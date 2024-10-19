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Описание экскурсии

Выехав рано утром из Мурманска, вы отправитесь встречать рассвет в заполярных горах, одних из древнейших в мире. Летом посетите самый северный ботанический сад в России, зимой — покатаетесь на снегоходах и полюбуетесь сказкой Снежной деревни. И в любое время года вам откроются чарующие пейзажи с вершины Айкуайвенчорра, а тематический музей поразит богатством хибинских минералов.

Время сбора группы в 08:00 ( точное время и место укажет гид накануне, время может меняться, зависит от погодных условий).

В этот день Вас ожидает поездка к центру Кольского полуострова, к Хибинам. По пути Вы узнаете о промышленности региона, посмотрите на Имандру с разных ракурсов.

Вас ждет общение с гидом, горячий чай и перекус в поездке, подъем в горы на канатной дороге, посещение музея и снежной деревни, обед.

Программа в поездке: