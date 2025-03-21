Недалеко от Москвы находится живописнейшее тихое место — туда мы и отправимся, захватив с собой лыжи! Пройдём 19 км по лесным тропам, подышим свежим воздухом, завяжем ленточку на ведьминой сосне

и наберём воды из источника. Ночевать будем в общем большом шатре с печкой, внутри которого температура может достигать +20 градусов. Вечером посидим у костра и насладимся завораживающей атмосферой снежного леса. Маршрут рекомендован людям с опытом зимних походов, умеющим кататься на лыжах.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, вы выбрали активный отдых на природе в зимнее время. Просим внимательно отнестись к одежде и обуви. Необходимо взять тёплый комплект с запасными носками, желательно непромокаемые и ветрозащитные куртку и штаны или комбинезон. Обязательно: шапка, перчатки, шарф, пенка-сидушка, термос, налобный фонарик, личная аптечка.

Для комфортной ночёвки вам понадобится тёплый спальный мешок, туристический коврик (пенка) и комплект тёплой одежды для сна (термобельё, шапочка + шерстяные носки/чуни).

Для похода вам также понадобятся туристические лыжи. Если у вас нет чего-либо из снаряжения, сообщите организатору. Можно взять в аренду.

Обратите внимание, каждый участник похода несёт общие продукты. Необходимо оставить для них место — примерно 15–20% в рюкзаке. Объём вашего рюкзака должен быть не менее 70 литров, чтобы туда поместился спальник, пенка-коврик, вещи для сна и запасные, при этом хватило места и на продукты.

Важно заранее сообщить об особенностях в питании. Инструктор составит комфортное меню, учитывая аллергии участников, вегетарианцев и прочие моменты.

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.