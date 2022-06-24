Путь в Териберку сквозь тундру уже сам по себе заслуживает внимания, но это лишь начало нашего приключения! За один день вы посетите легендарные локации Териберки и выйдете в море на поиски китов. В программе:
Кладбище кораблей: здесь вы узнаете о рыболовном промысле Териберки, рассмотрите деревянно-металлические остовы парусно-моторных лодок — будто скелеты морских животных, на которых действуют море и время. Фотографии здесь получаются невероятные.
В море — на встречу с китами! На причале вы пересядете на кораблик и отправитесь на поиски морских обитателей Териберки: дельфинов, китов и нерп. Обычно в 8 случаях из 10 мы встречаем китов, но даже если удача будет не на нашей стороне, вы насладитесь северными пейзажами и морской прохладой. Баренцево море бывает тихим и ласковым, иногда — диким и безжалостным, но всегда заряжает особенной энергией и мощью.
Пляж Яйца дракона — еще одно фотогеничное место на нашем пути. Вы прогуляетесь среди огромных белых валунов, отполированных прибоем, а еще мы проведем вас в «логово дракона», где получаются лучшие кадры этой локации.
Батарейский водопад: вы увидите рубиновые скалы и потоки чистейшей воды, уносящиеся в море по каньону. А с близлежащего холма нам откроется чудесная панорама Баренцева моря и Малого Батарейского озера.
Песчаная бухта. На обратном пути остановимся здесь, чтобы прокатиться на знаменитых качелях, посмотреть на скелет кашалота и выброшенный на берег корабль. По желанию вы сможете также навестить хаски и северных оленей, а также посетить пивоварню.