На лыжах до Абрамцево: поход с ночёвкой в шатре с печкой
Пройти 23 км по заснеженному лесу, заглянуть в Никитскую церковь и побывать в месте вдохновения
Начало: Ж/д станция Калистово, Московская область, 9:30
6 дек в 08:00
17 янв в 08:00
7500 ₽ за человека
У реки Нерской: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой
Выключить телефон и отправиться на активную экспресс-перезагрузку в зимний лес
Начало: Остановочный пункт Подосинки, направление «Москва ...
31 дек в 08:00
8500 ₽ за человека
Снежные выходные в лесу: лыжный поход с ночёвкой в шатре с печкой
Провести 2 дня на свежем воздухе и в тишине, пройти по тропам среди сосен и перезагрузиться
Начало: Ж/д станция Калистово, Московская область, 9:10
7 янв в 08:00
21 фев в 08:00
7500 ₽ за человека
