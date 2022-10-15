Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский

Съездить на юг полуострова, сравнить Белое море с Баренцевым и оценить красоту Кандалакшского залива

Приглашаем покинуть на один день Мурманск и отправиться вниз, почти к самой линии Полярного круга.

Места в этих краях гораздо более тихие и безлюдные, чем в нашем портовом городе или популярной Териберке.

Здесь, в размеренном диалоге с несуетливым Севером, вы ощутите особый характер Белого моря, откроете завораживающие виды с вершин сопок и узнаете о жизни кандалакшских поморов.
Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Через весь Кольский — с севера на юг

По пути вы увидите смену северных пейзажей. Во время остановки возле Комсомольского рудника понаблюдаете, как добывают железную руду открытым способом. Проедете живописные горы близ Мончегорска. Обязательно задержимся на берегу озера Имандра, самого крупного водоема в наших краях. И, наконец, прибудем в Кандалакшу, где вы откроете местную Японию — один из районов города, — попробуете Белое море на ощупь и отправитесь на большую пешую прогулку в сопки, за восхитительными видами Кандалакшского залива и окрестных гор.

🏘 По пути я расскажу историю освоения и заселения Кольского полуострова. И познакомлю с прошлым поморского поселения Кандалакша.
🍲 В удобном месте остановимся, чтобы попить чай с травами. А на обед можно будет заехать в одно из местных заведений либо взять еду с собой заранее.

Организационные детали

  • Дорога до Кандалакши занимает 2.5-3 часа
  • В Кандалакше предусмотрена пешая прогулка в сопки, время прогулки около 2 часов
  • Обед в кафе не включен в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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