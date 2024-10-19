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Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова

Выехав рано утром из Мурманска, вы отправитесь встречать рассвет в заполярных горах - одних из древнейших в мире
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуостроваФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуостроваФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуостроваФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Выехав рано утром из Мурманска, вы отправитесь встречать рассвет в заполярных горах, одних из древнейших в мире. Летом посетите самый северный ботанический сад в России, зимой — покатаетесь на снегоходах и полюбуетесь сказкой Снежной деревни. И в любое время года вам откроются чарующие пейзажи с вершины Айкуайвенчорра, а тематический музей поразит богатством хибинских минералов.

  • Время сбора группы в 08:00 (точное время и место укажет гид накануне, время может меняться, зависит от погодных условий).

  • В этот день Вас ожидает поездка к центру Кольского полуострова, к Хибинам. По пути Вы узнаете о промышленности региона, посмотрите на Имандру с разных ракурсов.

Вас ждет общение с гидом, горячий чай и перекус в поездке, подъем в горы на канатной дороге, посещение музея и снежной деревни, обед.

Программа в поездке:

  • Музейно-выставочный центр Апатит: Хибины — одни из самых древних и богатых горных массивов нашей планеты, в музее, с помощью аудиогида Вы узнаете много интересных фактов о минералах и освоении Хибин;

  • Подъем в горы: вы сможете совершить подъем в кабинке подъемника, чтобы насладиться незабываемыми видами Хибинских гор, а также чтобы получить незабываемые впечатления от высоты и красоты горных пейзажей. Заряд положительных эмоций и адреналина гарантирован;

  • Обед: шведский стол;

  • Снежная деревня (в зимний период): с 2008 года скульпторы и художники с первым снегом начинают строительство этого невероятного места, вкладывают душу и силы в создание ледовой сказки. Тематика композиций каждый год разная.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное сопровождение на всём маршруте тура
  • Треккинговые палки и сидушки
  • Экскурсионное сопровождение профессионального гида по программе
  • Питьевая вода, горячие напитки и местная выпечка
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа / жд билеты до Мурманска и обратно
  • Завтраки, обеды и ужины в заведениях
  • Входные билеты в ботанический сад от 250/чел
  • Билет на кресельный подъемник от 550/чел
  • Входные билеты в Снежную деревню от 400 до 1200/чел
  • Входные билеты в Таинственный лес от 300 до 600/чел
  • Поездки на снегоходах от 4700/чел
  • Аренда снегоступов в зимний период, 500/чел
  • Бассейн с баней от 650/чел
  • Сувениры
О чём нужно знать до поездки

  • Ботанический сад открыт со вторника по воскресенье, а канатная дорога доступна с пятницы по воскресенье в летний период или ежедневно с ноября по май (однако, могут закрыть из-за непогоды). В остальные дни мы можем подняться на высоту 850-1047 метров пешком или погулять в долине горного озера и реки.

  • Маршрут адаптируется в соответствии с погодными условиями и временем захода солнца, чтобы вы получили от поездки максимум впечатлений и пользы.

  • Внимание: если у туристов есть иностранное гражданство, просим указывать при бронировании, до подтверждения заявки!

Пожелания к путешественнику

Обязательное требование к экскурсантам — находиться в трезвом состоянии. Экскурсанты в нетрезвом виде к экскурсии не допускаются, они остаются в номере отеля, при этом стоимость тура не пересчитывается. Также запрещено употребление алкоголя в ходе поездки, экскурсанты, пренебрегающие этим требованием остаются в автобусе и к экскурсии допущены не будут. В этом случае стоимость поездки так же не пересчитывается.

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ян
Ян — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Ян, я бородатый любитель приключений. Живу в Русской Лапландии и знаю все ее самые живописные места. С радостью стану вашим проводником по Мурманску и окрестностям.

Входит в следующие категории Мурманска

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