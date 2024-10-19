Описание экскурсии
Выехав рано утром из Мурманска, вы отправитесь встречать рассвет в заполярных горах, одних из древнейших в мире. Летом посетите самый северный ботанический сад в России, зимой — покатаетесь на снегоходах и полюбуетесь сказкой Снежной деревни. И в любое время года вам откроются чарующие пейзажи с вершины Айкуайвенчорра, а тематический музей поразит богатством хибинских минералов.
Время сбора группы в 08:00 (точное время и место укажет гид накануне, время может меняться, зависит от погодных условий).
В этот день Вас ожидает поездка к центру Кольского полуострова, к Хибинам. По пути Вы узнаете о промышленности региона, посмотрите на Имандру с разных ракурсов.
Вас ждет общение с гидом, горячий чай и перекус в поездке, подъем в горы на канатной дороге, посещение музея и снежной деревни, обед.
Программа в поездке:
Музейно-выставочный центр Апатит: Хибины — одни из самых древних и богатых горных массивов нашей планеты, в музее, с помощью аудиогида Вы узнаете много интересных фактов о минералах и освоении Хибин;
Подъем в горы: вы сможете совершить подъем в кабинке подъемника, чтобы насладиться незабываемыми видами Хибинских гор, а также чтобы получить незабываемые впечатления от высоты и красоты горных пейзажей. Заряд положительных эмоций и адреналина гарантирован;
Обед: шведский стол;
Снежная деревня (в зимний период): с 2008 года скульпторы и художники с первым снегом начинают строительство этого невероятного места, вкладывают душу и силы в создание ледовой сказки. Тематика композиций каждый год разная.
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Что включено
- Транспортное сопровождение на всём маршруте тура
- Треккинговые палки и сидушки
- Экскурсионное сопровождение профессионального гида по программе
- Питьевая вода, горячие напитки и местная выпечка
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа / жд билеты до Мурманска и обратно
- Завтраки, обеды и ужины в заведениях
- Входные билеты в ботанический сад от 250/чел
- Билет на кресельный подъемник от 550/чел
- Входные билеты в Снежную деревню от 400 до 1200/чел
- Входные билеты в Таинственный лес от 300 до 600/чел
- Поездки на снегоходах от 4700/чел
- Аренда снегоступов в зимний период, 500/чел
- Бассейн с баней от 650/чел
- Сувениры
О чём нужно знать до поездки
Ботанический сад открыт со вторника по воскресенье, а канатная дорога доступна с пятницы по воскресенье в летний период или ежедневно с ноября по май (однако, могут закрыть из-за непогоды). В остальные дни мы можем подняться на высоту 850-1047 метров пешком или погулять в долине горного озера и реки.
Маршрут адаптируется в соответствии с погодными условиями и временем захода солнца, чтобы вы получили от поездки максимум впечатлений и пользы.
Внимание: если у туристов есть иностранное гражданство, просим указывать при бронировании, до подтверждения заявки!
Пожелания к путешественнику
Обязательное требование к экскурсантам — находиться в трезвом состоянии. Экскурсанты в нетрезвом виде к экскурсии не допускаются, они остаются в номере отеля, при этом стоимость тура не пересчитывается. Также запрещено употребление алкоголя в ходе поездки, экскурсанты, пренебрегающие этим требованием остаются в автобусе и к экскурсии допущены не будут. В этом случае стоимость поездки так же не пересчитывается.