- ТТатьяна17 января 2024Однозначно рекомендую!!! С самого начала приятно было общаться с туристической компанией «Большая Страна». Все быстро, четко и доступно. Всё, запланированное
- ССергей22 июня 2023Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.
- ВВалерия15 мая 2023Это было чудесное путешествие, насыщенное интересной информацией и роскошными пейзажами, но неутомительное, ведь за увлекательными рассказами гида время в дороге
- ССветлана10 января 2023В целом тур интересный (с 03.01.- 06.01.2023). Есть замечания по времени начала экскурсий, например, Москва- Сити в 17-30, пока добрались
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «История и архитектура»
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