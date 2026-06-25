Описание экскурсии
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы — это то, чем вам запомнится Русская Лапландия! Вы увидите озеро Имандра, подниметесь на гору Волосяная и погуляете по побережью Белого моря. А я поделюсь занимательными историями и угощу вас местной выпечкой с ароматным северным чаем.
Время сбора группы в 08:00 (точное время и место укажет гид накануне, время может меняться, зависит от погодных условий).
В этот день Вас ожидает поездка на самый юг нашей области, на границу с Карелией, в Кандалакшу. По пути Вы сможете увидеть изменения природы, сделать памятные фотографии в видовых местах и познакомиться с Белым морем.
Вас ждет общение с гидом, горячий чай и перекус в поездке, активный подъем на гору, прогулка по побережью и обед.
Программа в поездке:
Подъем на гору Волосяную: на парковке гид выдаст Вам снегоступы (только в зимний период) и треккинговые палки и проведет технику безопасности, после чего Вас будет ожидать подъем на высоту 475 метров, длительностью 2,5-3 часа. С вершины открываются виды на Белое море и Кандалакшский архипелаг, скрученные ели и сосны, похожие на рождественские леденцы;
Прогулка по побережью: после подъема на гору, будет легкая прогулка в уникальном, историческом и природном месте Кандалакши, по Монастырскому наволоку. В ходе которой Вы познакомитесь с историей поморов и становлением города в устье реки Нивы;
Обед: Знакомство с гастрономической стороной севера. Легкий супчик на выбор и вкуснейший палтус с гарниром, горячий чай и блины с икрой или семгой на ваш выбор;
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Что включено
- Транспортное сопровождение на всём маршруте тура
- Треккинговые палки и сидушки
- Сопровождение профессионального гида
- Экскурсионное сопровождение по программе
- Питьевая вода, горячие напитки и местная выпечка
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа / жд билеты до Мурманска и обратно
- Аренда снегоступов в зимний период, 500/чел
- Завтраки, обеды и ужины в заведениях
- Сувениры
О чём нужно знать до поездки
Внимание: если у туристов есть иностранное гражданство, просим указывать при бронировании, до подтверждения заявки!
Пожелания к путешественнику
Обязательное требование к экскурсантам — находиться в трезвом состоянии. Экскурсанты в нетрезвом виде к экскурсии не допускаются, они остаются в номере отеля, при этом стоимость тура не пересчитывается. Также запрещено употребление алкоголя в ходе поездки, экскурсанты, пренебрегающие этим требованием остаются в автобусе и к экскурсии допущены не будут. В этом случае стоимость поездки так же не пересчитывается.