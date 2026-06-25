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Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море

Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом, сейды
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое мореФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое мореФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое мореФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы — это то, чем вам запомнится Русская Лапландия! Вы увидите озеро Имандра, подниметесь на гору Волосяная и погуляете по побережью Белого моря. А я поделюсь занимательными историями и угощу вас местной выпечкой с ароматным северным чаем.

  • Время сбора группы в 08:00 (точное время и место укажет гид накануне, время может меняться, зависит от погодных условий).

  • В этот день Вас ожидает поездка на самый юг нашей области, на границу с Карелией, в Кандалакшу. По пути Вы сможете увидеть изменения природы, сделать памятные фотографии в видовых местах и познакомиться с Белым морем.

  • Вас ждет общение с гидом, горячий чай и перекус в поездке, активный подъем на гору, прогулка по побережью и обед.

Программа в поездке:

  • Подъем на гору Волосяную: на парковке гид выдаст Вам снегоступы (только в зимний период) и треккинговые палки и проведет технику безопасности, после чего Вас будет ожидать подъем на высоту 475 метров, длительностью 2,5-3 часа. С вершины открываются виды на Белое море и Кандалакшский архипелаг, скрученные ели и сосны, похожие на рождественские леденцы;

  • Прогулка по побережью: после подъема на гору, будет легкая прогулка в уникальном, историческом и природном месте Кандалакши, по Монастырскому наволоку. В ходе которой Вы познакомитесь с историей поморов и становлением города в устье реки Нивы;

  • Обед: Знакомство с гастрономической стороной севера. Легкий супчик на выбор и вкуснейший палтус с гарниром, горячий чай и блины с икрой или семгой на ваш выбор;

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное сопровождение на всём маршруте тура
  • Треккинговые палки и сидушки
  • Сопровождение профессионального гида
  • Экскурсионное сопровождение по программе
  • Питьевая вода, горячие напитки и местная выпечка
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа / жд билеты до Мурманска и обратно
  • Аренда снегоступов в зимний период, 500/чел
  • Завтраки, обеды и ужины в заведениях
  • Сувениры
О чём нужно знать до поездки

Внимание: если у туристов есть иностранное гражданство, просим указывать при бронировании, до подтверждения заявки!

Пожелания к путешественнику

Обязательное требование к экскурсантам — находиться в трезвом состоянии. Экскурсанты в нетрезвом виде к экскурсии не допускаются, они остаются в номере отеля, при этом стоимость тура не пересчитывается. Также запрещено употребление алкоголя в ходе поездки, экскурсанты, пренебрегающие этим требованием остаются в автобусе и к экскурсии допущены не будут. В этом случае стоимость поездки так же не пересчитывается.

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ян
Ян — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Ян, я бородатый любитель приключений. Живу в Русской Лапландии и знаю все ее самые живописные места. С радостью стану вашим проводником по Мурманску и окрестностям.

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