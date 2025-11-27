Индивидуальный квест по Старой Москве
В игровой форме познакомиться со столицей, найти места киносъёмок и дома с историей
Начало: Станция метро «Курская», время по договорённости
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
10 800 ₽ за человека
В Рязань на фестиваль воздушных шаров «Небо России»
Поучаствовать в грандиозном празднике, понаблюдать за аэростатами, съездить в Зарайск и Коломну
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», выход №5, 7:...
8 авг в 07:00
18 890 ₽ за человека
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 7:...
19 900 ₽ за человека
На цветение сирени в Липецкую область из Москвы: Богородицк, Елец и природа
Побывать на фестивале в дендропарке, увидеть бирюзовые озёра Кондуков и рассмотреть кружево в музее
Начало: Москва, станция метро «Каширская» (БКЛ), выход 1, ...
16 мая в 07:00
18 700 ₽ за человека
Сирень, усадьбы, кружево, керамика: тур из Москвы в Тамбов и на фестиваль
Узнать секреты скопинской глазури, посетить дом и сиреневый сад композитора и отведать десерта
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 7:30
15 мая в 07:30
28 580 ₽ за человека
Со вкусом вина и ароматом лаванды: в Липецкую и Тульскую области из Москвы
Увидеть озёра и горы Кондуков, сфотографироваться на лавандовом поле и посетить винодельню
Начало: Москва, станция метро «Каширская», выход № 1, 7:00
4 июл в 07:00
11 июл в 07:00
21 900 ₽ за человека
На «Фестиваль сыра» и за вдохновляющими пейзажами: автобусный мини-тур в Кострому и Плёс
Понаблюдать за художниками на пленэре, попробовать костромской сыр и пройтись по Милой горе
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход №3, 7:...
4 июл в 07:00
19 900 ₽ за человека
Автобусный тур по городам Владимирской и Ивановской областей с круизом по Волге
Побывать в усадьбе А.Н. Островского, поучаствовать в плёсском фестивале моды и посетить Шую и Палех
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход №1, 7:1...
10 июл в 07:15
30 900 ₽ за человека
Арзамас, Константиново, Дивеево: русские пейзажи с шармом прованса и святыни
Прогуляться по лавандовой плантации и посетить Серафимо-Дивеевский монастырь
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», 7:00
18 июл в 07:00
19 800 ₽ за человека
Автобусный тур с посещением фестиваля «Пир на Волге!», Ярославля, Тутаева и Рыбинска
Побывать на главном кулинарном событии лета, проплыть по Волге и погулять по купеческим городкам
Начало: Москва, станция метро «Свиблово», выход № 3, 7:15
22 авг в 07:15
18 800 ₽ за человека
Когда вода, огонь и травы пропитаны магией: праздник Ивана Купала на Селигере
Собрать у костра хоровод, запустить в озеро венок и отведать пожарских котлет на их родине
Начало: Москва, станция метро «Войковская», выход №1, 7:45
4 июл в 07:45
21 900 ₽ за человека
В Осташков на гастрофестиваль «Селигерский рыбник»
Отдохнуть у озера, попробовать рыбу, пожарские котлеты и слойку Вульфа, посетить Торжок и Старицу
Начало: Москва, станция метро «Сходненская», выход №1, 7:1...
31 июл в 07:15
30 900 ₽ за человека
Выходные в Ярославской области с фотосессией в ретроинтерьерах
Посетить красивейшее село России, обойти кустодиевские места Тутаева и попробовать локальные блюда
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», 7:00
9 мая в 07:00
12 июн в 07:00
27 900 ₽ за человека
Индивидуальное путешествие сквозь века: тайны и предания старой Москвы и Заречья
Изучить символы столицы и узнать, когда она стала златоглавой и по какой улице возили дань ордынцам
Начало: Москва, точное место по договорённости, 11:00. По ...
Сегодня в 11:00
14 875 ₽ за человека
