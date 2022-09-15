Загадочные каменные лабиринты — пожалуй, самые яркие артефакты исчезнувшей цивилизации на севере Европы. Мы отправимся к одному из таких мест силы недалеко от Мурманска. С моей помощью вы исследуете комплексы древних сейдов, откроете тайны лабиринтов, проникнетесь красотой тундры. И, возможно, станцуете свой танец в этом энергетически наполненном месте!

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Описание

Что вас ожидает

Путь сквозь тундру к древнему лабиринту

До наших дней дошло около 40 лабиринтов на берегах Белого и Баренцева морей. Самые знаменитые из них расположились в Кандалакше и на Соловецких островах, мы же отправимся к одному из самых малоизвестных и уникальных лабиринтов, который притаился в окрестностях Мурманска.

Поднимемся на сопку, с которой открываются красивейшие панорамы тундры с ее разноцветьем мхов и суровостью серых скал. По пути исследуем мегалитические конструкции и разберемся, имеют ли к ним отношение саамы.

Познакомимся с древним каменным лабиринтом и сейдами, которые выставлены по его внешней стороне и работают в сопряжении с ним. Вы узнаете о космологических аспектах лабиринта, его происхождении и свойствах.

Если захотите, я расскажу о танцах, шагах и ритуальных фигурах, с помощью которых можно пройти по каменной спирали. Также по индивидуальному запросу я смогу провести для вас комплекс медитаций и дыхательных упражнений.

Прямо в тундре, на живописной сопке, мы устроим легкий перекус: горячий чай на травах и пироги с северными ягодами!

Кольский и его места силы: от легенд до научных теорий

Я член РГО, углубленно изучаю мегалиты и Кольский полуостров, поэтому смогу поделиться с вами небанальными историями и фактами. Вы узнаете, чем отличаются настоящие энергетические скульптуры от туристических локаций, познакомитесь с культурой саамов и услышите версии о происхождении, свойствах и роли лабиринтов и сейдов.

Организационные детали