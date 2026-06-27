Мои заказы

Лабиринты и сейды Мурманска

Загадочные каменные лабиринты и сейды ждут вас в окрестностях Мурманска. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь красотой тундры
Путешествие к загадочным каменным лабиринтам - уникальная возможность прикоснуться к древней истории севера Европы. В окрестностях Мурманска скрываются места силы, которые ждут своих исследователей.

В сопровождении опытного гида вы сможете изучить комплексы сейдов, узнать о космологических аспектах лабиринтов и насладиться живописными панорамами тундры.

Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит вам почувствовать энергию древних артефактов
4.9
40 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Исследование древних каменных лабиринтов
  • 🌌 Погружение в космологические аспекты лабиринтов
  • 🌿 Прогулка по живописной тундре
  • 🧘 Медитации и дыхательные упражнения на природе
  • 🍵 Легкий перекус с горячим чаем и пирогами
  • 📚 Интересные истории и факты от члена РГО

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения лабиринтов и сейдов в Мурманске - это июль, август и сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа радует разнообразием красок. Июнь и октябрь также подходят для путешествия, но в июне ещё может быть прохладно, а в октябре - уже прохладно. В остальные месяцы экскурсия не проводится, так как погодные условия становятся слишком суровыми для комфортного посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Лабиринты и сейды Мурманска
Лабиринты и сейды Мурманска
Лабиринты и сейды Мурманска

Что можно увидеть

  • Лабиринты на берегах Белого и Баренцева морей
  • Панорамы тундры
  • Мегалитические конструкции
  • Древний каменный лабиринт
  • Сейды

Описание экскурсии

Путь сквозь тундру к древнему лабиринту

До наших дней дошло около 40 лабиринтов на берегах Белого и Баренцева морей. Самые знаменитые из них расположились в Кандалакше и на Соловецких островах, мы же отправимся к одному из самых малоизвестных и уникальных лабиринтов, который притаился в окрестностях Мурманска.

  • Поднимемся на сопку, с которой открываются красивейшие панорамы тундры с ее разноцветьем мхов и суровостью серых скал. По пути рассмотрим мегалитические конструкции.
  • Познакомимся с древним каменным лабиринтом и сейдами, которые выставлены по его внешней стороне и работают в сопряжении с ним.
  • Если захотите, я смогу провести для вас комплекс медитаций и дыхательных упражнений.
  • Прямо в тундре, на живописной сопке, мы устроим легкий перекус: горячий чай на травах и пироги с северными ягодами!

Организационные детали

  • От отеля «Азимут» мы выезжаем на микроавтобусе или автомобиле в зависимости от количества человек
  • В стоимость входит: трансфер на автобусе или автомобиле, сопровождение, чай, пироги с северными ягодами
  • В некоторых местах по горной дороге текут ручьи, поэтому желательно выбрать для прогулки резиновую или треккинговую обувь. Подниматься в гору мы будем не менее часа
  • Экскурсия проходит с 1 июня по 15 октября

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля Азимут
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 178 туристов
С 2017 года я изучаю историю моего края, провожу экспедиции по Кольскому полуострову вместе с единомышленниками. Углублённо изучаю древние цивилизации, специализируясь на Кольском полуострове. Член Русского Географического Общества. Моими ценностями
читать дальшеуменьшить

были и остаются — любовь к природе и бережное отношение к ней, сохранение вековых традиций народов Севера, почитание истории, священных мест Севера, стремление к Свету и самопознанию, готовность путешествовать не только по бескрайним просторам, но и вглубь себя! В 2022 году в мою команду стали вливаться новые члены: теперь мы вместе создаём интересные исследования, в которых сами путешественники играют роль первооткрывателей того мира, в который они попадают. В моей команде — профессиональные историки, краеведы, геофизики, радиоинженеры, этнографы, геологи, для которых каждая поездка — это не рутина, а путешествие в мир и историю любимого края вместе с вами, друзья!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
1
3
2
1
1
Надежда
Действительно мощнейшее место, к которому нужно относиться с уважением. Наш гид Светлана — удивительный человек, глубокий специалист и член Русского Географического Общества. Она не просто рассказывает факты, а щедро делится знаниями и своей любовью к Северу. Очень понравилось
Действительно мощнейшее место, к которому нужно относиться с уважением. Наш гид Светлана — удивительный человек, глубокий
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
На эту экскурсию я попала из-за отмены другой. Хотя подбирая себе тур, лабиринты меня заинтересовали, но не хватало времени.
Погода была очень дождливая и ветренная, мы промокли насквозь. Но благодаря Светлане
читать дальшеуменьшить

время пролетело не заметно. Чувствовалось, что она очень глубоко погружена в тему сейдов и лабиринтов. И это передалось и мне. После горячего ароматного чая открылось второе дыхание, можно было еще раз забраться на плато и впитать в себя ещё больше энергии. Спасибо Светлане и организаторам. Гиды должны быть такими, как Светлана- знающими, воодушевленными, активными и душевными. Удачи вашей команде🫶

Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Перелистываю фотографии и с восторгом вспоминаю наше путешествие. Все таки эта экскурсия не для всех, с голым материализмом здесь делать нечего. Там волшебное место и консерваторам не туда, во избежание
читать дальшеуменьшить

непонимания и недовольства.
Погода была просто ужасная, холод и лил дождь, как сказала Светлана, дождь лучший проводник. Энергия места зашкаливает, мурашки по всему телу.
После интересного рассказа пили вкусный чай Светланы и ели мои любимые Мурманские пирожные(я купила их специально).
Единственно мы очень сильно промокли, куртки были насквозь и даже бахилы и зонт, которые я брала сама не помогли. Заботьтесь о себе сами, дождевики и сапоги с собой обязательны.
Светлане большое спасибо, я знала зачем и куда шла, даже мой муж, который пошел туда ради меня, с интересом провел время, несмотря на дождь.
Обязательно вернёмся туда в хорошую погоду и дойдем до Мистического Рог озера. Ну и обратимся обязательно к Светлане.

