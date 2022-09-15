Лабиринты и сейды Мурманска

Экскурсия-треккинг по следам древних цивилизаций - с исследователем Кольского полуострова

5
5 отзывов
Загадочные каменные лабиринты — пожалуй, самые яркие артефакты исчезнувшей цивилизации на севере Европы. Мы отправимся к одному из таких мест силы недалеко от Мурманска.

С моей помощью вы исследуете комплексы древних сейдов, откроете тайны лабиринтов, проникнетесь красотой тундры. И, возможно, станцуете свой танец в этом энергетически наполненном месте!
Лабиринты и сейды Мурманска
Лабиринты и сейды Мурманска
Лабиринты и сейды Мурманска
Лабиринты и сейды Мурманска
Лабиринты и сейды Мурманска
Лабиринты и сейды Мурманска
Лабиринты и сейды Мурманска
Лабиринты и сейды Мурманска
Лабиринты и сейды Мурманска
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Описание

Что вас ожидает

Путь сквозь тундру к древнему лабиринту

До наших дней дошло около 40 лабиринтов на берегах Белого и Баренцева морей. Самые знаменитые из них расположились в Кандалакше и на Соловецких островах, мы же отправимся к одному из самых малоизвестных и уникальных лабиринтов, который притаился в окрестностях Мурманска.

  • Поднимемся на сопку, с которой открываются красивейшие панорамы тундры с ее разноцветьем мхов и суровостью серых скал. По пути исследуем мегалитические конструкции и разберемся, имеют ли к ним отношение саамы.
  • Познакомимся с древним каменным лабиринтом и сейдами, которые выставлены по его внешней стороне и работают в сопряжении с ним. Вы узнаете о космологических аспектах лабиринта, его происхождении и свойствах.
  • Если захотите, я расскажу о танцах, шагах и ритуальных фигурах, с помощью которых можно пройти по каменной спирали. Также по индивидуальному запросу я смогу провести для вас комплекс медитаций и дыхательных упражнений.
  • Прямо в тундре, на живописной сопке, мы устроим легкий перекус: горячий чай на травах и пироги с северными ягодами!

Кольский и его места силы: от легенд до научных теорий

Я член РГО, углубленно изучаю мегалиты и Кольский полуостров, поэтому смогу поделиться с вами небанальными историями и фактами. Вы узнаете, чем отличаются настоящие энергетические скульптуры от туристических локаций, познакомитесь с культурой саамов и услышите версии о происхождении, свойствах и роли лабиринтов и сейдов.

Организационные детали

  • От отеля «Азимут» мы выезжаем на микроавтобусе или автомобиле в зависимости от количества человек
  • В стоимость входит: трансфер на автобусе или автомобиле, сопровождение гида-проводника, чай, пироги с северными ягодами
  • В некоторых местах по горной дороге текут ручьи, поэтому желательно выбрать для прогулки резиновую или трекинговую обувь. Подниматься в гору мы будем не менее часа.
  • Экскурсия проходит с 1 июня по 15 октября

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отеля Азимут
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Алексей
15 сен 2022
Были со Светланой на мурманском лабиринте. Экскурсия очень понравилась! Светлана очень увлекательный собеседник, многое знает о родном крае, о сейдах и лабиринтах, то, что вы не прочитаете в интернете или в популярных книжках. Замечательно, что кроме нас и гида на лабиринте несколько часов не было вообще никого! Можно было насладиться тундрой и древними постройками наедине. Так же Светлана привезла вкусный чай, мы пили его с видом на тундру и кидали в него бруснику и воронику, было замечательно. Горячо рекомендую данную экскурсию. Пока гуляли можно было набрать кучу чистейших подосиновиков, но мы к сожалению уже улетали и брать их нам было просто некуда. Зато на обратном пути нашли достаточно редкий камень - эвдиалит, он же лопарская кровь.
Анна
12 сен 2022
Светлана - интересные рассказчик, глубоко погруженный в тему лабиринтов и сейдов, истории края и его народностей. Повествование опиралось на научные факты и множество источников. С точки зрения неискушенного обывателя, информация может показаться сложной, где-то даже с уклоном в фантастику. Но это говорит лишь о том, как плохо мы представляем и как мало доподлинно знаем о жизни древних цивилизаций. Сам подъем к лабиринту несложный, проходит в спокойном темпе, с остановками. Светлана любезно снабдила меня резиновыми сапогами - что оказалось очень кстати на болотистых участках пути. Пили чай с пирогами, собирали грибы и ягоды, заряжались необыкновенными красотами тех мест. Отдельно хотелось бы поблагодарить за фотографии! Надеемся отправиться под руководством гида и в другие путешествия!
Светлана - интересные рассказчик, глубоко погруженный в тему лабиринтов и сейдов, истории края и его народностей.Светлана - интересные рассказчик, глубоко погруженный в тему лабиринтов и сейдов, истории края и его народностей.Светлана - интересные рассказчик, глубоко погруженный в тему лабиринтов и сейдов, истории края и его народностей.
М
20 авг 2022
Очень рада, что попала на эту экскурсию к Светлане. Неспешный подъем к лабиринту, красивые виды, чаепитие с интересными рассказами, массой полезной информации. Было много свободного времени побродить в одиночестве, сделать фото, почувствовать местность, что для меня очень важно.
Очень рада, что попала на эту экскурсию к Светлане. Неспешный подъем к лабиринту, красивые виды, чаепитие
Максим
17 авг 2022
Светлана очень увлечена своим делом и с любовью относится к северной культуре и родной земле. Историко-культурной информации было много, но мы совсем не заскучали — было очень интересно. У Светланы очень широкий кругозор, с ней приятно беседовать на самые разные темы: мы говорили об истории, языках, биологии. Природа невероятно красивая — мы только и успевали смотреть по сторонам. Восхождение не было сложным и завершилось чаепитием с пирогами прямо у лабиринта: при этом мы любовались очень красивым видом. Мы прикоснулись к древнему и совершенно особенному памятнику культуры: лабиринт сохранён в первозданном виде, это не просто развлечение для туристов, а завораживающее место, обладающее мощной энергетикой.
Светлана сделала очень красивые фотографии и отправила их нам на следующий день.
Нам очень понравилась экскурсия!
К
6 авг 2022
Лабиринты и сейды Мурманска очень интересное и необычное место. Там имеется своя определённая энергетика, от которой дух захватывает. Спасибо Светланы за то,что так подробно рассказала о взаимосвязи сейдах и лабиринта.
Место известное малым, но такое оно необычное.

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