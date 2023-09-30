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Авторский тур
2 дня
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
«В программу включены завтрак и горячий обед на костре во 2-день (шашлыки: свинина/курица, овощи, глинтвейн, сок), а также чаепитие с тульским пряником и белёвской пастилой»
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
2223518 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды
Начало: Москва, 07:00, станция метро «Аннино»
«Заглянем в гастрономическую лавку за фермерскими сладостями по старинным рецептам: пастилой, цукатами, вареньем, зефиром или сухофруктами»
20 июля в 07:00
17 авг в 07:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
«В стоимость тура включены 1 завтрак, 2 обеда и 2 дегустации на сырной и рыбной ферме»
15 июня в 07:15
13 июля в 07:15
14 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Попробовать «космический» десерт, пообедать на загородной экоферме и исследовать 3 города
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 07:30
«Вы начнёте путешествие в «космическом» городе — Калуге — и попробуете необычный десерт в виде планет»
14 сен в 07:30
7 дек в 07:30
19 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
«В стоимость тура включены 1 завтрак, 2 обеда и ужин-пикник»
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 0...
«Желающие смогут посетить дегустацию разносолов в купеческой лавке»
13 июля в 07:15
24 авг в 07:15
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
«Продегустируем несколько сортов итальянских сыров и насладимся традиционным итальянским обедом из местных продуктов: лазаньей, фрикадельками польпетте, чиабаттой и фирменным десертом»
3 ноя в 07:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
«В стоимость тура включены 1 завтрак и 2 обеда, ужин — за доплату»
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
«Затем заглянем в музей «Еда Руси» неподалёку»
2 янв в 08:00
4 янв в 08:00
21 950₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
Отведать монастырские блюда и спуститься в подземелья Троице-Сергиевой лавры
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 9:15
«После прогулки — свободное время или программа за доплату (пакет «гастрономический»)»
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
28 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
Побывать в гостях у кацкари, попробовать костромские оладушки и попасть в царские хоромы
Начало: Москва, станция метро "ВДНХ", стоянка справа от го...
«После прогулки — свободное время или программа за доплату (пакет «гастрономический»)»
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
39 950₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
Сделать набивной платок, побывать в гостях у купцов и продегустировать мёд на пасеке
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ленинградск...
«После прогулки — свободное время или программа за доплату (пакет «гастрономический»)»
24 июня в 09:00
15 июля в 09:00
40 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван30 сентября 2023Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Гастрономические»
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- На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
- Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
- Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
- Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
- Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
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Сейчас в Москве в категории "Гастрономические" можно забронировать 12 авторских туров от 12 890 до 40 700 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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