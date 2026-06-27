Путешествие к загадочным каменным лабиринтам - уникальная возможность прикоснуться к древней истории севера Европы. В окрестностях Мурманска скрываются места силы, которые ждут своих исследователей.



В сопровождении опытного гида вы сможете изучить комплексы сейдов, узнать о космологических аспектах лабиринтов и насладиться живописными панорамами тундры.



Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит вам почувствовать энергию древних артефактов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения лабиринтов и сейдов в Мурманске - это июль, август и сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа радует разнообразием красок. Июнь и октябрь также подходят для путешествия, но в июне ещё может быть прохладно, а в октябре - уже прохладно. В остальные месяцы экскурсия не проводится, так как погодные условия становятся слишком суровыми для комфортного посещения.

Сейчас август — это идеальное время.