Перелистываю фотографии и с восторгом вспоминаю наше путешествие. Все таки эта экскурсия не для всех, с
Перелистываю фотографии и с восторгом вспоминаю наше путешествие. Все таки эта экскурсия не для всех, с
Перелистываю фотографии и с восторгом вспоминаю наше путешествие. Все таки эта экскурсия не для всех, с
Перелистываю фотографии и с восторгом вспоминаю наше путешествие. Все таки эта экскурсия не для всех, с
Перелистываю фотографии и с восторгом вспоминаю наше путешествие. Все таки эта экскурсия не для всех, с
Вам был полезен этот отзыв?
А
Я нахожусь под большим впечатлением от нашего со Светланой путешествия. Я узнала так много интересной и мощной информации, погрузилась в магическую красоту осенней тундры и даже насобирала грибов. Светлана умеет увлекательно рассказывать, очень тактичный человек, горящий своим делом. Такие уникальные, редкие места! Светлану рекомендую как грамотного, деликатного гида, который знает, что делает.
Я нахожусь под большим впечатлением от нашего со Светланой путешествия. Я узнала так много интересной и
Я нахожусь под большим впечатлением от нашего со Светланой путешествия. Я узнала так много интересной и
Я нахожусь под большим впечатлением от нашего со Светланой путешествия. Я узнала так много интересной и
Вам был полезен этот отзыв?
С
Нам очень понравилась поездка! Светлана - интересный рассказчик, душевный человек. Глубоко погружена в тему и, что немаловажно, учитывает интересы туристов, не перегружая информацией, но давая каждому то, что его больше
читать дальшеуменьшить

интересует. Тема-то необычная. Нам прямо зашло на отлично! И сама прогулка была в правильном темпе. Очень красивые места. И ягод наелись, их сейчас много, и с камнями посидели, пообнимались, кто захотел. Я люблю камни!)) Рекомендую экскурсию тем, кто хочет отвлечься от рутины и суетности, окунуться в мир природы, красоты и узнать что-то новое, интересное и даже необычное. Светлане - огромное спасибо!

Нам очень понравилась поездка! Светлана - интересный рассказчик, душевный человек. Глубоко погружена в тему и, что
Нам очень понравилась поездка! Светлана - интересный рассказчик, душевный человек. Глубоко погружена в тему и, что
Нам очень понравилась поездка! Светлана - интересный рассказчик, душевный человек. Глубоко погружена в тему и, что
Нам очень понравилась поездка! Светлана - интересный рассказчик, душевный человек. Глубоко погружена в тему и, что
Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Были со Светланой на мурманском лабиринте. Экскурсия очень понравилась! Светлана очень увлекательный собеседник, многое знает о родном крае, о сейдах и лабиринтах, то, что вы не прочитаете в интернете или
читать дальшеуменьшить

в популярных книжках. Замечательно, что кроме нас и гида на лабиринте несколько часов не было вообще никого! Можно было насладиться тундрой и древними постройками наедине. Так же Светлана привезла вкусный чай, мы пили его с видом на тундру и кидали в него бруснику и воронику, было замечательно. Горячо рекомендую данную экскурсию. Пока гуляли можно было набрать кучу чистейших подосиновиков, но мы к сожалению уже улетали и брать их нам было просто некуда. Зато на обратном пути нашли достаточно редкий камень - эвдиалит, он же лопарская кровь.

Были со Светланой на мурманском лабиринте. Экскурсия очень понравилась! Светлана очень увлекательный собеседник, многое знает о
Были со Светланой на мурманском лабиринте. Экскурсия очень понравилась! Светлана очень увлекательный собеседник, многое знает о
Были со Светланой на мурманском лабиринте. Экскурсия очень понравилась! Светлана очень увлекательный собеседник, многое знает о
Были со Светланой на мурманском лабиринте. Экскурсия очень понравилась! Светлана очень увлекательный собеседник, многое знает о
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии на «Лабиринты и сейды Мурманска»

Водопады Кольского полуострова - из Мурманска
На машине
5 часов
79 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Водопады Кольского полуострова - из Мурманска
Насладиться природой Заполярья в комфортном путешествии к самым красивым водопадам региона
Начало: В районе площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
19 авг в 10:00
3800 ₽ за человека
Из Мурманска - к сейдам и лабиринту «Вавилон»
Пешая
На снегоступах
4 часа
31 отзыв
Индивидуальная
Из Мурманска - к сейдам и лабиринту «Вавилон»
Увлекательное путешествие по арктическим просторам с посещением древних каменных лабиринтов и сейдов. Идеально для любителей природы и истории
Начало: Мы организованно забираем вас в согласованном мест...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за человека
Треккинг по мурманской лесотундре
Пешая
10 часов
43 отзыва
Индивидуальная
Треккинг по мурманской лесотундре
Узнать о жизни северной природы и овладеть навыками походного туризма
Начало: От вашего места проживания
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
от 13 000 ₽ за человека
Треккинг по сопкам в окрестностях Мурманска
На снегоступах
3 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Треккинг по сопкам в окрестностях Мурманска
Покорить сопку Солнечная или Горелая и насладиться панорамой вечерних огней
Начало: На площади Пять углов (или в месте вашего проживан...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске
от 6000 ₽ за человека