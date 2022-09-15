До наших дней дошло около 40 лабиринтов на берегах Белого и Баренцева морей. Самые знаменитые из них расположились в Кандалакше и на Соловецких островах, мы же отправимся к одному из самых малоизвестных и уникальных лабиринтов, который притаился в окрестностях Мурманска.
Я член РГО, углубленно изучаю мегалиты и Кольский полуостров, поэтому смогу поделиться с вами небанальными историями и фактами. Вы узнаете, чем отличаются настоящие энергетические скульптуры от туристических локаций, познакомитесь с культурой саамов и услышите версии о происхождении, свойствах и роли лабиринтов и сейдов.