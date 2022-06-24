Красоты Териберки и выход в море на поиски китов

Мощь Баренцева моря, кладбище кораблей, пляж с «яйцами дракона» и встреча с морскими гигантами

Выброшенные на берег рыбацкие корабли, покрытые мхом скалы, песни океана и ощущение, что ты на краю земли — всё это Териберка.

В уютной мини-группе вы посетите культовые места в окрестностях поселка, проникнетесь местной атмосферой, а затем выйдете в открытое море. И если повезет, встретите не только нерп и северных пернатых, но и могучих китов!
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путь в Териберку сквозь тундру уже сам по себе заслуживает внимания, но это лишь начало нашего приключения! За один день вы посетите легендарные локации Териберки и выйдете в море на поиски китов. В программе:

Кладбище кораблей: здесь вы узнаете о рыболовном промысле Териберки, рассмотрите деревянно-металлические остовы парусно-моторных лодок — будто скелеты морских животных, на которых действуют море и время. Фотографии здесь получаются невероятные.

В море — на встречу с китами! На причале вы пересядете на кораблик и отправитесь на поиски морских обитателей Териберки: дельфинов, китов и нерп. Обычно в 8 случаях из 10 мы встречаем китов, но даже если удача будет не на нашей стороне, вы насладитесь северными пейзажами и морской прохладой. Баренцево море бывает тихим и ласковым, иногда — диким и безжалостным, но всегда заряжает особенной энергией и мощью.

Пляж Яйца дракона — еще одно фотогеничное место на нашем пути. Вы прогуляетесь среди огромных белых валунов, отполированных прибоем, а еще мы проведем вас в «логово дракона», где получаются лучшие кадры этой локации.

Батарейский водопад: вы увидите рубиновые скалы и потоки чистейшей воды, уносящиеся в море по каньону. А с близлежащего холма нам откроется чудесная панорама Баренцева моря и Малого Батарейского озера.

Песчаная бухта. На обратном пути остановимся здесь, чтобы прокатиться на знаменитых качелях, посмотреть на скелет кашалота и выброшенный на берег корабль. По желанию вы сможете также навестить хаски и северных оленей, а также посетить пивоварню.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Дорога в Териберку займет примерно 2,5 часа в одну сторону. Трансфер включен в стоимость экскурсии.
  • Морская прогулка длится примерно 3 часа. Выход в море может быть отменен из-за погодных условий, в таком случае деньги за морскую прогулку возвращаются.
  • Сопровождать вас будет гид-водитель из нашей команды, а на борту — опытный капитан

Обратите внимание

  • Для комфортного выхода в море рекомендуем взять с собой таблетки от укачивания
  • Очередность локаций может меняться: это будет зависеть от наиболее удачного времени выходы в море
  • Мы не можем гарантировать 100% встречу с китами, ведь это природа и киты могут уйти по своим делам:)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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