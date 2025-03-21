У реки Нерской: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой

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Недалеко от Москвы находится живописнейшее тихое место — туда мы и отправимся, захватив с собой лыжи! Пройдём 19 км по лесным тропам, подышим свежим воздухом, завяжем ленточку на ведьминой сосне
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и наберём воды из источника.

Ночевать будем в общем большом шатре с печкой, внутри которого температура может достигать +20 градусов. Вечером посидим у костра и насладимся завораживающей атмосферой снежного леса. Маршрут рекомендован людям с опытом зимних походов, умеющим кататься на лыжах.

У реки Нерской: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой
У реки Нерской: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой
У реки Нерской: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, вы выбрали активный отдых на природе в зимнее время. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, пенка-сидушка, термос, налобный фонарик, личная аптечка.

Для комфортной ночёвки вам понадобится тёплый спальный мешок, туристический коврик (пенка) и комплект тёплой одежды для сна (термобельё, шапочка + шерстяные носки/чуни).

Для похода вам также понадобятся туристические лыжи. Если у вас нет чего-либо из снаряжения, сообщите организатору. Можно взять в аренду.

Обратите внимание, каждый участник похода несёт общие продукты. Необходимо оставить для них место — примерно 15–20% в рюкзаке. Объём вашего рюкзака должен быть не менее 70 литров, чтобы туда поместился спальник, пенка-коврик, вещи для сна и запасные, при этом хватило места и на продукты.

Важно заранее сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Проживание. Ночуем в специальном тёплом туристическом шатре все вместе. Установим его на приглянувшейся поляне в лесу, протопим с помощью печи. Для этого запасёмся дровами. Если погода сильно испортится, назначим дежурства у печи, которую будем поддерживать всю ночь. Температура в шатре доходит до +18, +20. Спальник на минусовую температуру, пенку-коврик вам необходимо взять свои.

Питание. Трёхразовое, походное. Готовим вместе на костре/горелке. Обеды проходят в формате пикника. Об особенностях в питании важно заранее сообщить инструктору.

Транспорт. Все передвижения на лыжах.

Дети. Рекомендуем не брать детей младше 14 лет, а также без опыта зимних ночёвок в лесу и катания на лыжах.

Уровень сложности. Это поход ны лыжах с облегчёнными рюкзаками (свои и общегрупповые вещи только на 2 дня). Подойдёт активным людям с подобным опытом, умением ходить на лыжах и в хорошей физической форме. Всего пройдём 19 км. Через каждые 40-50 минут делаем остановки. Также важно быть готовыми к ночёвке в походных условиях.

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Программа тура по дням

1 день

Лесная прогулка на лыжах, Красное озеро и река Нерская

До места старта удобнее всего доехать на электричке с Казанского вокзала. Встречаемся на остановочном пункте Подосинки в 9:12.

После инструктажа и распределения продуктов выходим на маршрут. Сегодня в комфортном темпе пройдём 12 км по лесным тропинкам. Впереди идёт инструктор. Через каждые 40-50 минут делаем остановки. Дойдём до Красного озера, а на берегу реки Нерской устроим обед-пикник.

До темноты выберем красивую лесную поляну, где разобьём лагерь. Распределим роли: одни займутся сбором дров и готовкой, другие установят шатёр. Хорошо протопим его и отведаем горячего ужина. Вечером соберёмся у костра или внутри шатра и пообщаемся.

Если позволит погода, сможем обойтись без ночных дежурств у печки. Решение принимает инструктор.

Лесная прогулка на лыжах, Красное озеро и река НерскаяЛесная прогулка на лыжах, Красное озеро и река НерскаяЛесная прогулка на лыжах, Красное озеро и река НерскаяЛесная прогулка на лыжах, Красное озеро и река НерскаяЛесная прогулка на лыжах, Красное озеро и река НерскаяЛесная прогулка на лыжах, Красное озеро и река НерскаяЛесная прогулка на лыжах, Красное озеро и река НерскаяЛесная прогулка на лыжах, Красное озеро и река НерскаяЛесная прогулка на лыжах, Красное озеро и река НерскаяЛесная прогулка на лыжах, Красное озеро и река НерскаяЛесная прогулка на лыжах, Красное озеро и река Нерская
2 день

Продолжение лыжного похода

Вместе приготовим завтрак, наполним термосы чаем, соберём лагерь и продолжим поход. Сегодня пройдём ещё 7 км по заснеженному лесу, подышим свежим воздухом, а обед устроим у источника.

В 16:00 уже вернёмся на платформу Подосинки. В Москве будем ориентировочно в 18:00.

Продолжение лыжного походаПродолжение лыжного походаПродолжение лыжного походаПродолжение лыжного походаПродолжение лыжного походаПродолжение лыжного походаПродолжение лыжного походаПродолжение лыжного походаПродолжение лыжного походаПродолжение лыжного походаПродолжение лыжного похода

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Общегрупповое снаряжение (шатёр с печкой для ночлега, котлы и всё необходимое для похода)
  • Питание на маршруте
  • Работа инструктора-проводника
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Проезд до Подосинок и обратно в Москву
  • Прокат лыж
  • Личное снаряжение (пенка-коврик, спальник на минусовую температуру, рюкзак)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановочный пункт Подосинки, направление «Москва - Черусти», 9:12
Завершение: Остановочный пункт Подосинки, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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