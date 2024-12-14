Собирайтесь в поход из Москвы вместе с нашими гидами

Найдено 3 тура в категории «Многодневные походы» в Москве, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Снежные выходные в лесу: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой
Пешая
2 дня
Снежные выходные в лесу: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой
Провести 2 дня на свежем воздухе и в тишине, пройти по тропам среди сосен и перезагрузиться
Начало: Ж/д станция Калистово, Московская область, 9:10
«Для похода вам также понадобятся туристические лыжи»
14 дек в 09:00
11 янв в 09:00
6 500 за человека
У реки Нерской: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой
Пешая
2 дня
У реки Нерской: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой
Выключить телефон и отправиться на активную экспресс-перезагрузку в зимний лес
Начало: Остановочный пункт Подосинки, направление «Москва ...
«Для похода вам также понадобятся туристические лыжи»
14 дек в 09:12
3 янв в 09:12
6 500 за человека
На лыжах до Абрамцево: поход с ночёвкой в шатре с печкой
Пешая
2 дня
На лыжах до Абрамцево: поход с ночёвкой в шатре с печкой
Пройти 23 км по заснеженному лесу, заглянуть в Никитскую церковь и побывать в месте вдохновения
Начало: Ж/д станция Калистово, Московская область, 9:30
«Для похода вам также понадобятся туристические лыжи»
7 дек в 09:30
2 янв в 09:30
6 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Многодневные походы»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Снежные выходные в лесу: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой
  2. У реки Нерской: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой
  3. На лыжах до Абрамцево: поход с ночёвкой в шатре с печкой
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Третьяковская галерея
  2. Кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Успенский Собор
  6. Усадьба Кусково
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Ростовский кремль
  9. Церковь Покрова на Нерли
  10. Суздальский кремль
Сколько стоит тур в Москве в ноябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Многодневные походы" можно забронировать 3 тура от 6 500 до 6 500.
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