Приглашаем покинуть на один день Мурманск и отправиться вниз, почти к самой линии Полярного круга. Места в этих краях гораздо более тихие и безлюдные, чем в нашем портовом городе или популярной Териберке. Здесь, в размеренном диалоге с несуетливым Севером, вы ощутите особый характер Белого моря, откроете завораживающие виды с вершин сопок и узнаете о жизни кандалакшских поморов.

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Описание

Что вас ожидает

Через весь Кольский — с севера на юг

По пути вы увидите смену северных пейзажей. Во время остановки возле Комсомольского рудника понаблюдаете, как добывают железную руду открытым способом. Проедете живописные горы близ Мончегорска. Обязательно задержимся на берегу озера Имандра, самого крупного водоема в наших краях. И, наконец, прибудем в Кандалакшу, где вы откроете местную Японию — один из районов города, — попробуете Белое море на ощупь и отправитесь на большую пешую прогулку в сопки, за восхитительными видами Кандалакшского залива и окрестных гор.

🏘 По пути я расскажу историю освоения и заселения Кольского полуострова. И познакомлю с прошлым поморского поселения Кандалакша.

🍲 В удобном месте остановимся, чтобы попить чай с травами. А на обед можно будет заехать в одно из местных заведений либо взять еду с собой заранее.

Организационные детали