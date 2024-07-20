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Авторский тур
2 дня
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды
Начало: Москва, 07:00, станция метро «Аннино»
«Устроим дегустации фермерских сыров и вина из редких сортов винограда»
20 июля в 07:00
17 авг в 07:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
«В стоимость тура включены 1 завтрак, 2 обеда и 2 дегустации на сырной и рыбной ферме»
15 июня в 07:15
13 июля в 07:15
14 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Попробовать «космический» десерт, пообедать на загородной экоферме и исследовать 3 города
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 07:30
«В стоимость тура включены 1 завтрак, 2 обеда и ужин с дегустацией вин в сопровождении сомелье»
14 сен в 07:30
7 дек в 07:30
19 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 0...
«Желающие смогут посетить дегустацию разносолов в купеческой лавке»
13 июля в 07:15
24 авг в 07:15
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
«Дополнят впечатления от поездки дегустации мёда и сыра, блюда русской кухни в колоритной деревне Гадово и традиционный итальянский обед на загородной ферме»
3 ноя в 07:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
Сделать набивной платок, побывать в гостях у купцов и продегустировать мёд на пасеке
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ленинградск...
«Отправимся в музей сыра с дегустацией»
24 июня в 09:00
15 июля в 09:00
40 700₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дегустационные туры»
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- Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
- Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
- Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
- Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
- Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
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