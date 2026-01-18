-
19%
Групповая
до 18 чел.
Север изнутри: деревня саамов
Начало: Мурманск, отель Меридиан
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 20.00
8500 ₽
10 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Ловозерские тундры: великолепие Севера
Покорить второй по величине горный массив Мурманской области и насладиться природой
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за человека
Индивидуальная
В зимние Хибины за активным отдыхом
Насладиться красотой северной природы и разнообразными активностями
20 янв в 08:30
21 янв в 08:30
12 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Кировск и Хибины - из Мурманска
Побывать в Снежной деревне, Таинственном лесу и подняться на фуникулёре на вершину горы Айкуайвенчор
Начало: На ул. Полярные зори
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
9000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в январе 2026
Сейчас в Мурманске в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 8500 до 12 500 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2026 год по теме «Развлечения», 104 ⭐ отзыва, цены от 8500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март