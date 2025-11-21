Новогодний тур по Золотому кольцу: 8 городов и интерактивные программы
Выбрать невесту царю, сходить в гости к Снегурочке и купчихе, узнать, как изо льна получается ткань
Начало: Ярославский вокзал, 9:15
3 янв в 09:15
38 100 ₽ за человека
Январские праздники со смотринами невест, фольклорной программой, визитами к Снегурочке и купчихе
Изучить Владимир и Ярославль, погулять по кремлям Ростова и Суздаля, посетить русский Ватикан
Начало: Москва, Ярославский вокзал, 9:15
3 янв в 09:15
46 000 ₽ за человека
Величие Севера: из Москвы на поезде в Карелию, Архангельскую и Вологодскую области
Полюбоваться «Рускеалой» и деревянным зодчеством, погулять по Великому Устюгу и вотчине Деда Мороза
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 16:20
31 дек в 16:20
84 800 ₽ за человека
Поезд на Великий Устюг: железнодорожный тур для всей семьи
Посмотреть на жемчужины северного зодчества, погостить у Деда Мороза и сделать сувенир своими руками
Начало: 11:20 - отправление поезда с Ярославского вокзала ...
25 дек в 11:20
27 дек в 11:20
54 650 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Комбинированные»
Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
- Новогодний тур по Золотому кольцу: 8 городов и интерактивные программы
- Январские праздники со смотринами невест, фольклорной программой, визитами к Снегурочке и купчихе
- Величие Севера: из Москвы на поезде в Карелию, Архангельскую и Вологодскую области
- Поезд на Великий Устюг: железнодорожный тур для всей семьи
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Москве в ноябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Комбинированные" можно забронировать 4 тура от 38 100 до 84 800.
Забронируйте тур в Москве на 2025 год по теме «Комбинированные», цены от 38100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь