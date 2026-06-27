Путешествие к загадочным каменным лабиринтам - уникальная возможность прикоснуться к древней истории севера Европы. В окрестностях Мурманска скрываются места силы, которые ждут своих исследователей.
В сопровождении опытного гида вы сможете изучить комплексы сейдов, узнать о космологических аспектах лабиринтов и насладиться живописными панорамами тундры.
Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит вам почувствовать энергию древних артефактов
В сопровождении опытного гида вы сможете изучить комплексы сейдов, узнать о космологических аспектах лабиринтов и насладиться живописными панорамами тундры.
Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит вам почувствовать энергию древних артефактов
6 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Исследование древних каменных лабиринтов
- 🌌 Погружение в космологические аспекты лабиринтов
- 🌿 Прогулка по живописной тундре
- 🧘 Медитации и дыхательные упражнения на природе
- 🍵 Легкий перекус с горячим чаем и пирогами
- 📚 Интересные истории и факты от члена РГО
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения лабиринтов и сейдов в Мурманске - это июль, август и сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа радует разнообразием красок. Июнь и октябрь также подходят для путешествия, но в июне ещё может быть прохладно, а в октябре - уже прохладно. В остальные месяцы экскурсия не проводится, так как погодные условия становятся слишком суровыми для комфортного посещения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Лабиринты на берегах Белого и Баренцева морей
- Панорамы тундры
- Мегалитические конструкции
- Древний каменный лабиринт
- Сейды
Описание экскурсии
Путь сквозь тундру к древнему лабиринту
До наших дней дошло около 40 лабиринтов на берегах Белого и Баренцева морей. Самые знаменитые из них расположились в Кандалакше и на Соловецких островах, мы же отправимся к одному из самых малоизвестных и уникальных лабиринтов, который притаился в окрестностях Мурманска.
- Поднимемся на сопку, с которой открываются красивейшие панорамы тундры с ее разноцветьем мхов и суровостью серых скал. По пути рассмотрим мегалитические конструкции.
- Познакомимся с древним каменным лабиринтом и сейдами, которые выставлены по его внешней стороне и работают в сопряжении с ним.
- Если захотите, я смогу провести для вас комплекс медитаций и дыхательных упражнений.
- Прямо в тундре, на живописной сопке, мы устроим легкий перекус: горячий чай на травах и пироги с северными ягодами!
Организационные детали
- От отеля «Азимут» мы выезжаем на микроавтобусе или автомобиле в зависимости от количества человек
- В стоимость входит: трансфер на автобусе или автомобиле, сопровождение, чай, пироги с северными ягодами
- В некоторых местах по горной дороге текут ручьи, поэтому желательно выбрать для прогулки резиновую или треккинговую обувь. Подниматься в гору мы будем не менее часа
- Экскурсия проходит с 1 июня по 15 октября
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Азимут
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 178 туристов
С 2017 года я изучаю историю моего края, провожу экспедиции по Кольскому полуострову вместе с единомышленниками. Углублённо изучаю древние цивилизации, специализируясь на Кольском полуострове. Член Русского Географического Общества. Моими ценностями
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Действительно мощнейшее место, к которому нужно относиться с уважением. Наш гид Светлана — удивительный человек, глубокий специалист и член Русского Географического Общества. Она не просто рассказывает факты, а щедро делится знаниями и своей любовью к Северу. Очень понравилось
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На эту экскурсию я попала из-за отмены другой. Хотя подбирая себе тур, лабиринты меня заинтересовали, но не хватало времени.
Погода была очень дождливая и ветренная, мы промокли насквозь. Но благодаря Светлане
Погода была очень дождливая и ветренная, мы промокли насквозь. Но благодаря Светлане
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Перелистываю фотографии и с восторгом вспоминаю наше путешествие. Все таки эта экскурсия не для всех, с голым материализмом здесь делать нечего. Там волшебное место и консерваторам не туда, во избежание
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А
Я нахожусь под большим впечатлением от нашего со Светланой путешествия. Я узнала так много интересной и мощной информации, погрузилась в магическую красоту осенней тундры и даже насобирала грибов. Светлана умеет увлекательно рассказывать, очень тактичный человек, горящий своим делом. Такие уникальные, редкие места! Светлану рекомендую как грамотного, деликатного гида, который знает, что делает.
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С
Нам очень понравилась поездка! Светлана - интересный рассказчик, душевный человек. Глубоко погружена в тему и, что немаловажно, учитывает интересы туристов, не перегружая информацией, но давая каждому то, что его больше
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Были со Светланой на мурманском лабиринте. Экскурсия очень понравилась! Светлана очень увлекательный собеседник, многое знает о родном крае, о сейдах и лабиринтах, то, что вы не прочитаете в интернете или
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